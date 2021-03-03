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авто (4069) ограбление (1358) Грищук Максим (53)

Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы САП Грищука и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы САП Грищука и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор

В Шевченковском районе Киева неизвестные разбили стекло автомобиля исполняющего обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, припаркованный у его дома, и украли видеорегистратор, фонарик и конфеты.

Эту информацию Грищук подтвердил Суспільному, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, это правда. Но такая бытовая, скажем, преступность. Увидели регистратор - разбили стекло, наверное, наиболее ценное - это стекло", - рассказал Грищук.

По его словам, он сообщил в районную полицию, стражи порядка оформили кражу. Грищук отметил, что машина была застрахована. Из машины вытащили видеорегистратор, фонарик и конфеты.

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"То, что там было, под руками, в бардачке, то и положили", - сказал и.о. председателя САП.

Грищук добавил, что не связывает кражу со своей должностью.

"Там еще просто рядом была одна такая же машина с разбитым окном через несколько домов. То есть это какая-то группа шла ночью", - сообщил он.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Цукерки, мабуть, Рошен. Зразу видно слід порохоботів!
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03.03.2021 20:11
+1
Скло, *****, коштує не копійки. Мені з-за реєстратора за якимсь хєром розбили лобове. 33 000 гривень, .ля
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04.03.2021 05:38
+1
Тому у полі зору злодіїв не повинно бути спокусливих речей. Барсетки, сумочки, реєстратори- все ховати, навіть якщо полишаєш машину на кілька хвилин.
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04.03.2021 08:23
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От, скотиняки...
А на мою думку, всі ці електроні ******* прилади мають бути захищеними, як iPhone.
Якщо вкрадеш - користуватися не можливо. Можна лише за 3 копійки на запчастини продати.
Так має бути з іншими виробниками теж. Злодій краде - а це металобрухт.
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03.03.2021 20:05 Ответить
Вартість більшості відеореєстраторів копійчана. Захист буде дорожчим за сам виріб.
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03.03.2021 20:21 Ответить
Скло, *****, коштує не копійки. Мені з-за реєстратора за якимсь хєром розбили лобове. 33 000 гривень, .ля
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04.03.2021 05:38 Ответить
Тому у полі зору злодіїв не повинно бути спокусливих речей. Барсетки, сумочки, реєстратори- все ховати, навіть якщо полишаєш машину на кілька хвилин.
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04.03.2021 08:23 Ответить
Цукерки, мабуть, Рошен. Зразу видно слід порохоботів!
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03.03.2021 20:11 Ответить
ну, пошамали парни... главное, что не голодные...
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03.03.2021 20:11 Ответить
это маленькая, но реформа.
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03.03.2021 20:21 Ответить
Если конфеты, значит или женщины или дети. Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 7483
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03.03.2021 20:23 Ответить
Бабе цветы, дитям мороженое.
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03.03.2021 20:36 Ответить
Як після такого не спокуситись ?
Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 9382
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03.03.2021 20:24 Ответить
Кокое кощунство! Конфети!!!
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03.03.2021 20:35 Ответить
...сработали по эконом варианту. очень странно и подозлительно)
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03.03.2021 20:44 Ответить
Скорее всего налетчики страдали острой наркотической зависимостью...
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03.03.2021 20:51 Ответить
********
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03.03.2021 20:51 Ответить
Неизвестные разбили стекло автомобиля и.о. главы и украли конфеты, фонарик, видеорегистратор, а сколько денег украли я вообще молчу.
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03.03.2021 21:05 Ответить
Невідомі розбили скло автомобіля в.о. голови САП Грищука і вкрали цукерки, ліхтарик, відеореєстратор - Цензор.НЕТ 7982
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03.03.2021 21:08 Ответить
Полиция должна найти этих полицейских, которые сделали это
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03.03.2021 22:50 Ответить
Да, некоторым на стекло машины этого несомненно порядочного держслужбовця нужно год работать😁😁😁
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04.03.2021 09:11 Ответить
 
 