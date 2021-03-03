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Новости Политика Украины
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Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко

Санкции в отношении лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко ударят по финансированию этой политической силы. Однако ощутимых последствий для граждан Украины эти санкции не принесут, а посадок после обвинений в финансировании терроризма упомянутых лиц ждать не стоит.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко в интервью Youtube-каналу "А что так можно было?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Эксперт отметил: введение указом президента Владимира Зеленского по решению СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены направлено прежде всего на прекращение финансирования ОПЗЖ из России.

"Санкции предусматривают, по сути, блокирование финансовых имущественных активов. Это не арест и не отчуждение. Никто не отнимает собственность Медведчука. Но если это будет действовать нормально, они не смогут пользоваться, например, банковскими карточками. Не смогут делать переводы из-за границы. Это важно", – убежден Фесенко.

По мнению политолога, главным звеном в финансировании ОПЗЖ из России была именно Оксана Марченко. Именно поэтому ее фамилия тоже оказалось в санкционном списке.

"Почему санкции ввели против Марченко? Вроде бы – просто жена, она не депутат и так далее. Но именно на Марченко записаны активы Медведчука в России. А там этих активов много. Там и нефтепромыслы, и нефтедобывающие предприятия. Она там совладелица, но это реальные деньги. Фактически, это способ финансирования деятельности Медведчука через его жену, через которую российские деньги заходили в Украину", – пояснил он.

Однако Фесенко убежден: до реальных сроков за "финансирование терроризма" (а именно это было озвучено причиной для наложения санкций) дело не дойдет.

"К большому сожалению, есть проблемы с наказанием – чисто процедурные. Скажу не слишком популярную вещь. Летом 2019-го я в частной беседе спросил одного нового руководителя большой силовой структуры: когда будут посадки? Он ответил: а вы что – не знаете, что у нас известного политика или представителя крупного бизнеса посадить практически невозможно?" – рассказал политолог.

Коснулся Фесенко и закрытия трех телеканалов из "пула Медведчука" – "112 Украина", NewsOne и ЗИК. По его мнению, санкции в отношении этих телеканалов и их формального владельца Тараса Козака – полностью в правовом поле. И упреки о притеснениях свободы слова в этом контексте – неуместны.

"Любые свободы, в том числе, и свобода слова, свобода высказываний – не являются абсолютными. Они регулируются законом. У нас есть свобода митингов и демонстраций, ярким подтверждением чего являются недавние протесты из-за приговора Стерненко. Их никто не запрещает. У нас – очень разнообразное информационное пространство, работает много других телеканалов, в том числе, и имеющих схожую с каналами Медведчука позицию. Но напомню, почему были введены санкции в отношении этих каналов. Основание – правовое. Дело в том, что Козак и некоторые компании, через которые велось финансирование этих телеканалов, были связаны с финансовыми сделками на оккупированных территориях", – подчеркнул Фесенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
У Ксюхи начнутся проблемы с апгрейдом?
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04.03.2021 08:32
+3
И хоть в фантик жвачки "Love Is" писай с подписью:
когда она выходит за тебя из-за денег Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5366

Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 1164
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04.03.2021 08:31
+2
А Байден хіба свалює такий договорняк?
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04.03.2021 08:31
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И хоть в фантик жвачки "Love Is" писай с подписью:
когда она выходит за тебя из-за денег Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5366

Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 1164
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04.03.2021 08:31 Ответить
А Байден хіба свалює такий договорняк?
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04.03.2021 08:31 Ответить
У Ксюхи начнутся проблемы с апгрейдом?
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04.03.2021 08:32 Ответить
а вот это реально проблема Санкции против Медведчука ударят по финансированию ОПЗЖ, но посадок не будет, – Фесенко - Цензор.НЕТ 5988
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04.03.2021 08:33 Ответить
а ще потрібен технічний догляд, це ж також гроші і не маленькі.
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04.03.2021 08:41 Ответить
Филькина грамота по большому счету.
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04.03.2021 08:33 Ответить
Відсутність потреби фінансування трьох збиткових телеканалів крєпко вдарить по фінансуванню ОПЗЖ.
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04.03.2021 08:37 Ответить

@luiza4kaLova_

Я вот щас вспомнла, что месяцев там с 5 назад читала на Буквах вьюху главреда Эспрессо , так он там вещал, что Медведчук накупил кучу однотипных каналов и теперь не знает, что с ними делать.

Вот это интервью.
https://bykvu.com/ru/mysli/oleksii-mustafin-bilshist-politychnykh-hravtsiv-vzhe-hotovi-do-koalitsii-proty-zelenskoho-na-psykholohichnomu-rivni-vona-vzhe-ie/
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04.03.2021 09:09 Ответить
" - То есть фактически мы можем сказать, что существование трех телеканалов - Ньюзван, 112 и ZIK, оно никак не увеличивает электоральное поле ОПЗЖ?

Мустафін:
- Они могли его увеличивать и даже увеличивали. Но есть предел, дальше которого они не продвигаются.
Кроме того, они работают в определенной нише. Ранее в этой нише было несколько политических проектов. С помощью информационных телеканалов можно сожрать другие проекты в этой нише.
Если зритель, условно говоря, который смотрит телеканалы этого пула, он мог теоретически голосовать или за ОПЗЖ, или Оппозиционный блок, а теперь осталась одна ОПЗЖ - это в определенной степени цели достигнуты.
Но поглотить проект, существующий вне этой ниши, с помощью этого инструмента малореально."
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04.03.2021 09:23 Ответить
Будут. Зеленский таки сядет.
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04.03.2021 08:38 Ответить
Мріяти не заборонено.
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04.03.2021 09:02 Ответить
Мечты сбываются, и часто даже быстрее, чем некоторым хотелось бы.
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04.03.2021 09:15 Ответить
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 7792 Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 808
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04.03.2021 09:16 Ответить
В этом мероприятии нужен был только пиар по закрытию " Кощей ТV "...контроль исполнения финансовой части санкций это совсем другое и никто не узнает как они работали на самом деле.
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04.03.2021 08:40 Ответить
посадок не будет/ Какие посадки если Олигарх Коломойский и кум Путина Медведчук являются бизнес-партнерами/"Однозначно будет": нардеп-"слуга" Качура о возможном объединении СН и ОПЗЖ после местных выборов./ Коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ сформировалась в Киевском облсовете.
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04.03.2021 08:41 Ответить
на прекращение финансирования ОПЗЖ из России
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 378
СНБО уже контролирует все офшоры?
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04.03.2021 08:50 Ответить
Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 3107 Санкції проти Медведчука вдарять по фінансуванню ОПЗЖ, але посадок не буде, - Фесенко - Цензор.НЕТ 9756
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04.03.2021 09:15 Ответить
Фарс та окозамилювання. Знову розводять народ, як катят чи як баранів...
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04.03.2021 10:01 Ответить
Мертвечука треба закривати .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
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04.03.2021 10:39 Ответить
 
 