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Новости За рубежом
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Австрия (734) Путин (29871) Роснефть (31) Кнайсль Карин (24)

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров

Бывшая глава австрийской дипломатии Карин Кнайсль выдвинута в состав совета директоров "Роснефти".

Кандидатура Кнайсль указана в распоряжении правительства РФ в составе кандидатов в совет директоров "Роснефти", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Напоминаем, в 2018 году российский президент Путин побывал на свадьбе Кнайсль в Австрии. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии Кнайсль перед встречей с Меркель.ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ФОТО

Кнайсль занимала должность министра иностранных дел в правительстве Себастьяна Курца с декабря 2017 по квоте ультраправой Австрийской партии свободы. Она покинула министерство в результате отставки первого правительства Курца, что произошло из-за скандала с подкупом Партии свободы.

После отставки из министерства Кнайсль начала писать колонки для пропагандистского кремлевского вещателя Russia Today.

Также читайте: Экс-канцлер Германии Шредер переизбран главой совета директоров "Роснефти"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
«Молодая была уже не молода».(с) Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6375
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03.03.2021 22:31
+19
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 258.
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03.03.2021 23:31
+17
Насо...танцевала Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4654
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03.03.2021 22:27
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Насо...танцевала Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 4654
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03.03.2021 22:27 Ответить
шнобель арийский или илдейская..не ясно или всего понемногу.. страшная вона такая бррр.. ее лицо прекрасная реклама рвотного средства...
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03.03.2021 22:47 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 7769
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03.03.2021 22:50 Ответить
Моль инфантильная
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03.03.2021 23:53 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 752
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03.03.2021 22:54 Ответить
"- Я не узнаю вас в гриме, кто вы такой? Депардье?.. Ярмольник?.. А-ааа... Иннокентий Смоктуновсий..." Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 9838
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03.03.2021 23:39 Ответить
Редко можно встретить женщину страшнее Элиса Купера. Но австриякам удалось
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03.03.2021 23:51 Ответить
Как было сказано в кинухе советской про графа Калиостро---*..так кому и кобыла невеста...*.
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04.03.2021 00:23 Ответить
12 стульев
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04.03.2021 08:25 Ответить
Важная новость. Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 7158
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03.03.2021 22:27 Ответить
На новости про ***** нужно уже квоты вводить. Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5117
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03.03.2021 22:34 Ответить
Для других немецких и австрийских политиков - важная.
Урок преподал путин им.
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03.03.2021 23:00 Ответить
Эврощурі не можуть без фюрера.
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03.03.2021 22:30 Ответить
тупая коррумпированная немчура.. пора Госдепу Пентагоновичу вводить санкции против Шредера и Кнайсль!
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03.03.2021 22:31 Ответить
«Молодая была уже не молода».(с) Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 6375
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03.03.2021 22:31 Ответить
Гамадрила полная. Надеюсь кацапам дорого обошлась покупка очередной европейской шл**и.
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03.03.2021 22:42 Ответить
Наверное из под ,,дидофзавоевателей,, бастарды австрийские.
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03.03.2021 22:45 Ответить
Да, дєди постаралися, там половина ГДР бастардів.
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04.03.2021 05:06 Ответить
)(уйло думає що ця єврокошолка його врятує від санкцій ?
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03.03.2021 22:32 Ответить
О пользе танцев.
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03.03.2021 22:32 Ответить
И шо? Помогли ***** эти танцы?

Тетка при должности. Хотя сколько той Роснефти жить осталось...
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03.03.2021 22:34 Ответить
какой-нибудь историк обязательно напишет фразу, которая станет цитатой:
"В правление "Роснефти" попадают через постель с Путиным"..
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03.03.2021 22:35 Ответить
- Чим відрізняються політичні повії від звичайних?...
- Звичайні повії продають тіло, а політичні - ще й совість...
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04.03.2021 07:01 Ответить
Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти" - Цензор.НЕТ 5952
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03.03.2021 22:37 Ответить
И конкурсы интересные. Надеюсь кидали в ,,небутерброда,,?
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03.03.2021 23:45 Ответить
эта красавица лаки лаки тум , лаки лаки тум
Хану понравилась лаки лаки тум ....
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03.03.2021 22:38 Ответить
***** тільки з мордвою танцювати.Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 9705
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03.03.2021 22:38 Ответить
Куррва! Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 4202
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03.03.2021 22:38 Ответить
какой нежданчик Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 3796. Скоро и бабушку Анжелу ***** директором бензоколонки поставит Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 3796
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03.03.2021 22:39 Ответить
Путин будет держать в Роснефти на жирных должностях шрёдеров и кнайслей, чтобы Европа не влупила эмбарго на на нефть из РФ.
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03.03.2021 22:39 Ответить
Эта старая шлюха является символом современной австрии, которая легко, за дешево отдалась гитлеру, и сейчас она ищнт, кому отдаться, хоть за гроши, обычно шлюхи дешевые во всем мире.
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03.03.2021 22:40 Ответить
ну а что, они же ультра правые, кстати а кто у вас особо правые или ультра правые? Нет не рядовые солдатики, а те кто в руководители пробились, кто в лидерах партии - там есь урожай и надобно копать.
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03.03.2021 22:43 Ответить
Танцювала риба з раком, риба з раком,
А Європа - з вурдалаком, з вурдалаком...
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03.03.2021 22:44 Ответить


Pol Norman@PolNorman1 11 ч

Жена и дочь киллера ФСБ Вадима Красикова, обвиняемого в теракте в Берлине против Зелимхана Хангошвили, вылетели под фальшивыми именами из Германии в Москву, а затем в Крым, во время полета в Крым их сопровождал сотрудник ФСБ, сообщил Der Spiegel
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03.03.2021 23:02 Ответить
Это же Жерар Депардье! Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 4232
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03.03.2021 22:48 Ответить
все в этом мире перевернулось кто девушку танцует - тот потом ужинает
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03.03.2021 22:52 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 6542
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03.03.2021 22:53 Ответить
натанцевала...Позорище несусветное
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03.03.2021 22:57 Ответить
Все отбросы - в россию!
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03.03.2021 22:57 Ответить
Та для чого ж таке страхiття та й ще на нiч показувати.
Та цiй паскуднiй лярвi навiть без грiму можна знiматись у фiльмах жахiв.
А можливо ******* танцював з нею щоб усiх налякати Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 400

Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 5121

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03.03.2021 23:26 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 6716
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03.03.2021 23:28 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 7671.
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03.03.2021 23:30 Ответить
Кемская волость?
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04.03.2021 08:39 Ответить
Ексглава МЗС Австрії Кнайсль, яка танцювала з Путіним на своєму весіллі, може увійти до ради директорів "Роснафти" - Цензор.НЕТ 258.
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03.03.2021 23:31 Ответить
страшно представить если бы они трахнулись
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03.03.2021 23:40 Ответить
Она же не мальчик,что бы ее в пупок целовать
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03.03.2021 23:48 Ответить
Так Вован еще и сексуальный извращенец!
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03.03.2021 23:47 Ответить
Гроші ніде ..не пахнуть )) Ні в Римі ні в Росії чи Німеччині..."Pecunia non olet" Римський історик Светоній у своєму біографічному творі «Життя дванадцяти цезарів» описує ситуацію, коли імператор Веспасіан (69-79) обклав податками громадські туалети. Його син Тит, що, за повідомленнями античних авторів, відзначався доброчесністю, дорікнув батьку у такому «мерзенному» способі поповнення державної казни. Тоді Веспасіан взяв монету, отриману із податку, підніс до його носа і запитав, чи смердить вона. Тит відповів, що ні. «А це ж гроші із сечі», - зауважив батько. Згодом вислів набув ********* вигляду: «гроші не пахнуть».
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04.03.2021 00:01 Ответить
Зараз всі танцюють.
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04.03.2021 00:14 Ответить
Ця посада це є просто великий хабар. Співпраця з рашею це є злочин проти людства.
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04.03.2021 05:10 Ответить
Скіьки ж це шнапсу жениху треба випити?
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04.03.2021 07:45 Ответить
Юля Володимирівна теж колись хіхікала з Путіним.
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04.03.2021 08:38 Ответить
 
 