МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии Матовича из-за некорректной шутки о Закарпатье
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", говорится в комментарии МИД Украины.
Отмечается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат "такие шутки" в нынешних условиях агрессии РФ и временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и части Донбасса.
"Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - подчеркнули в МИД Украины.
Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.
Напоминаем, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.
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Теперь, после угрёбищной, просто поразительной по своей тупости "шутки" премьер-министра Матовича, я понял, что чехи были правы.
А от мадяри їм вже давно сала за шкуру залили, - кілька століть Словаччина була у складі Угорського королівства. І тепер на території Словаччини проживають компактно півмільйона угорців, - якраз широкою смугою уздовж кордону з Угорщиною. Хай би на ці свої проблеми звертали увагу.
До речі, наймасовіша в історії жінка-вбивця, - угорська графиня Ержебет Баторі (1560-1614) вбила кілька сотень словацьких дівчат. Вона вбивала, щоб купатися у крові юнок, бо вважала, що цей ритуал поверне їй молодість.
Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств[2], хотя точное число её жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами[3]. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори - 650 человек. Тем не менее это число исходит из заявления некой женщины по имени Жужанна, которая, по её словам, обнаружила в одной из частных книг Батори список жертв графини и сообщила об этом будущему участнику суда над графиней Якову Силваши. Однако книга так и не была найдена и больше не упоминалась в показаниях Силваши[4]. Несмотря на все доказательства против Елизаветы, влияние её семьи не дало Кровавой графине предстать перед судом. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чахтице, где графиня была замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие ужасно изуродованных тел уже мёртвых, умирающих и заключённых девушек, найденных во время задержания графини[5].