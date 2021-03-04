ЕС и США должны усилить санкции против России, чтобы обострение на Донбассе прекратилось, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе считает, что снижение уровня эскалации на линии соприкосновения между Украиной и ОРДЛО будет напрямую зависеть от усиления санкций США и Европейского союза против России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Пока активно не заработает санкционный механизм в отношении России, в целом, и в Европе, и в США, пока Россия не почувствует реального объединённого дипломатического давления со всех сторон, пока мы все вместе не заставим Россию жить и действовать так, как должно действовать государство, которое живет в цивилизованном глобальном мире, до тех пор будет обострение", - заявил Кравчук вечером в среду в эфире телеканала "Украина 24".
Напомним, на заседании 3 марта в рамках Трехсторонней контактной группы на уровне глав делегаций стороны предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе.
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А зелох надеется, что оно само собой происходит во время его очередного-внеочередного отдыха за казенный кошт, просто за его "красивые" крысинные глазки и тупые шутки!
Зачем полгода всем звонил про перемирие, когда слепое ОБСЕ КАЖДЫЙ день говорило про 15-30 обстрелов? Зачем врал? Зачем врал о причинах смерти погибших на передке?
Хроника деградации@sergeenko_i
Разочарую тех, кто думает, что заграница нам поможет. Путин на 100% устраивает Запад - он за недорого и своевременно отгружает туда природные ресурсы и там же хранит выручку. Если бы он в 2014 году не полез за поребрик, то до сих пор признавался бы журналом «Time» человеком года.
Или намечается великое расследование: "Вред нанесенный Украине каждым из попередников".
Вийшли на арену
Старі комуняки.
Зрадити священну
Неньку і вояків.
Сам Зеля не може
Зраду підписати,
Сцикотно й негоже,
І лякають грати.
Два діда знайшлося,
Щоб все підписати,
Йому ж обійшлося,
Все на них списати.
Фокін і Кравчук
Над нами зависли,
Ворона і крук,
Горло Ненці стисли.
Чужими руками
Зеля пише зраду.
Як прийдем до тями
Все буде позаду.
04.08.2020
Анатолій Березенський