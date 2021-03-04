Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет
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ОП инициирует анализ резонансных уголовных дел против ветеранов и общественных деятелей, которые могли стать жертвами произвола чиновников, силовиков и судей.
Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"В Офисе Главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди, подвергшиеся несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - сказано в сообщении.
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Также в ОП предлагают исследовать уголовные производства по фактам нападений на общественных деятелей, которые были начаты с 2014 года и до сих пор не расследованы.
"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса Главы государства под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которой приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека", - сказано в сообщении.
В ОП указывают, что новый механизм будет реализован для восстановления справедливости по отношению к ветеранам и активистам.
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"Если, начиная с 2014 года, были сделаны недостойные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - подчеркнули в Офисе Президента.
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Свободу Ріфу!
Це все розраховано на те, щоб посіяти розбрат серед протестуючих, розділяй та володорюй, адже проти нього по справі Стерненко ополчились як його колишній електорат, так і прихильники Порошенко.
Основною тезою буде, що, дивиться, і при попередньому президенті були справи проти ветеранів, відпустять якихось подільників Савченко, які за сприяння очільника ДНР і Росії переправляли зброю для захоплення влади у Києві і буде із голим торсом хизуватись, що він яструб із голубиним лицем )
Аби вгодити портнову.
Ще одне шоу, перед прем'єрою рослідувння Bellingcat по "вагнерівцям"?
може спочатку переглянули б за останні півтора роки а вже потім і за останні 7?!?
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Слава Україні!
А что, простите, вызвало такой щенячий восторг и приступ пополизинга?
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
2 ч. ·
Этот механизм называется головной мозг
Михайло Жернаков
2 ч. ·
"В Офісі Президента України пропонують створити механізм для аналізу рішень судів щодо ветеранів війни та громадських діячів".
Господи, та за шо це нам.
Такий механізм називається "нормальна Вища рада правосуддя" і "справедливі суди апеляційної інстанції".
І ми вам про це ДВА РОКИ підряд говоримо.
І весь цивілізований світ разом з нами.
І це ваша ж ОП щосили там тримає корупціонерів, колаборантів і ворогів.
Які відмазують негідників, а незалежних суддів щосили кошмарять.
Тепер ОП "механізм пропонує".
Який же ж високооктановий сюр.