РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13310 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
2 296 13
обстрел (20252) ранение (3239) Донбасс (26945)

Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ "Север"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ

На Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка в среду боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТГ "Север".

"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.

Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.

Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Угрозы жизни нет": в харьковском госпитале рассказали о состоянии пяти воинов, получивших ранения на Донбассе 26-27 февраля

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Швидкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:30
+11
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , яке ОТГ"Север",російською буде ОТГ "Пивнич" !!!))))
показать весь комментарий
03.03.2021 21:34
+9
не наказанное зло - борзеет !!!
показать весь комментарий
03.03.2021 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тут что главное - главное это перестать стрелять, и шабаш!
показать весь комментарий
03.03.2021 21:25 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:30 Ответить
Зелене перемир"я триває !!! Редакторе , яке ОТГ"Север",російською буде ОТГ "Пивнич" !!!))))
показать весь комментарий
03.03.2021 21:34 Ответить
ПОРА УЖЕ БИТЬ КОЗЛОМОРДЫМ ПО РОГАМ !!!!!
показать весь комментарий
03.03.2021 21:37 Ответить
не наказанное зло - борзеет !!!
показать весь комментарий
03.03.2021 21:41 Ответить
Росія ,доки буде існувати ,ніколи не відмовиться від власної мети -повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
показать весь комментарий
03.03.2021 21:43 Ответить
інколи блукаю по рашалайносмі...по новинам з дурдому...вони там добалакалися вже до ..а нема такого слова щоби обізвати те божевілля...один кричить з трибуни - якщо Україна піде в наступ на Бамбац, то нехай зна - ми нікому ніколи не дозволяли захоплювати свої (???) території і тому будемо гнати ВСУ до Київа (???????)....інший верещить - це Америка мріє щоби нам втулити назад Україну, щоби ми її знову годували і утримували...(???)
тому той маразм і психоз, разом з імперськими амбіціями і ...зневагою до українців неможливо вилікувати тільки словами і вмовляннями... і хвостаом вилянням (інколи по шмарклі бистріше доходить))) (тут (про шмарклю)))) співпало))))))
показать весь комментарий
03.03.2021 22:00 Ответить
Маячня параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма неосяжна і незбагненна!!! Марно намагатися її зрозуміти !!!)))
показать весь комментарий
03.03.2021 22:07 Ответить
в бронежилете?
показать весь комментарий
03.03.2021 21:43 Ответить
Ну чому весь час у відповідь.????..Ми на своїй Богом даній землі. Вогонь треба відкривати коли є можливість покласти 10-20 орків, не втративши своїх нікого.
показать весь комментарий
03.03.2021 21:47 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Український воїн зазнав кульового поранення внаслідок обстрілу найманців РФ, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 8481
показать весь комментарий
03.03.2021 22:46 Ответить
Гидко и набридло читать бюрократичные идиотские штампы про «группу правопорядка» когда наших убивают и калечат. Звучит как будто пьяная драка или вора карманника поймали. Ай Ай Ай, какой непорядок, сейчас группа порядка, придёт, поработает, и разберётся. Фу!
показать весь комментарий
04.03.2021 01:36 Ответить
 
 