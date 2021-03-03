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Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
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Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что "наблюдатели не замечают украинского террора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что

В ОРДО заявляют, что украинские военные якобы не соблюдают условия перемирия, а наблюдатели миссии ОБСЕ этого не замечают, поэтому наемники РФ теперь будут стрелять в сторону ВСУ.

Об этом журналисты Свободного радио узнали из экстренного заявления "народной милиции ДНР", передает Цензор.НЕТ.

Там говорится, в частности, что украинские военные якобы постоянно обстреливают позиции наемников РФ и жилые кварталы. Об этом якобы знают наблюдатели и украинской стороны СЦКК, и международной миссии ОБСЕ, но они никак не реагируют на "украинский террор".

"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на длительные обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям народной милиции дали разрешение на ведение" предупредительного огня "на подавление и ликвидацию огневых точек противника", - говорится в заявлении "народной милиции "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе без потерь, с начала суток - 3 нарушения режима тишины, - ООС

Напомним, штаб операции Объединенных сил накануне опроверг заявление СМИ ОРДЛО о якобы обстреле ВСУ населенных пунктов. Там сообщили о постановочности сюжетов. Они также добавили отчет миссии ОБСЕ, в котором наблюдатели отмечали, что слышали взрывы в тех направлениях, но когда они приехали обследовать участок, то боевики их не пускали.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+23
С таким ЗЕленым главкомом?

"Мы начинем КВН!!!"
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03.03.2021 19:59
+19
Значит самое время начать террор.
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03.03.2021 19:51
+16
Пока нет. У щмаркли заканчиваются памперсы.
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03.03.2021 19:56
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Значит самое время начать террор.
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03.03.2021 19:51 Ответить
С таким ЗЕленым главкомом?

"Мы начинем КВН!!!"
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03.03.2021 19:59 Ответить
ужо, а ви нє замєтілі



Volodymyr Ogrysko@Ogrysko





Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
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03.03.2021 21:08 Ответить
я правильно понимаю - дебильное разведение войск закончилось?
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03.03.2021 19:54 Ответить
Пока нет. У щмаркли заканчиваются памперсы.
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03.03.2021 19:56 Ответить
Відведення продовжать ,щоб віслюк розповідав про "режим тиші"......
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03.03.2021 20:00 Ответить
До Днепра или Днестра ?
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03.03.2021 20:18 Ответить
До урала
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03.03.2021 21:06 Ответить
Может это и к лучшему... Ускорит свой ход событий.. Задолбали эти перемирия.. Нужно всем собраться дать писты кацапо-воинам и заняться наконец-то своими делами.. Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что "наблюдатели не замечают украинского террора" - Цензор.НЕТ 529
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03.03.2021 19:55 Ответить
Если что-то начинать, то сейчас. Когда достроят СП-2 будет поздно, тогда уже начнут они.
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03.03.2021 20:05 Ответить
А эта труба здесь при чем?
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03.03.2021 21:07 Ответить
Бояться санкций Германии. Труба им на много важнее, чем взятие Киева.
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03.03.2021 21:27 Ответить
БоятЬся? Всё понятно, как там за уралом, снег до июня?
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03.03.2021 22:01 Ответить
За Уралом Сибирь, а ты бывал в Сибири? (с)
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03.03.2021 22:10 Ответить
Повторю - труба СП2 нужна только для того чтобы еврогеи бесперебойно получали кацапский газ когда на территории Украины будут вестись ПОЛНОМАШТАБНЫЕ военные действия - другого назначения в СП2 я не вижу... да и не только я ...
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03.03.2021 23:59 Ответить
А ты Игорек раздвинь горизонты, может и поможет - СП-2 нужно для того, чтобы больше не зависеть от вашей ржавой трубы и вашего непредсказуемого правительства.
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04.03.2021 05:47 Ответить
+
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03.03.2021 23:56 Ответить
Какова официальная позиция украинской стороны на это заявление?
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03.03.2021 19:57 Ответить
пока, что отдувается кравчук с заявлением, что это ответка за санкции против медведчука.
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03.03.2021 20:04 Ответить
Может этих колорадских пид.расов сжечь напалмом и забыть ? Хрен его знает, на вид вродь люди, а по факту пид.расы какие то !
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03.03.2021 19:57 Ответить
если это "вторая семилетняя война", так же знаменующая собой начало новой эры в войнах, теперь гибридных, то понятно, шо в этом году всё должно измениться.
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03.03.2021 19:59 Ответить
А що їм... Вони заволоділи кращими позиціями. Укріпились. Завдяки зеленському. Тепер прогнозовано йдуть в наступ. А наші і не знають що там, бо їм заборонили аеророзвідку.
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03.03.2021 19:59 Ответить
Джентльмены верят на слово
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03.03.2021 20:03 Ответить
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 4518
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03.03.2021 20:20 Ответить
Главное не поддаваться на провокации и не отвечать чтобы путин не напал
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03.03.2021 20:00 Ответить
Пора сажать Медведчука и Рабиновича.
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03.03.2021 20:02 Ответить
Посадят. На пост президента и премьера.
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03.03.2021 20:04 Ответить
Вобще-то Роися объявила войну Украине уже 7 лет назад.
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03.03.2021 20:07 Ответить
8 років вже.
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03.03.2021 20:08 Ответить
1 марта 2014 Госдума РФ проголосовала введение войск РФ в Украину.
Так что пока что 7.
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03.03.2021 20:11 Ответить
пішов вже восьмий рік. 14/15/16/17/18/19/20/21.
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03.03.2021 20:16 Ответить
Вообще-то не объявляла.
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03.03.2021 20:12 Ответить
Голосование СФ РФ про введение войск в Украину. 01.03.2014.
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03.03.2021 20:14 Ответить
Внутри себя мордва может принимать указы хоть о вторжении на Марс.
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03.03.2021 20:16 Ответить
Принятие решения про вторжение - это и есть объявление войны.
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03.03.2021 20:21 Ответить
Объявление войны это объявление войны. а принятие решения это принятие решения. Когда японцы потопили атаковали Порт-Артур, они тоже не объявляли войну, а просто её начали.
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03.03.2021 20:24 Ответить
Именно поэтому уже больше 70 лет никто не говорит про официальное объявление войны, а говорят про факт вторжения, начавшийся с таких-то событий.

В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
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03.03.2021 20:26 Ответить
говорят про факт вторжения, начавшийся с таких-то событий.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.

Считай это объявлением войны, если оно тебе так нужно.
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03.03.2021 20:40 Ответить
Факт вторжения это факт вторжения. А объявление войны это объявление войны. Германия, напомню, войну Совку объявила, как и Совок Японии.
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03.03.2021 20:52 Ответить
Совок обьявил войну Японии с учетом временной разницы в 8 часов в свою пользу. Когда ноту вручили послу Японии по мААсковскому времени, боевые действия уже начались.
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03.03.2021 21:04 Ответить
Да, но всё-таки объявил.
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03.03.2021 21:06 Ответить
8 часов после момента, когда войска перешли границу. У гитлеровцев, по крайней мере, хватило рассудка обьявить хоть за 2 часа до начала боевых действий. Совок и тут оказался даже говнистей нацистов.
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03.03.2021 21:08 Ответить
Японцы вообще не заморачивались, начав войну с США.
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03.03.2021 21:12 Ответить
США тоже, не особо заморачиваясь, просто скинули два ядерных заряда.
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03.03.2021 21:13 Ответить
Кстати почитал о Советско-Японской войне и с удивлением узнал, что Вы не правы. Война была объявлена за час до начала боевых действий.
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03.03.2021 21:19 Ответить
По мААсковскому времени, которое отстает на 8 часов от района боевых действий.
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03.03.2021 21:21 Ответить
Хоть по марсианскому, всё-равно за час.
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03.03.2021 21:22 Ответить
ОК, спустя 7 часов после начала боевых действий
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03.03.2021 21:57 Ответить
За час до.
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03.03.2021 22:02 Ответить
Вони зробили це підступно і сцикливо. Їхній совфєд проголосував за введення військ в Україну, проте ці брехливі сцикуни досі не визнають там свою присутність незважаючи на купу доказів.
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03.03.2021 20:16 Ответить
а якщо там присутні російські громадяни, то це підтвердження окупації рашкою.
санкцій влетить...а потім і бімбою доб'ють.
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03.03.2021 20:08 Ответить
по состоянию на конец августа было роздано всего около 130 тыс. рос. паспортов. https://lenta.ru/news/2020/08/22/pasporta/
а, это далеко не половина. раздать за полгода на порядок больше, чтобы получить половину населения, скорее всего невозможно.
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03.03.2021 20:08 Ответить
А вдруг ЛДНР объединиться с ЛДПР?
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 3677
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03.03.2021 20:10 Ответить
А якого хріна громадяни рашки знаходяться у зоні бойових дій на території України?)))
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03.03.2021 20:10 Ответить
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 241
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03.03.2021 20:02 Ответить
Ківу "прапіталі" дебілізмом.
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03.03.2021 20:13 Ответить
кива знатный пид.раст ! ))
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03.03.2021 20:33 Ответить
..Зеле не до этого сейчас, она сейчас в реанимации, на сохранении, с ОтттакеннОй! рваной раной в руке после геройского укола волшебной витаминкой "на колчаковских фронтах".. теперь ей и орден положено "За захват правой рукой"
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03.03.2021 20:08 Ответить
Тут вище "перли" від Ківи- ви щось схоже вживаєте?)))
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03.03.2021 20:14 Ответить
если вы не отличаете идиотизм от троллинга, то у вас проблемы
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03.03.2021 20:17 Ответить
19:05 На Донбассе без потерь, с начала суток - 3 нарушения режима тишины, - ООС (мечты ЗЕ)



19:48 Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ (реальность)

У ЗЕ полный разрыв связи с реальностью.
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03.03.2021 20:10 Ответить
З чого це?
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03.03.2021 20:15 Ответить
Вовка вже награвся у "пацифізм", побачу що 95-КВН заспіває , коли добудують Північний Поток -2 і Раша , вже нічим і ніким не стримувана попре на Захід ? Джевеліни ? Меркель-Мутті ? Француз ? Гаранти того "меморандуму" у Будапешті ? Щось мовчить "підписант" того папірця пан Кучма ? Кішка кинула кошенят - хай е-ться як хотят ?
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03.03.2021 20:16 Ответить
пора ,для террора,возвращать отведенные ,ранее,украинские войска.
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03.03.2021 20:16 Ответить



тётя Роза

@Anakoyher

·2 мар.

- Как вы считаете, Россия движется скорее на Запад или на Восток? - Россия движется скорее в жопу. Всё скорее и скорее.
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03.03.2021 20:18 Ответить
Наш недоделанный презик может наконец решительно выступить и что-то вразумительное сказать? Аж зло уже берет эта беззубая непонятная мастурбация!
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03.03.2021 20:23 Ответить
Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 9113
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03.03.2021 20:30 Ответить
☠️💀☠️💀☠️👍
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03.03.2021 20:34 Ответить
Здоровья ему и хорошего настроения Найманці РФ дозволили собі відкривати вогонь у бік ЗСУ, оскільки "спостерігачі не помічають українського терору" - Цензор.НЕТ 8647
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03.03.2021 21:06 Ответить
И большого человеческого счастья!
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03.03.2021 21:11 Ответить
йому ,що прапор в дупу засунули ?
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03.03.2021 21:52 Ответить
это старый русский обычай.. что бы стать имперцем и русским патриотом, или бутылку в задницу или древко имперского флага.. тут без вариантов!
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03.03.2021 22:39 Ответить
Так видно же, что психически больной.
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03.03.2021 22:24 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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03.03.2021 20:37 Ответить
щас говнокомандующий введет план Б-из чуйской долины
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03.03.2021 20:41 Ответить
Снова добробаты
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03.03.2021 20:49 Ответить
 
 