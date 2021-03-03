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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В ТКГ договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ТКГ договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

В рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций в среду стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сторонам удалось предварительно договориться о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта, в которую должны войти международные эксперты и профильные представители ТКГ из экономической подгруппы", - сказано в сообщении украинской делегации.

В тоже время, украинская делегация продолжает настаивать на необходимости достичь договоренности в рамках ТКГ о допуске инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированные территории ОРДЛО.

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Также стороны переговоров приветствовали пропуск гуманитарного конвоя ООН на территорию оккупированных районов через КПВВ "Счастье" (1 марта. - Ред.).

Как сообщается, консультации рабочих подгрупп по гуманитарным, экономическим, политическим вопросам, а также подгруппы по безопасности состоялись в рабочем режиме.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 17 марта.

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Автор: Ольга Лузан
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Предварительно, это на от@*****.
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03.03.2021 21:01 Ответить
"А ви,друзья,как не садитесь..." !!!))))
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03.03.2021 21:02 Ответить
 
 