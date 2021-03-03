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Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями закон "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" по упорядочению отдельных вопросов защиты обличителей", который был принят в парламенте 4 февраля 2021 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Документом вводится функционирование Единого портала сообщений обличителей как базы данных, в которую будет вноситься сообщенная обличителями информация о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также информация о лицах, имеющих статус обличителей, в том числе их персональные данные и информация о состоянии и результаты рассмотрения сообщенных ими возможных фактов коррупционных деяний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, наряду с введением указанного портала, цели обработки данных об обличителях законом не определяются, не регулируются также вопросы объема данных, которые будут вноситься в Единый портал.

"Не определен порядок защиты таких данных, случаи, основания и круг лиц, которым будет предоставляться доступ к ним. Законом только определяется, что Единый портал гарантирует соблюдение условий конфиденциальности и анонимности, а также то, что держателем и ответственным за его администрирования является НАПК", - отмечают в Офисе Президента.

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Обращается внимание, что такой подход "не соответствует Конституции Украины, согласно которой не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека (часть вторая статьи 32 Конституции Украина)", а также закону "О защите персональных данных".

"Вето применено из-за предложения вносить обличителей в Единый реестр, но не предусмотрено никакой защиты прав обличителей. Мы должны защитить обличителей, изменить подход с точки зрения их безопасности, как в цивилизованных странах. Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - считает Зеленский.

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Автор: Володимир Янченко
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Тягне резину, доки можна. Імітація роботи.
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03.03.2021 21:06 Ответить
Зеленський, якщо ти їх будеш садити, а не нянькатися зі своїми друзями і їхніми друзями - то захисту не знадобиться.
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03.03.2021 21:14 Ответить
Любой человек имеет право обратиться в правоохранительные органы, чтобы сообщить о коррупционных действиях", - считает Зеленский.

Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей - Цензор.НЕТ 1683 Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей - Цензор.НЕТ 1683 Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей - Цензор.НЕТ 1683

леросу раскажи
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03.03.2021 21:15 Ответить
Он сам этих обличителей боится и ненавидит. Зеленский ветировал изменения к закону о предотвращении коррупции из-за недостаточной защиты обличителей - Цензор.НЕТ 1382
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03.03.2021 21:18 Ответить
А яка ж ...ч подає такі закони...? У кожного ж злочину є Ім'я та прізвище...! Автора в студію..?
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04.06.2021 09:36 Ответить
Зеля,записывай там в свой портал - лазарева,крышует от неуплаты есв торговые сети,прокуроры и бакановцы все знают,но ничего не делают.
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03.03.2021 21:55 Ответить
А що заважало захистити Микитася?Він викрив корупціонера-Татарова,погодився свідчити за що отримав гарантії безпеки від НАБУ.І що трапилось?Сам же Зеленський почав рятувати Татарова.Микитася забрали у НАБУ та передали до поліції,де вже ніяких гарантій безпеки йому не дали,а навпаки почали морально та фізично катувати.Це захист викривача корупції,Володимире Олександровичу?Ніхто не вірить в ваші порожні балачки та імітацію реформ!
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03.03.2021 22:36 Ответить
Та и обличителям заложено малое вознаграждение Зеленський ветував зміни до закону про запобігання корупції через недостатній захист викривачів - Цензор.НЕТ 8694
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04.03.2021 09:52 Ответить
 
 