РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11871 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
8 392 116
Рудьковский (340) Нафтогазвидобування (9) Семинский Олег (45)

Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування". ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший народный депутат и экс-глава Минтранса Николай Рудьковский вернулся в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу экс-нардепа в Фейсбук.

"Сегодня вернулся в Украину, поздравил Маму с Днем рождения", - написал Рудьковский, опубликовав соответсвующее фото.

.Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы Нафтогазвидобування 01

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нафтогазвидобування" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов США. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч  Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы Нафтогазвидобування 02

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Ну когда ж уже Азаровы с Арбузовыми вернутся?
показать весь комментарий
03.03.2021 18:26
+15
Краще подивися як Юля розквітла, просто як троянда на гноянці.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:40
+11
Все экс-рыги на зеленое дерьмо слетаются.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Посивів Колян. А наче ще зовсім недавно із шалавами по Парыжам вишивав. )))
Всього 50 кусків бакінскіх за мандрівку чартером.

Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 2327
показать весь комментарий
03.03.2021 18:55 Ответить
Те саме на думку спало.
показать весь комментарий
03.03.2021 18:56 Ответить
Це, до речі, та сама Ніколаєнко, яка за якогось 80-річного пердуна-міліардера в Америці заміж вийшла?
показать весь комментарий
03.03.2021 19:02 Ответить
Вона. Мільярдера звати Філ Раффін. Різниця у віці з чоловіком 46 років.
Раффін має спільний бізнес і дружить з Трампом.
Ця шльондра могла б і Дональда Фредовича охмуріть. Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 8359

Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 7264
показать весь комментарий
03.03.2021 19:38 Ответить
Постарел старый кобель... А ведь при Хряке за казенный счет до Парижу с бл@д@ми катался...
показать весь комментарий
03.03.2021 18:55 Ответить
Он снова с клетчатым одеялом и на инвалидной коляске? Или надеется, что ему тут выдадут?
показать весь комментарий
03.03.2021 19:24 Ответить
почему Портнову по прилету не вручили почему до сих пор нет подозрения Мертвечуку
показать весь комментарий
03.03.2021 19:44 Ответить
А хто відкривав справи по Портнову і Медведчуку??
показать весь комментарий
03.03.2021 21:43 Ответить
НЕ МНОГОВАТО ЛИ У НАС ЭТИХ КОЛЯСОЧНИКОВ?
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 7594Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 5902
показать весь комментарий
03.03.2021 20:02 Ответить
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 2900
показать весь комментарий
03.03.2021 20:03 Ответить
Любі мої!!!)))
показать весь комментарий
03.03.2021 20:30 Ответить
посадите его теперь в Украине ! ему будет интересно сравнить где кича лучше в рашке или у нас!
показать весь комментарий
03.03.2021 20:03 Ответить
Він ще не навідпочивався. Як посадити?
показать весь комментарий
03.03.2021 21:45 Ответить
Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" - Цензор.НЕТ 5910
показать весь комментарий
03.03.2021 20:04 Ответить
Все порешал все получили пора и домой правосудие по украински украл миллионы откупился и дальше воруй украл мелочь 7 10 лет с конфискацией рай для воров и корупционеров
показать весь комментарий
03.03.2021 21:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 