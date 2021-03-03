На Донбассе без потерь, с начала суток - 3 нарушения режима тишины, - ООС

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала среды, украинские военные не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. С начала суток, 3 марта, было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупационные власти "ДНР" заявили о выходе из перемирия, разрешив наемникам РФ открывать огонь по позициям ВСУ

Так, враг открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от н.п.Водяное и Каменка.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.