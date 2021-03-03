Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы САП Грищука и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор
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В Шевченковском районе Киева неизвестные разбили стекло автомобиля исполняющего обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, припаркованный у его дома, и украли видеорегистратор, фонарик и конфеты.
Эту информацию Грищук подтвердил Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, это правда. Но такая бытовая, скажем, преступность. Увидели регистратор - разбили стекло, наверное, наиболее ценное - это стекло", - рассказал Грищук.
По его словам, он сообщил в районную полицию, стражи порядка оформили кражу. Грищук отметил, что машина была застрахована. Из машины вытащили видеорегистратор, фонарик и конфеты.
"То, что там было, под руками, в бардачке, то и положили", - сказал и.о. председателя САП.
Грищук добавил, что не связывает кражу со своей должностью.
"Там еще просто рядом была одна такая же машина с разбитым окном через несколько домов. То есть это какая-то группа шла ночью", - сообщил он.
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А на мою думку, всі ці електроні ******* прилади мають бути захищеними, як iPhone.
Якщо вкрадеш - користуватися не можливо. Можна лише за 3 копійки на запчастини продати.
Так має бути з іншими виробниками теж. Злодій краде - а це металобрухт.