Суд возбудил производство о банкротстве рынка "Столичный" и назначил независимого распорядителя имущества, - СМИ
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В среду, 3 марта, Хозяйственный суд города Киева возбудил дело о банкротстве рынка "Столичный". Также своим решением он назначил независимого распорядителя имущества, который сможет восстановить платежеспособность предприятия и контролировать деятельность рынка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Апостроф.
Как пишут СМИ, суд отказал фирме "Надія", которую связывают с "Юрой Енакиевским", в "техническом" банкротстве рынка. Согласно аргументации судьи, ее заявление основывается на сфальсифицированном договоре. Было начато банкротство по другим заявлениям – от иностранных кредиторов, предоставивших "Столичному" заем на сумму более 8 млн долларов для финансового оздоровления рынка.
Рынок "Столичный" до февраля 2020 года был современным объектом оптовой торговли, реализованным в формате многофункционального логистического комплекса - модель рынка предполагала сочетание классических форм торговли с развитой логистикой и дистрибуцией.
В конце февраля 2020 на рынке была проведена противоправная смена директора рынка "Столичный" на Рустема Абдукадырова. Его называют человеком из орбиты "смотрящего" президента-беглеца Виктора Януковича - Юрия Иванющенко ("Енакиевского"). Как сообщалось, в марте 2020 он без согласования с владельцами, незаконно вывел прибыль предприятия за предыдущие годы на подконтрольные Юрию "Енакиевскому" предприятия, заключил ряд договоров, и у рынка образовалась задолженность на сумму более чем 300 млн гривен перед компаниями, связанными с Иванющенко. Абдукадыров перевел деятельность "Столичного" на наличный расчет, когда арендаторы передавали наличные средства администрации рынка, что напоминает рэкет из 90-х.
После принятого судом решения полномочия директора при распоряжении имуществом ограничиваются, для заключения большинства договоров, ему потребуется согласие кредиторов и распорядителя. Такая процедура поможет стабилизировать ситуацию на рынке и увеличить объем поступлений, поскольку распорядитель имущества и кредиторы получат фактическую возможность ведения хоздеятельности на рынке.
Суд, не допустив технического банкротства рынка в интересах Иванющенко и назначив распорядителя имущества, предоставил рынку возможность восстановить платежеспособность и репутацию, защитить интересы фермеров, которые арендуют площади, и права иностранных кредиторов.
Как писали СМИ, ранее было замечено влияние на суды со стороны министра юстиции Дениса Малюськи, отдельных чиновников ОПУ, а также неформального куратора судебной системы - Андрея Портнова (также бывшего приближенного Януковича). Ситуация с давлением людей "Енакиевского" на "Столичный" может быть показательной в этом отношении, и только сопротивление общественности, властей, а также объективность судей может исправить ситуацию.
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Александр Литвин
"Крымская команда" Влады Молчановой под прикрытием народного депутата Николая Тищенко (он же "Коля Оболонский") пытается отжать самый большой в Украине продовольственный рынок "Столичный": это предприятие переоформили с использованием известной схемы рейдерского захвата.
Об этом рассказали адвокаты, которые представляют интересы рынка "Столичный" в судах. Как объясняют юристы, схема выглядит таким образом: офшорные компании, которые не имеют отношения к "столичке" (среди них Переблю, Намбул Холинг ltd) подписали между собой мировой договор погашения несуществующего долга с компанией "Гудлайт". При якобы существующем долге в 2 млн долларов, последняя компания согласилась выплатить 10 млн долларов, но не деньгами, а долей в компании "Аграрный маркетинговый центр (АМЦ)" (ей принадлежит 77,5% "Столичного"). При этом настоящий владелец АМЦ денег ни одной из названных структур не должен и к судебной сделке, понятное дело, отношения не имел.
Макаровский суд в Киевской области, который территориально не имеет отношения к рынку, на основе фиктивных документов решил передать 70% в уставном капитале АМЦ офшорке, а заодно - и долю в рынке.
"Суд внес в реестр судебных решений название компании с ошибкой, чтобы вовремя нельзя было выявить решение, а рейдеры взяли представителем человека, который прописан в Крыму и не пересекал границу. Сделали все, чтобы мы вовремя не заметили этого решения, а потом - вызвать "представителя" в суд", - рассказывают юристы.
Переоформление имело признаки фиктивности и вот почему:
- сторону, которая представляет рынок "Столичный", с материалами дела не ознакомили и не привлекли третьей стороной;
- компанию, которая якобы в счет долга пытается забрать себе рынок, представлял житель Крыма, который по нашей информации даже не пересекал границу;
- нотариус, внесшая в реестр данные о новом владельце,- переселенка из Крыма; она не проверила необходимые документы;
- муж Влады Молчановой, которая пытается захватить рынок, был министром юстиции Крыма и, судя по всему, получил там репутацию известного рейдера;
- до момента совершения регистрационных действий уже было начато уголовное производство, и пока расследование не завершено, менять собственников компании было нельзя;