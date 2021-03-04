Офис Президента хочет проанализировать вердикты судов в отношении ветеранов и активистов за последние 7 лет

ОП инициирует анализ резонансных уголовных дел против ветеранов и общественных деятелей, которые могли стать жертвами произвола чиновников, силовиков и судей.

Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"В Офисе Главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди, подвергшиеся несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - сказано в сообщении.

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Также в ОП предлагают исследовать уголовные производства по фактам нападений на общественных деятелей, которые были начаты с 2014 года и до сих пор не расследованы.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса Главы государства под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в которой приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека", - сказано в сообщении.

В ОП указывают, что новый механизм будет реализован для восстановления справедливости по отношению к ветеранам и активистам.

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"Если, начиная с 2014 года, были сделаны недостойные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - подчеркнули в Офисе Президента.