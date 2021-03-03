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Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский

Новости Цензор.НЕТ Общество

Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский

Скандальный судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которого решением Высшего совета правосудия уволили с должности, считает это решение незаконным и политически ангажированным и надеется на успешное обжалование.

Об этом в комментарии hromadske заявил адвокат экс-судьи Ярослав Белявский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, действия Высшего совета правосудия, который уволил Емельянова - "правовой нигилизм" и нарушение закона.

"Очевидно, что юридически необоснованная поспешность принятия этого решения ВСП свидетельствует о том, что оно принималось под политическим давлением на его членов. Но именно тем, кто решение принял, придется отвечать за совершенные незаконные действия", - сказал Белявский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП уволил судью Высшего хозсуда Емельянова: "Оказывал давление на судей путем угроз и шантажа"

Адвокат добавил, что его клиент надеется на оценку их доводов в Верховном Суде и, соответственно, восстановление в должности.

Напомним, 2 марта Высший совет правосудия решил уволить Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи. 

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Устроили себе судьи ЭЛИТНЫЙ КЛУБ - МЕЖДУСОБОЙЧИК

А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
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03.03.2021 23:48
+8
Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский - Цензор.НЕТ 7605
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03.03.2021 23:35
+8
Как надоели своими выходками Судьи в годы семилетней войны, как черви те лазят по раненому телу под названием Украина, когда Военная комендатура будет в годы войны заниматься своим делом и чтобы мантии эти не мелькали перед глазами? Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8714
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04.03.2021 00:43
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Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский - Цензор.НЕТ 7605
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03.03.2021 23:35 Ответить
Устроили себе судьи ЭЛИТНЫЙ КЛУБ - МЕЖДУСОБОЙЧИК

А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
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03.03.2021 23:48 Ответить


Луиза Чкалова@luiza4kaLova_





Ну таки пишут, что Верещучку согласовали на министерство обороны
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03.03.2021 23:48 Ответить
А шо? Літатиме на парасольці як дрон з бімбами в торбі і кидатиме їх на сепарню.
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04.03.2021 00:07 Ответить
Цитата не верная. Азиров говорив "Бімба у вагіні". Саме там будуть бімби.
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04.03.2021 10:24 Ответить
она же на колчаковских фронтах раненая... Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8586
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04.03.2021 06:45 Ответить
Канешно губа не дура
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04.03.2021 00:06 Ответить
а чому б і ні? заплатить як всі і поновиться)) ще і стягне зарплату соті мільонів
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04.03.2021 00:12 Ответить
Где же он ещё кормиться так будет. За хлебное место живот положит.
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04.03.2021 06:58 Ответить
Конфіскуйте усю нерухомість, що належіть його родині у Австрії і повернить у бюджет України!
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04.03.2021 00:35 Ответить
Как надоели своими выходками Судьи в годы семилетней войны, как черви те лазят по раненому телу под названием Украина, когда Военная комендатура будет в годы войны заниматься своим делом и чтобы мантии эти не мелькали перед глазами? Звільнений ВРП екссуддя Вищого госпсуду Ємельянов планує поновитися на посаді, - адвокат Білявський - Цензор.НЕТ 8714
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04.03.2021 00:43 Ответить
Отправлять всех в сад..за Чечетовым..Бузиной..всех сук в сад..если спокойно на пенсию уходить не хотят..другие задумаются и сами уйдут...
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04.03.2021 07:20 Ответить
Если уж ВСП обвиняют в "правовом нигилизме", то что тогда говорить вообще о всей системе правосудия.
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04.03.2021 07:00 Ответить
Звертайся до Вовків, все буде добре та ще і компенсацію і моральгу шкоду отримаєш ти, коруаціонер, твоя жінка, собака і кіт.
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04.03.2021 08:19 Ответить
Емельяновы, Чернышовы,татьковы и прочие волки -будет лезть эта м.разь,решалы
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04.03.2021 09:59 Ответить
"Артур Емельянов" - COVID-19 всей судебной системы Украины! Замкнутая каста зажравшихся нуворишей!
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04.03.2021 13:38 Ответить
 
 