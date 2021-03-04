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Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес

США должны стать частью Минского процесса, а также усилить свою роль в регионе Черного моря, где у России больше стратегических интересов.

Об этом во время онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности заявил экс-командующий ВС США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Черное море - это котел противостояния", - отметил Ходжес. По его словам, на европейском направлении для Кремля также важное Балтийское море. Однако оно окружено союзниками США по НАТО, а также партнерами - Финляндией и Швецией.

"В Черноморском регионе иная география - есть только три союзника по НАТО и три партнера. К тому же отношения между Турцией и США находятся в худшем состоянии в течение очень длительного периода, что нехорошо для Черноморского региона, и мы должны это исправить", - указал генерал.

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Он пояснил, что Турция полностью контролирует доступ к Черному морю через проливы на основании Конвенции Монтре. "И, честно говоря, это всегда обеспечивает численное преимущество Черноморскому флоту (РФ. - Ред.)", - добавил Ходжес.

Он отметил, что Черное море для Кремля важнее Балтийского также потому, что это стартовая площадка для деятельности в Сирии, Восточном Средиземноморье, Африке. Кроме того, так россияне влияют на ситуацию на Кавказе и на Балканах, а также продолжают нарушать суверенитет других стран, в частности Украины и Грузии.

Поэтому, по словам военного, Соединенные Штаты должны приложить усилия для восстановления равновесия в Черноморском регионе.

"Прежде всего, в сфере дипломатии США должны стать частью Минского процесса как один из влиятельных членов", - убежден Ходжес.

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Он также подчеркнул, что Вашингтон должен повлиять на позицию Германии и Франции, чтобы они осуществляли реальное давление на Кремль. "По моему убеждению, Берлин - это единственная столица, которая может реально влиять на преступное поведение РФ. И к сожалению, они неохотно это делают", - считает генерал.

Он подчеркнул, что администрация Байдена серьезно относится к украинскому суверенитету, определяет этот вопрос приоритетным и взаимодействует по нему с Европейским союзом.

По данным издания, Украинский конгрессовый комитет Америки 3-4 марта проводит XII Диалог по вопросам безопасности на тему: "Прогнозирование подхода новой администрации США к актуальным проблемам безопасности в Украине". В мероприятии принимают участие представители правительств, дипломаты, военные, эксперты, в частности, Украины и США.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Путин пообещал ментам госзащиту, анонимность и повышение зарплат. Так что менты с еще бОльшим энтузиазмом будут мочить русских рабов в грязных путинских сортирах. А те буду кричать "позор", кидать в ментов воздушные шарики и включать по ночам фонарики
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04.03.2021 00:17
+7
Переносите все процессы в Кишинёв - хороший южный город , не то что совковый Минск
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04.03.2021 00:14
+7
"Древние укры" его выкопали и это наше море Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4383 , а ВМФ США мы всегда рады.
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04.03.2021 00:18
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Яхта мертветчука
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3466
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04.03.2021 00:15 Ответить
Яхта Косюка
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2178
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04.03.2021 00:17 Ответить
Главная яхта Косюка называется «Ace» («Туз») и она является настоящим произведением судостроительного искусства. Может принимать 12 гостей в шести каютах-апартаментах. Есть сауна, бассейн, тренажерный зал, кинотеатр.
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04.03.2021 00:18 Ответить
Но эта 87-метровая красавица никогда не путешествует в одиночестве. Яхту Косюка всегда сопровождает еще одно судно - это помощник Ace, яхта под названием «Garçon» («Гарсон»):

Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6879
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04.03.2021 00:19 Ответить
Яхта Ярославского
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6523
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04.03.2021 00:56 Ответить
А вот у Бени целых 4 яхты
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8142
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04.03.2021 00:58 Ответить
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5413
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04.03.2021 00:59 Ответить
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 1511
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04.03.2021 01:00 Ответить
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5695
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04.03.2021 01:01 Ответить
Яхта Хомутынника
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 2857
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04.03.2021 01:02 Ответить
Переносите все процессы в Кишинёв - хороший южный город , не то что совковый Минск
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04.03.2021 00:14 Ответить
Путин пообещал ментам госзащиту, анонимность и повышение зарплат. Так что менты с еще бОльшим энтузиазмом будут мочить русских рабов в грязных путинских сортирах. А те буду кричать "позор", кидать в ментов воздушные шарики и включать по ночам фонарики
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04.03.2021 00:17 Ответить
Нi ***** пиво дарували !
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04.03.2021 00:23 Ответить
"Древние укры" его выкопали и это наше море Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 4383 , а ВМФ США мы всегда рады.
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04.03.2021 00:18 Ответить
Всё равно как сказать, что Китай обязан усилить военно-морское присутствие в районе Уругвая. Зачем это Китаю?
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04.03.2021 00:18 Ответить
ты наверное удмурт.
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04.03.2021 00:23 Ответить
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8860
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04.03.2021 00:24 Ответить
А вдруг Парагвай нападёт на Уругвай, а китайского флота рядом нет?
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04.03.2021 00:26 Ответить
Щоб Росія не посилювала свою присутність в районі Аляски... Ви і так узбережжя Камчатки і Чукотки "засрали" - все живе дохне в районі військових баз і портів...
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04.03.2021 05:41 Ответить
Шось Жирика не видно з шампусіком.
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04.03.2021 00:22 Ответить
Жирiк засунув собi гузно 3 - лiтровий бутиляку-з переляку. Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 9870
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04.03.2021 01:38 Ответить
Звичайно без американців Мінський процес тупо ублюдочний, який ні до чого не привів і не приведе.Хоча з дерев'яним парканом легше домовитися ніж з Козлостаном, кацапи ж нікого крім себе не чують і не хочуть слухати
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04.03.2021 00:22 Ответить
То не має в принципі ніякого значення, його і так не було - з пустого в порожнє, з кацапнею немає сенсу розмовляти навіть
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04.03.2021 00:27 Ответить
а тепер я хочу побачити це все в дії!
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04.03.2021 00:31 Ответить
А оно штатм надо? Своих болячек немеряно на хряще после прыжка через траплин.
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04.03.2021 00:42 Ответить
"Эти новые формулировки отражают достигнутый за последний месяц в ходе интенсивных переговоров Киева и Вашингтона иной, более высокий уровень союзнических отношений Украины и США. Фактически он соответствует сегодня MNNA статусу Украины (Major non-NATO ally).Здесь нет случайных слов. Они тщательно выбирались при подготовке выступления президента. Не просто суверенитет и территориальная целостность Украины жизненно важны для США. Это было бы дежурной фразой. А защита этих ценностей (standing up for) - Соединенными Штатами. И решимость США (resolve) обеспечить эту защиту. Решимость, которую хотел бы подорвать (undermine) Путин и которую ему придется испытать.Я не знаю, какую именно поддержку окажут США своему новому главному не-натовскому союзнику в случае эскалации российской военной агрессии. Пусть об этом думают там внизу, в бункере. Они же не хотят умирать за Мариуполь. " - Андрей Пионтковский: умереть за Мариуполь
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04.03.2021 00:54 Ответить
Соединенные Штаты должны усилиться:
Соединенные Штаты должны усилиться в Черноморском регионе, для этого важно стать частью Минского процесса, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 6305
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04.03.2021 01:34 Ответить
Турецкий паша забил на всех, остыньте.
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04.03.2021 02:23 Ответить
Все отставники такие... радикальные!
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04.03.2021 06:35 Ответить
😀😀😀

Умирает **** (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир.Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно,и просит отпустить его на землю проведать,как его страна поживает.Его отпускают на час.Заходит **** в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть.. Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
****:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..**** радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
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04.03.2021 07:33 Ответить
6- й флот в студію , Одесу, і 100 F35 в Миколаїв.
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04.03.2021 08:04 Ответить
Я конечно понимаю, что этот анекдот цепляет кацапов 😜😜😜
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04.03.2021 08:18 Ответить
Так Росія ж подала приклад, як створювать нові "сторони Мінського процесу" - заперла туди"явочним порядком", "ікспьордов" з "Лугандону"... От хай і США, "явочним порядком", пришлють своїх представників у Мінськ. Ті прийдуть, усядуться і я подивлюся, чи хоч у однієї "суки" вистачить сміливості заявить, що вони не мають повноважень... Росія визнає лише "право сили", тому з нею варто розмовлять лише її мовою - правом "фаустрехт"!!!
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04.03.2021 07:19 Ответить
 
 