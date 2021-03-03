РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13074 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
10 952 37
Закарпатье (2395) МИД (6656) Словакия (772)

МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии Матовича из-за некорректной шутки о Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД Украины требует официальных извинений от премьера Словакии Матовича из-за некорректной шутки о Закарпатье

Министерство иностранных дел Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений", говорится в комментарии МИД Украины.

Отмечается, что особенно оскорбительно для украинского народа звучат "такие шутки" в нынешних условиях агрессии РФ и временной оккупации Россией Автономной Республики Крым и части Донбасса.

"Неуместные слова главы словацкого правительства диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания", - подчеркнули в МИД Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство Словакии на грани распада из-за покупки российской вакцины "Спутник V"

Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики.

Напоминаем, ранее в ответ на вопрос журналиста о том, что пообещала Словакия РФ за поставку вакцины, Матович ответил "Закарпатскую Украину". После премьер заверил, что не давал РФ обещаний, и дал понять, что пошутил.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими некорректными высказываниями об "обмене Закарпатья" на вакцину РФ премьер-министр Словакии Игорь Матович портит чрезвычайно дружественные и искренние отношения между Украиной и Словакией.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
падаль циганская!
показать весь комментарий
03.03.2021 19:37
+15
Одна бригада - і нема Словаччини.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:39
+11
Этот выперд словацкого глиста был срежиссирован рашкой.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
падаль циганская!
показать весь комментарий
03.03.2021 19:37 Ответить
А ты кто ...? Белый ариец...?)
показать весь комментарий
03.03.2021 21:22 Ответить
на пляшці сиди кацапе рівно
показать весь комментарий
03.03.2021 21:34 Ответить
Словаччина - послідовно підтримує територіальну цілісність України. І саме Словаччина допомогла нам на нашому шляху до енергонезалежності у 2014 році. Крім того, словаки - наші великі друзі на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції. Источник: https://censor.net/ru/b3251287
показать весь комментарий
03.03.2021 22:48 Ответить
Падло
показать весь комментарий
04.03.2021 00:41 Ответить
Одна бригада - і нема Словаччини.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:39 Ответить
Та нашли с кем воевать! У Словакии такая же история как и у Украины в плане государственности.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:00 Ответить
Странно, что наш МИД не понимает шуток. Пусть пересмотрят Квартал-95.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:44 Ответить
Этот выперд словацкого глиста был срежиссирован рашкой.
показать весь комментарий
03.03.2021 19:47 Ответить
глист словацкий - пусть словаки и отвечают за базар
показать весь комментарий
03.03.2021 21:19 Ответить
если это и "шутка", то крайне неудачная. в эрэфии уже баяны рвут на эту тему. как говорится "в каждой шутке лишь доля шутки".
показать весь комментарий
03.03.2021 19:48 Ответить
Не гірша, ніж у 95 Кварталу.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:24 Ответить
Пражские чехи мне как-то говорили в одной беседе на исторические темы, что они считают большинство словаков дремучими провинциалами, напрочь лишёнными чувства юмора.

Теперь, после угрёбищной, просто поразительной по своей тупости "шутки" премьер-министра Матовича, я понял, что чехи были правы.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:31 Ответить
Да у чехов свои герои есть. През Земан, к примеру.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:53 Ответить
І Земан, і Вацлав Клаус - гівнюк юув ще той. Та й Бабіш недалеко від них пішов.
показать весь комментарий
03.03.2021 23:48 Ответить
Та да... Завтра Земан проедется, в очередной раз, в адрес Украины - где будешь искать "врагов" чехов...? В Венгрии...?)
показать весь комментарий
03.03.2021 21:26 Ответить
МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єра Словаччини Матовича через некоректний жарт про Закарпаття - Цензор.НЕТ 3276
показать весь комментарий
03.03.2021 19:54 Ответить
очередное чмо по типу примьера мадярщины-
показать весь комментарий
03.03.2021 20:06 Ответить
У словаків з українцями ніколи не було помітних конфліктів.
А от мадяри їм вже давно сала за шкуру залили, - кілька століть Словаччина була у складі Угорського королівства. І тепер на території Словаччини проживають компактно півмільйона угорців, - якраз широкою смугою уздовж кордону з Угорщиною. Хай би на ці свої проблеми звертали увагу.
До речі, наймасовіша в історії жінка-вбивця, - угорська графиня Ержебет Баторі (1560-1614) вбила кілька сотень словацьких дівчат. Вона вбивала, щоб купатися у крові юнок, бо вважала, що цей ритуал поверне їй молодість.
Батори занесена в Книгу рекордов Гиннесса как женщина, совершившая самое большое количество убийств[2], хотя точное число её жертв неизвестно. Графиня и четыре человека из её прислуги были обвинены в применении пыток и убийстве сотен девушек между 1585 и 1610 годами[3]. Наибольшее число жертв, названных в ходе суда над Батори - 650 человек. Тем не менее это число исходит из заявления некой женщины по имени Жужанна, которая, по её словам, обнаружила в одной из частных книг Батори список жертв графини и сообщила об этом будущему участнику суда над графиней Якову Силваши. Однако книга так и не была найдена и больше не упоминалась в показаниях Силваши[4]. Несмотря на все доказательства против Елизаветы, влияние её семьи не дало Кровавой графине предстать перед судом. В декабре 1610 года Батори была заключена в венгерском замке Чахтице, где графиня была замурована в комнате вплоть до своей смерти четыре года спустя.Историю серийных убийств и жестокости Батори подтверждают показания более 300 свидетелей и пострадавших, а также вещественные доказательства и наличие ужасно изуродованных тел уже мёртвых, умирающих и заключённых девушек, найденных во время задержания графини[5].
показать весь комментарий
03.03.2021 20:07 Ответить
Шакалы и стервятники налетают. Надо вставать, а что делать.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:36 Ответить
Саме образливе те, що подібні "жарти" дозволяють собі повні нікчеми які без НАТО та ЄС немають у світі ніякої ваги.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:40 Ответить
Ну вообще молодцы что устроили демарш словакам. До сих пор складывалось впечатление что Украину кто угодно, даже еврокарлики, могут мордой в дерьмо тыкать без риска услышать ответ.
показать весь комментарий
03.03.2021 20:50 Ответить
Что то изменилось...? Кто этот ответ услышал, кроме как на Цензоре...?)
показать весь комментарий
03.03.2021 21:29 Ответить
Ось у тебе, кацапе наприклад пердак порвало
показать весь комментарий
03.03.2021 21:37 Ответить
Ну ******* воно,що з нього взяти.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:19 Ответить
словаки - питухи
показать весь комментарий
03.03.2021 21:20 Ответить
Шуфрич словак
показать весь комментарий
03.03.2021 21:33 Ответить
Как и Коломойский 😀😀😀
показать весь комментарий
03.03.2021 23:01 Ответить
Матович на грани отставки , потому потерял самоконтроль
показать весь комментарий
03.03.2021 23:02 Ответить
так у словаків це запросто, в крові, в 1938 році їх Адольф запросто танцював. тисо з ним говорив на рівних щодо нових прирощень земель. а в 1968 році разом з срср придушували пражську весну і аж до розпаду срср керували Чехословаччиною. І зараз дивляться в рот рейху -чего изволите, мой господин. А цей примус просто завидує асаду, той за одну єврейську жінку виманив у Ізраїля повний комплект спутника
показать весь комментарий
03.03.2021 23:23 Ответить
Если Матович не извинится, то украинцы будут Матовича матом посылать...
показать весь комментарий
03.03.2021 23:38 Ответить
 
 