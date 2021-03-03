Уволенный ВСП экс-судья Высшего хозсуда Емельянов планирует восстановиться в должности, - адвокат Белявский
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Скандальный судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, которого решением Высшего совета правосудия уволили с должности, считает это решение незаконным и политически ангажированным и надеется на успешное обжалование.
Об этом в комментарии hromadske заявил адвокат экс-судьи Ярослав Белявский, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, действия Высшего совета правосудия, который уволил Емельянова - "правовой нигилизм" и нарушение закона.
"Очевидно, что юридически необоснованная поспешность принятия этого решения ВСП свидетельствует о том, что оно принималось под политическим давлением на его членов. Но именно тем, кто решение принял, придется отвечать за совершенные незаконные действия", - сказал Белявский.
Адвокат добавил, что его клиент надеется на оценку их доводов в Верховном Суде и, соответственно, восстановление в должности.
Напомним, 2 марта Высший совет правосудия решил уволить Артура Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины - совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, несовместимое со статусом судьи.
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А простые украинцы за этой наглостью наблюдают со стороныс
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
Ну таки пишут, что Верещучку согласовали на министерство обороны