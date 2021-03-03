Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ, потому что "наблюдатели не замечают украинского террора"
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В ОРДО заявляют, что украинские военные якобы не соблюдают условия перемирия, а наблюдатели миссии ОБСЕ этого не замечают, поэтому наемники РФ теперь будут стрелять в сторону ВСУ.
Об этом журналисты Свободного радио узнали из экстренного заявления "народной милиции ДНР", передает Цензор.НЕТ.
Там говорится, в частности, что украинские военные якобы постоянно обстреливают позиции наемников РФ и жилые кварталы. Об этом якобы знают наблюдатели и украинской стороны СЦКК, и международной миссии ОБСЕ, но они никак не реагируют на "украинский террор".
"В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на длительные обстрелы населенных пунктов республики, в целях защиты населения от украинского террора, подразделениям народной милиции дали разрешение на ведение" предупредительного огня "на подавление и ликвидацию огневых точек противника", - говорится в заявлении "народной милиции "ДНР".
Напомним, штаб операции Объединенных сил накануне опроверг заявление СМИ ОРДЛО о якобы обстреле ВСУ населенных пунктов. Там сообщили о постановочности сюжетов. Они также добавили отчет миссии ОБСЕ, в котором наблюдатели отмечали, что слышали взрывы в тех направлениях, но когда они приехали обследовать участок, то боевики их не пускали.
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"Мы начинем КВН!!!"
Volodymyr Ogrysko@Ogrysko
Те, що США запровадили санкції щодо директора ФСБ, звідки родом Путін, та вкрай роздратована реакція Москви свідчать, що Вашингтон робить Кремлю останнє, але не китайське попередження. Зазвичай керівники спецслужб були останнім каналом зв'язку. Що це означає, гадаю, ви розумієте.
Так что пока что 7.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
В данном случае такое событие - официальное решение СФ РФ про войну с Украиной.
Считай это объявлением войны, если оно тебе так нужно.
санкцій влетить...а потім і бімбою доб'ють.
а, это далеко не половина. раздать за полгода на порядок больше, чтобы получить половину населения, скорее всего невозможно.
19:48 Наемники РФ разрешили себе открывать огонь в сторону ВСУ (реальность)
У ЗЕ полный разрыв связи с реальностью.
тётя Роза
@Anakoyher
·2 мар.
- Как вы считаете, Россия движется скорее на Запад или на Восток? - Россия движется скорее в жопу. Всё скорее и скорее.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!