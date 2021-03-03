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На вакцинацию от COVID-19 уже записались сто тысяч украинцев, - глава Минцифры Федоров

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На вакцинацию от COVID-19 уже записались сто тысяч украинцев, - глава Минцифры Федоров

Сто тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через государственную портал "Дія".

Об этом заявил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"100 тысяч украинцев записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19. 87 тысяч записались через приложение "Дія", 9,9 тысяч - через портал "Дія", 2,8 тысяч - с помощью контакт-центра МЗ", - сообщил Федоров.

Он отметил, что нужно обновить приложение до последней версии, чтобы услуга стала доступной.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 привили 1983 человека, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 24 февраля. Первым в Украине вакцину от коронавируса получил врач-реаниматолог Горенко из Черкасс.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степановподписал приказ №369 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации от COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации от коронавирусной болезни.

2 марта во время рабочей поездки в зону проведения операции Объединенных сил вакциной CoviShield, разработки Oxford/AstraZeneса вакцинировался президент Владимир Зеленский.

Украинцы могут записаться в электронную очередь на вакцинацию против COVID-19 на государственном портале "Дія".

Также читайте: Менее чем за сутки в лист ожидания вакцинации от COVID-19 через "Дія" уже записались 45 тыс. человек, - Федоров

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Ага... І вже доламують двері амбулаторій, з криками "Вас тут не стояло!!!..."
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03.03.2021 18:48
+4
Но вакцину таки спишут На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9603
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03.03.2021 18:52
+4
Дуже по-українськи - створити чергу за гівном, і чергу оголосити неперевершеним досягненням. А що ще вміює оцей недоумок?
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03.03.2021 18:55
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https://www.youtube.com/watch?v=PGnm-_eA4zo
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03.03.2021 18:47 Ответить
Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, - и золотой ключик у нас в кармане!
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03.03.2021 18:53 Ответить
Сто тысяч записалось? Зеленых? Не густо. Говорят медики в 99% отказываются. Степашка с Ляшко тоже отказались, реклама не уболтала. А как же обещания от Ляшка привить 80% населения? Неужели не найдут желающих? Вот видео по теме https://www.youtube.com/watch?v=G2R2Ned_B38
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03.03.2021 19:24 Ответить
"Говорят кур доят".
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03.03.2021 20:07 Ответить
Ага... І вже доламують двері амбулаторій, з криками "Вас тут не стояло!!!..."
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03.03.2021 18:48 Ответить
Незабаром почнут пики одне одному товкти !!!)))
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03.03.2021 18:54 Ответить
К счастью, это только "Дія" подглючивает
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03.03.2021 18:49 Ответить
Но вакцину таки спишут На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9603
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03.03.2021 18:52 Ответить
Во - первых это бюджетные деньги налогоплательщиков и за такие закупки нужно отвечать. Во вторых, уничтожить эту вакцину не просто и также нужны средства. Что зеленые будут врать?
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03.03.2021 19:26 Ответить
"Спишут" - это бухгалтерская операция. Зачем уничтожать то, чего нет? Но за утилизацию тоже спишут - шоб вы не сомневались На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 151
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03.03.2021 21:23 Ответить
Эти зеленые ублюдки сегодня решили засекретить информацию по закупкам вакцины. Нормально?
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04.03.2021 21:07 Ответить
Для них? Вполне ожидаемо. Это госзакупка, на которой "можно прибарахлиться" и "внукам хватит".
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04.03.2021 21:16 Ответить
Так а черга для чого? Пішов - зробив прививку. Он Зелепупенко, і його підклоуни вже зробили без черги. Чи вони теж стояли?
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03.03.2021 18:53 Ответить
Никто ничего не делал, наврали как всегда.
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03.03.2021 19:27 Ответить
А сколько отказалось? Как я давно спрашивал у игромана, который любил играть на игральных автоматах, мол сколько выиграл? Он говорит 20 тысяч гривен. А сколько проиграл? 40 тысяч...
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03.03.2021 18:53 Ответить
це - справжнє досягнення у вакцінації!
слава найвеличнішому!
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03.03.2021 18:55 Ответить
Дуже по-українськи - створити чергу за гівном, і чергу оголосити неперевершеним досягненням. А що ще вміює оцей недоумок?
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03.03.2021 18:55 Ответить
Лікаря Горенко призначити Головним замом Степашки і дати звання"Герой України" !!!))))
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03.03.2021 18:57 Ответить
Не по темі. Гівнопомийка "Наш" анонсує о 21.00 участь в етері Міколи Яновіча Азірова.До поки ці тв виродки будуть знущатись з українців? Коли ми врешті решт позбудемся цієї п.ятої колони? СБУ,РНБО запрошую подивитись даний анонс!
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03.03.2021 18:58 Ответить
Что будет, если отказаться от прививки.

- Потеря работы и возможности путешествовать.
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03.03.2021 18:59 Ответить
Про здоров'я ані слова.
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03.03.2021 19:04 Ответить
Я бы не спешил так утверждать. Далеко не факт. К тому же с нашей коррупцией думаю труда не составит получить справку о прививке.
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03.03.2021 19:52 Ответить
На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 266 кому сцикун призедент, тому і фуфломіцин вакцина.
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03.03.2021 19:00 Ответить
Меня запишите на пфайзер или модерну.
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03.03.2021 19:01 Ответить
куплю смарт и тоже запишусь
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03.03.2021 19:05 Ответить
Тебе вже записали, коли купиш той смарт, вже й ширнуть там же - в Дії.
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03.03.2021 19:16 Ответить
100к зелени,ну-ну...
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03.03.2021 19:22 Ответить
Записався на вакцинацію аж два рази: перестрахувався - одна ж доза може не подіяти На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 8482
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03.03.2021 19:26 Ответить
Кацапские боты распространяют дезинформацию по поводу вакцины, чтобы помешать эффективной вакцинации в Украине. НЕ ДАЙТЕ СОБОЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ КАЦАПСКИМ БОТАМ!

У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.

AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,

COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,

Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.

ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!

Оф сайт Astrazeneca

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d

Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine

BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"

https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124

New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus

Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW

Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms

CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html
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03.03.2021 19:26 Ответить
Удачи в вакцинации. На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 2135
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03.03.2021 19:56 Ответить
Чтобы понять что из себя представляет эта вакцина достаточно того что большинство медиков отказывается от вакцинации. Они же тупые, правда? Не берегут своего здоровья.
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03.03.2021 20:00 Ответить
У нас одни медики мочу пьют чтобы лечиться.

А вторые в Раде много лет вставляли палки в колеса трансплантологии, так что приходилось ехать в Беларусь делать пересадку сердца за 100к зелени или умирать. Мотивация была, "будут разбирать воинов АТО на запчасти и продавать на чёрном рынке". Любой трансплантолог скажет, что это полный бред. Конечно оно им нафиг не надо, когда у этих скотов есть возможность лечиться в любой клинике мира. Сколько людей из-за них погибло.

Такие у нас медики. Есть светочи, но среди них море поехавших головой.
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04.03.2021 13:01 Ответить
Вы меня хотите убедить, что чиновники от медицины в МОЗ или в том же ВОЗ более продвинуты в вопросе вакцинации чем практикующие медики?
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04.03.2021 14:20 Ответить
на мою думку кацапські боти поширюють брехливу інформацію про користь вакцини, точніше води з Гангу в ампулах, яка в реальності може дуже нашкодити здоров'ю тисячам українців, зокрема медикам та військовим
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04.03.2021 00:46 Ответить
"води з Гангу в ампулах"
Идеальный пример кацапской пропаганды плешивого бункерного x*йлa. Осталось добавить "а вот наш спутник!!!".
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04.03.2021 13:05 Ответить
скільки разів степанов вже дав тобі відсмоктати?
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04.03.2021 13:12 Ответить
Смотри как бот разозлился, когда я упомянул его работодателя.
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04.03.2021 13:16 Ответить
Ещё и на дежурстве. Ответил через 7 минут.
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04.03.2021 13:17 Ответить
Кацап свинособачою мовою щось пише про кацапів)) Йди ***** звідси.
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04.03.2021 13:20 Ответить
Не смішіть..... На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 2828
Лікарі списують цей "шмурдяк", а собі оформляють вакцинацію.
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03.03.2021 19:27 Ответить
100 тис ,, при таких як зараз темпах . !!! На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 4128 .
--------------------------------------------------------

Не всє cмогут дожить до вакцинациі ,, вернєє - дожить cмогут нє только лішь все . Мало кто cможет дожить ..
На вакцинацію від COVID-19 уже записалися сто тисяч українців, - голова Мінцифри Федоров - Цензор.НЕТ 9937.
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03.03.2021 19:50 Ответить
Та шо там сто тисяч - сто мільярдів!
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03.03.2021 20:45 Ответить
Поспіх потрібний тільки при проносі і ловлі бліх, або декілька слів про ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ при вакцинуванні вакциною AstraZeneca в деяких країнах ЄС.
Міністерство охорони здоров'я Португалії заявило, що вакцину компанії AstraZeneca бажано застосовувати лише людям, молодшим 65 років.
Німецькі офіційні особи заявили, що ключовою причиною низької поширеності щеплення була рекомендація постійної комісії з вакцинації не застосовувати щеплення людям, старшим за 65 років.

У Франції вакцину отримували тільки люди віком від 50 до 64 років із супутніми захворюваннями та медичні працівники.https://hromadske.ua/posts/u-nimechchini-bagato-lyudej-vidmovlyayutsya-vid-vakcini-astrazeneca-cherez-ce-z-neyi-hochut-znyati-vikovi-obmezhennya
Водночас Іспанія не рекомендувала застосовувати її людям, старшим за 55 років.

Італія пропонує робити щеплення тим, хто молодший за 65.
У Польщі рекомендували вакцину AstraZeneca людям віком до 69 років.
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03.03.2021 21:03 Ответить
Пожилые люди участвовали в тестировании. Мало того, уже одобренную вакцину колят пожилым людям в Великобритании.

Вот тут 82 летнего британца вакцинируют. Новость от 4го января!
Covid: Brian Pinker, 82, first to get Oxford-AstraZeneca vaccine
https://www.bbc.com/news/uk-55525542
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04.03.2021 13:14 Ответить
Про Велику Британію я не згадував. Ставлення населення в Великій Британії і Німеччині до вакцин далеко не співпадає. Німецькі ЗМІ зазначають, що жителі ЄС, зокрема Німеччини, часто хочуть отримати вакцину від Pfizer, а AstraZeneca вважають «другосортною».
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04.03.2021 18:01 Ответить
 
 