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Новости За рубежом
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протест (5755) Россия (91324) Instagram (44)

Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России, которые запугивали потенциальных участников протестов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Instagram удалил сеть фейковых аккаунтов из России, которые запугивали потенциальных участников протестов

Instagram удалил 530 фейковых аккаунтов из РФ - интернет-боты пытались запугать россиян, собиравшихся участвовать в акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

В постах планируемые протесты подвергались критике, их участников предупреждали об угрозе быть задержанными и заразиться коронавирусом.

В части аккаунтов в качестве фотографий профиля были использованы изображения, сгенерированные нейросетями, а на один из них было подписано около 55 тысяч пользователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Facebook и Instagram будут удалять больше фейков о COVID-19

Связана ли раскрытая сеть фейковых аккаунтов с российскими властями или с какой-то определенной организацией - не сообщается.

Напомним, 23 и 31 января в РФ прошли массовые уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам были задержаны свыше восьми тысяч человек. Сторонники Навального до сих пор подвергаются массовым обыскам и арестам. Следственный комитет возбудил на них свыше сорока уголовных дел.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
то што позволено госдепу то не позволено североазиатским свинособакам.
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04.03.2021 01:00
+7
давай. продолжай. расскажи про госдолг америки и о том, что скоро взорвется елоустоун.
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04.03.2021 01:16
+5
русню и запугивать не нужно. она и так сцытся от каждого шороха.
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04.03.2021 00:49
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русню и запугивать не нужно. она и так сцытся от каждого шороха.
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04.03.2021 00:49 Ответить
то што позволено госдепу то не позволено североазиатским свинособакам.
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04.03.2021 01:00 Ответить
Америка реально боится революций. И просто смешно, что американские комсомольские соцсети активно включились в антипротестную борьбу. То есть они за майданы во всем мире кроме собственной страны.
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04.03.2021 01:08 Ответить
давай. продолжай. расскажи про госдолг америки и о том, что скоро взорвется елоустоун.
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04.03.2021 01:16 Ответить
Революции - нужны там, где власть не слушает свой народ и не желает жить и работать в рамках закона.
Сейчас на очереди Беларусь, хотя судя по тому болоту, что там происходит, вызревать им еще 1-2 года, но процесс уже не обратим. А все почему? Потому, что диктатор уцепился синеющими пальцами и не желающий отдавать власть. Проведи честные, демократичные выборы. Дай равные права всем участникам, пригласи международных наблюдателей, допусти к подсчету голосов представителей ОБСЭ и оппозиции и все. Никакой революции не будет!
В "Америке" есть доверие к системе выборов, а в странах где происходят революции - нет.
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04.03.2021 01:32 Ответить
Все выводки лаптемордых свинособак живут в штатах, писькова например.
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04.03.2021 01:44 Ответить
гавносеть помылась. вот и все.
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04.03.2021 03:13 Ответить
Революция в России неизбежна
как крах тоталитаризма.
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04.03.2021 08:00 Ответить
 
 