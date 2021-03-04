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Новости Политика Украины
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ветераны (1010) суд (24704) справедливость (9) Офис Президента (1695)

Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет

ОП инициирует анализ резонансных уголовных дел против ветеранов и общественных деятелей, которые могли стать жертвами произвола чиновников, силовиков и судей.

Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В Офисе Главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди, подвергшиеся несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - сказано в сообщении.

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Также в ОП предлагают исследовать уголовные производства по фактам нападений на общественных деятелей, которые были начаты с 2014 года и до сих пор не расследованы.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса Главы государства под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которой приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека", - сказано в сообщении.

В ОП указывают, что новый механизм будет реализован для восстановления справедливости по отношению к ветеранам и активистам.

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"Если, начиная с 2014 года, были сделаны недостойные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - подчеркнули в Офисе Президента.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
бггг))) А відпустять ватних підарасів. скажуть, що вони активісти і боролися зі стволом в руках за свої права.
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03.03.2021 20:51
+19
Как насчет дел, по которым сам ЗЕ и давал прес-конференции, объявляя приговор еще до суда?
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03.03.2021 20:53
+15
с Антоненко начните!!!!
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03.03.2021 21:02
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Што?!

Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет - Цензор.НЕТ 7707
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03.03.2021 20:50 Ответить
фу блдя
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03.03.2021 20:52 Ответить
Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет - Цензор.НЕТ 4316
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03.03.2021 21:03 Ответить
вот тут бы фотожабу ей дорисовать... супер бы было для порно журнала... ненавижу её и притом очень очень сильно... мерзкая бабёнка....((
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03.03.2021 21:27 Ответить
А ее ,кстати, очень многие сильно ненавидят. Гадюка семибатюшная.
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04.03.2021 13:12 Ответить
Аналіз здійснюватиме Татаров?
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03.03.2021 21:35 Ответить
"Погибший" брат Ермака.
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04.03.2021 09:28 Ответить
фууууу........ , гидота
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03.03.2021 20:53 Ответить
помните орали при Барыге- Шатун... Шатун... так вот встречайте Шатун ОП Зели...
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03.03.2021 20:59 Ответить
Нічосі... неочікуваний хід.
Свободу Ріфу!
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03.03.2021 20:50 Ответить
бггг))) А відпустять ватних підарасів. скажуть, що вони активісти і боролися зі стволом в руках за свої права.
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03.03.2021 20:51 Ответить
З декого мольфари- як з лайна сокира.
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03.03.2021 20:53 Ответить
Ти як дитина, чи хтось справді сподівається що Зеленський хоче помилування того ж Ріфмастера чи Марченка, яких він сам і посадив через свою кампанію по переслідуванню прибічників Порошенко ?
Це все розраховано на те, щоб посіяти розбрат серед протестуючих, розділяй та володорюй, адже проти нього по справі Стерненко ополчились як його колишній електорат, так і прихильники Порошенко.
Основною тезою буде, що, дивиться, і при попередньому президенті були справи проти ветеранів, відпустять якихось подільників Савченко, які за сприяння очільника ДНР і Росії переправляли зброю для захоплення влади у Києві і буде із голим торсом хизуватись, що він яструб із голубиним лицем )
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03.03.2021 22:36 Ответить
Гиблый номер. Там ЗЕ-власть еще до суда приговор объявила.
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03.03.2021 20:54 Ответить
Зараз можливо усе.
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03.03.2021 20:57 Ответить
Нит. Всенародное покаяние клоуна-наркомана не возможно.
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03.03.2021 21:01 Ответить
і знов в турборежиме?
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03.03.2021 20:51 Ответить
Как насчет дел, по которым сам ЗЕ и давал прес-конференции, объявляя приговор еще до суда?
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03.03.2021 20:53 Ответить
"то другое"
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03.03.2021 20:54 Ответить
Хоче посадити більше патріотів.
Аби вгодити портнову.
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03.03.2021 20:54 Ответить
фсб-шний продюсер- завхоз дерьмак переглядає вироки ветеранам? Повний треш.
Ще одне шоу, перед прем'єрою рослідувння Bellingcat по "вагнерівцям"?
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03.03.2021 20:57 Ответить
цинізм найвищої проби, ото-то вже виродки!!! знову рейтинг о пів на сьому?
може спочатку переглянули б за останні півтора роки а вже потім і за останні 7?!?
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03.03.2021 20:58 Ответить
с Антоненко начните!!!!
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03.03.2021 21:02 Ответить
стесняюсь спросить, а кто в теме - что там с убийцами Кирилла Тлявова?
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03.03.2021 21:04 Ответить
а Ноздровских?
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03.03.2021 21:35 Ответить
Судят в Переяслове
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04.03.2021 11:07 Ответить
О, как в комментах закукарекали порохоботы. Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років - Цензор.НЕТ 3571
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні! Офіс Президента хоче проаналізувати вердикти судів щодо ветеранів та активістів за останні 7 років - Цензор.НЕТ 8972
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03.03.2021 21:08 Ответить
Героям слава!
А что, простите, вызвало такой щенячий восторг и приступ пополизинга?
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03.03.2021 21:23 Ответить
Цікаво в ситуації з Стерненком кого вони назвуть активістом 🤔.
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03.03.2021 22:32 Ответить
Наверно того который Сергею в затылок выстрелил - он же сидит...
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03.03.2021 22:36 Ответить
zvi4ayno aktivistom bude syddya Poprevi4
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03.03.2021 23:29 Ответить
Ну і т.д. Штепа також активістка, Єфремов.. "Топаз" той же.
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03.03.2021 22:34 Ответить
Тарифи знизив, війну закінчив, кортежи ліквідував, зараз 8000 патріотів ще відпусте))) Ви там хоч очі протирайте інколи
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03.03.2021 21:24 Ответить
"под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака" - дальше все понятно что будет с волонтерами и ветеранами.
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03.03.2021 21:39 Ответить
Все правильно, вернуть бы военные суды
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03.03.2021 21:51 Ответить
Всё это для того чтобы сказать что и при Порошенко преследовали активистов и отбелить свой собственный беспредел.
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03.03.2021 21:55 Ответить
Шось у лiсi здохло мабудь... Что происходит с оп?
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03.03.2021 21:58 Ответить
гравець читає фейсбук та реагірує на вимоги---про це він сам казав.
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03.03.2021 22:14 Ответить
?????????
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03.03.2021 22:12 Ответить
#СтерненкуВолю
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
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03.03.2021 22:17 Ответить
Що не зрозуміло? С павстанцев і сєпарскіх дєятєлєй,що засвітились-знімуть умовну судимість,а тих,що ще не притягнуті-звільнять від відповідальності. Чи хтось інше чекає від антиукраїнської системи?
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03.03.2021 22:25 Ответить
Anton Shvets

2 ч. ·

Этот механизм называется головной мозг

Михайло Жернаков

2 ч. ·

"В Офісі Президента України пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів".

Господи, та за шо це нам.

Такий механізм називається "нормальна Вища рада правосуддя" і "справедливі суди апеляційної інстанції".

І ми вам про це ДВА РОКИ підряд говоримо.

І весь цивілізований світ разом з нами.

І це ваша ж ОП щосили там тримає корупціонерів, колаборантів і ворогів.

Які відмазують негідників, а незалежних суддів щосили кошмарять.

Тепер ОП "механізм пропонує".

Який же ж високооктановий сюр.
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03.03.2021 23:02 Ответить
А что - у ОП есть такие функции ? А все ступеньки судов - тут ни при делах ? Чи воно цар ? Чи с Белой Хаты позвонили ?
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04.03.2021 09:34 Ответить
 
 