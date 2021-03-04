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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Санкции против России
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Кравчук (1226) санкции (10624) США (23215) Донбасс (26945) Евросоюз (15905)

ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского союза против России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - заявил Кравчук вечером в среду в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, на заседании 3 марта в рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители Украины и ОБСЕ в ТКГ проведут отдельную встречу относительно участия в переговорах "непонятных людей" из ОРДЛО, - Гармаш

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
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04.03.2021 01:58
+10
Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
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04.03.2021 02:04
+8
попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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04.03.2021 06:27
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да НИЧЕГО они тебе и зебилу не должны! У вас же мыролюбне перемирие уже полгода , с отдельными "провокациями"!
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04.03.2021 01:58 Ответить
Все санкции Порох выбивал, выдавливал из Запада!

А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
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04.03.2021 02:04 Ответить
Крайние, вчерашние, санкции, говорят о том, что они уже выдохлись. Их и санкциями назвать как - то неловко, пшик какой - то
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04.03.2021 08:52 Ответить
Якщо Україна не хоче захищатися, то було б соромно вимагати від когось ще більші санкції для загарбника. Захід дає нам гроші, зброю, матеріальну допомогу, запроваджує санкції проти агресора. Чого нам бракує?
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04.03.2021 09:22 Ответить
Оксана Стецьків Захiд дає нам надувнi човни, i каже: "Пливiть, бийте кацапiв"
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04.03.2021 09:31 Ответить
Татьяна Михайлюк Татьяна, успокойся, что ты клаву лупишь. Сосчитай на латыни, до десяти, в обратном порядке, это успокаивает. Я не мордвин, и не чебураха, животное, как и ты, но не злобное))) Я не развязывал никакую войну, я не живу в нищете, и в 90-е не нищенствовал. Ну так получилось. Считай: десем, новем, окто, септем, а потом сеееекс (шесть)....
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04.03.2021 13:22 Ответить
_Не просто усилить - а удушить людоедов экономически, иначе будет ядерная Третья Всемирная.
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04.03.2021 02:33 Ответить
всё легко и просто - надо каждое утро, пистить каждого касапа..
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04.03.2021 03:21 Ответить
а самим отбить оркам охоту стрелять зелина религия не позволяет ?
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04.03.2021 06:09 Ответить
попрошайки требуют санкций от запада, параллельно покупая у параши электроэнергию и гробя свою энергосистему....
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04.03.2021 06:27 Ответить
Дедушка до седых волос давно уж дорос а по-прежнему дурак дураком. И как оно умудрилось президентом побывать?!

Хроника деградации@sergeenko_i
Разочарую тех, кто думает, что заграница нам поможет. Путин на 100% устраивает Запад - он за недорого и своевременно отгружает туда природные ресурсы и там же хранит выручку. Если бы он в 2014 году не полез за поребрик, то до сих пор признавался бы журналом «Time» человеком года.
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04.03.2021 06:36 Ответить
И ещё! Если кто забыл, то я напомню - это чудо в перьях - настоящий зиц-председатель Фунт - возглавлял в Верховной Раде фракцию ублюдка Медведчука ВОСЕМЬ лет! Кому ещё непонятно что это за кондом?
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04.03.2021 06:43 Ответить
Да на этом хмыре печать ставить не где! Кем он только не был. Или как говорят американцы - единожды предав, да кто тебе поверит!
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04.03.2021 06:53 Ответить
Уже не хранит - боится, что отберут, а потому открыли персональный банк для таких случаев.
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04.03.2021 06:46 Ответить
Дошло до одного жирафа на 9-й день. Кто там "должен и будет" усиливать, когда сами войска по "тактике рака" отводим и не даем должной "ответки", да и ещё в "глазки" пытаемся заглянуть. Да и что говорить когда несколько месяцев назад сей "мощный старик" пел иную песню. Пусть бы лучше оставался в состоянии анабиоза.
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04.03.2021 06:47 Ответить
Нафталин закончился, вот дедушка из табакерки и вылез))
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04.03.2021 09:09 Ответить
Кравчук прав , а враждебньіе комментарии - роспропаганда.
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04.03.2021 06:57 Ответить
США и Британия, возможно. Но ЕС под большим вопросом. Он слишком большой и разношерстный, тем более, что рашка по схеме скупает /пытается купить западные правительства. Это могут быть не прямые деньги, но , например, совместные проекты, многомиллиардные инвестиции. Поэтому к одному консолидированному решению против им очень тяжело прийти, отсюда все эти обеспокаивания и угрозы пальчиком .
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04.03.2021 07:01 Ответить
С утра Донецк громыхает со стороны аэропорта, да так, что и припомнить когда такое было в последний раз очень трудно. Тяжёлое и громко
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04.03.2021 07:03 Ответить
Там же наши люди. Пусть пока перекурят, мы подвезем пособия и пенсии, патроны. А уж опосля - пусть побалуют, обстреляют ВСУ в очередной раз. Давбас рулит. Кормильцы вы наши.
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04.03.2021 07:12 Ответить
Может для начала самим прекратить сотрудничество с Ордой? Где деятельность Осла по внешней политике? Где поездки и договора о совместном сотрудничестве в санкциях против Макшании?
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04.03.2021 07:05 Ответить
дедуля шо с тобой, неужели что б понять эти прописные истины тебе пришлось прожить на этом свете 90 лет
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04.03.2021 07:44 Ответить
Зачем выпустили этого маразматика? Пусть сидит на своей заслуженной пенсии.
Или намечается великое расследование: "Вред нанесенный Украине каждым из попередников".
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04.03.2021 08:58 Ответить
Кравчука звали "хитрый лис". Когда Ельцин и Ко собрались в Беловежской пуще, чтобы развалить совок, Кравчук не приехал, он "болел", а на самом деле ждал, кто победит, Ельцин, или Горбачев. Ельцин теребил, "едь за независимостью", Приехал. Я читал воспоминания нач. охраны Ельцина, Коржакова. Он писал, что первый вопрос Кравчука, после встречи, был: "А как же Крым?". Ельцин ответил: " Не до Крыма, потом решим". Кравчук эти слова не оспаривал. У Кравчука спросить надо: "Чей Крым?". Коржаков живой, и подтвердить может.
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04.03.2021 09:04 Ответить
Та дайте нарешті тому Кравчуку калаш і посадіть в окоп на передовій.Хай трохи постріляє,може не буде такий войовничий...за чужими спинами.
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04.03.2021 09:17 Ответить
Кравчук палец о палец не ударил, чтобы довести требования Украины "московским сепаратистам", а говорит о том, что должны делать ЕС и США. Прямо президент вселенной.
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04.03.2021 09:39 Ответить
ЗРАДА
Вийшли на арену
Старі комуняки.
Зрадити священну
Неньку і вояків.

Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.

Два діда знайшлося,
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.

Фокін і Кравчук
Над нами зависли,
Ворона і крук,
Горло Ненці стисли.

Чужими руками
Зеля пише зраду.
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський
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04.03.2021 10:46 Ответить
Та ти шо? То "барига" робив все правильно, а ви прос.рали два роки і дали зміцнитися кацапам? Що ви зробили для того, щоб світ вас підтримав? Збільшили торгівлю з кацапами?
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04.03.2021 10:47 Ответить
Гарна логіка у пана Кравчука. Україна купує електроенергію в росії і Білорусі, по відношенню до яких Європа ввсела санкції, Україна купує в росії вугілля, а свої шахти закриває, шахиарів викидає на вулицю, а США і Європа мають вводити санкції проти Засрашки. Та спочатку ви перестаньте допомагати ворогу, введіть свої санкції, а вже після вимагайте, чи просіть у США і ЄС.
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04.03.2021 10:49 Ответить
 
 