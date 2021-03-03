Украинский воин получил пулевое ранение в результате обстрела наемников РФ, - ОТГ "Север"
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На Донбассе недалеко от населенного пункта Причепиловка в среду боец Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в результате обстрела позиций со стороны наемников РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ОТГ "Север".
"Сегодня, 3 марта, недалеко от населенного пункта Причепиловка, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников, применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В результате обстрела один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение", - говорится в сообщении.
Воина доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья военного - удовлетворительное.
Отмечается, что в ответ на обстрелы противника украинские защитники открыли огонь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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тому той маразм і психоз, разом з імперськими амбіціями і ...зневагою до українців неможливо вилікувати тільки словами і вмовляннями... і хвостаом вилянням (інколи по шмарклі бистріше доходить))) (тут (про шмарклю)))) співпало))))))
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!