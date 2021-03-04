Представители Украины и ОБСЕ в ТКГ проведут отдельную встречу относительно участия в переговорах "непонятных людей" из ОРДЛО, - Гармаш

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании 3 марта поднял тему участия в переговорах "непонятных людей, не представляющих ни одного из участников ТКГ".

Об этом по итогам встречи заявил в Facebook участник украинской делегации Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь ждем, что либо ОБСЕ вернет переговоры в трехсторонний формат с официально приглашенными из ОРДЛО, либо Украина перестанет делать заявления и писать письма, на которые никто не реагирует, а действенно ответит на попытки России и ОБСЕ субъективизировать ОРДЛО в нарушение Минских договоренностей", - написал журналист.

Он пояснил, что сегодня Леонид Кравчук поднял тему присутствия на заседаниях рабочих групп и ТКГ представителей ОРДЛО - "непонятных людей, не представляющих ни одного из участников ТКГ". В ответ спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ посол Грау попросила об отдельной встрече с ним "еще на этой неделе", чтобы обсудить этот вопрос, отметил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЕ допустило участие в заседании ТКГ "экспертов" из ОРДЛО, теперь стороны будут искать выход из этого конфуза, - Гармаш

"Никанорова (представитель РФ из ОРДЛО. - Ред.) возмутилась "сепаратностью" этой встречи, но на нее даже никто не отреагировал", - добавил журналист.

Он категорично напомнил, что в Минских документах точно обозначены члены Трехсторонней контактной группы: Украина, Россия, ОБСЕ. "Также, там обозначены функции представителей ОРДЛО - "консультации и согласования" по конкретным вопросам. А именно: местные выборы и особенности отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это исчерпывающий перечень", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, на заседании 3 марта в рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

Также читайте: Выход "ДНР" из перемирия - это угроза одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины", - Кравчук