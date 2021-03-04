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Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор

Вашингтон не может самостоятельно утверждать решения по интеграции Украины в НАТО, но ему ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне Альянса.

Об этом на онлайн-конференции XII Диалог по вопросам безопасности заявил бывший посол США в Украине Уильям Тейлор, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. - Ред.), которая сосредоточена на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине присоединение к НАТО", - рассказал Тейлор.

Он заметил, что в этом вопросе имеются сложности, поскольку "сегодня есть члены Альянса, которых еще предстоит убедить, что украинцы готовы к ПДЧ". Впрочем, уверен дипломат, этот момент рано или поздно наступит, и Украина присоединится к НАТО, как было обещано во время Бухарестского саммита Альянса 2008 года.

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"Вместе с тем Соединенные Штаты могут продемонстрировать твердую поддержку и крепкие отношения с Украиной, придав ей статус главного союзника США вне НАТО", - подчеркнул бывший посол.

По словам Тейлора, это не нуждается в одобрении какого-либо другого члена НАТО: "Это в полной мере находится в компетенции правительства США".

Как известно, американское правительство предоставляет статус главного союзника вне НАТО странам, которые имеют стратегические отношения с вооруженными силами США, однако не являются членами Североатлантического альянса. Этот статус, который сейчас имеют 18 стран (в том числе Австралия, Бразилия, Израиль, Южная Корея, Япония), не предусматривает коллективной обороны, но дает целый ряд военных и финансовых преимуществ.
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Топ комментарии
+13
А нынешняя власть Украины в этом направлении хотя бы какие-то подвижки делает или только воспрашивае Байдена почему мы до сих пор не в НАТО да и "немножко обижена" на Трампа?
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04.03.2021 07:19
+6
Почему-то все бывшие послы внезапно прозревают по этим вопросам. А когда на должностях, то находят повод промолчать.
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04.03.2021 07:41
+4
В Україні зовсім інший час ніж у паРАші, не переживайте, скільки можна крутити будильник, голова болить від цього дибілізму.
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04.03.2021 08:09
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А нынешняя власть Украины в этом направлении хотя бы какие-то подвижки делает или только воспрашивае Байдена почему мы до сих пор не в НАТО да и "немножко обижена" на Трампа?
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04.03.2021 07:19 Ответить
Нынешняя власть пошла в русле хремля, проголосовав вчера в первом чтении о прекращении перехода на летнее время - ТЕМ САМЫМ ОТОРВАВШИСЬ ОТ ЕВРОСОЮЗА .
Инициатор- фсбжшник Стефанчук Вашингтону ничего не мешает предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, - экс-посол Тейлор - Цензор.НЕТ 5980
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04.03.2021 07:23 Ответить
В Україні зовсім інший час ніж у паРАші, не переживайте, скільки можна крутити будильник, голова болить від цього дибілізму.
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04.03.2021 08:09 Ответить
Вы хотите сказать , что европейцы - дебилы?

Только живут намного лучше украинцев 😀😀😀
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04.03.2021 08:16 Ответить
ой, ля...уже и к часам прикрутили все что можно Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 2042
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04.03.2021 08:20 Ответить
Почему Я ?

Это фсбжшник Стефанчук организовал тему - подтянуть Украину к « московское время «
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04.03.2021 08:35 Ответить
Ты как пациент из анекдота про психиатра, которого больной обвинил, что у него картинки Роршаха порнографические...
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04.03.2021 08:46 Ответить
Стефанчук , ВЫ?
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04.03.2021 08:49 Ответить
А ну расскажи, как то, что перестанут два раза в год крутить стрелки часов, положительным образом поспособствует экспансии кацапов в Украину?
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04.03.2021 08:50 Ответить
Та не сперечайтеся марно. Європа вже і сама на роздоріжжі відносно цього питання.
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04.03.2021 09:39 Ответить
Палата номер 6 дальше по коридору...
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05.03.2021 13:14 Ответить
Sophia-Maria Duglass А я помню время, когда Украина была ПЯТОЙ экономикой Европы, когда поляки стояли в очередях за телевизорами, во Львове, когда в моей школе (простой, городской) был 25-метровый, плавательный бассейн, и в школе учился олимпийский чемпион, Ю. Седых.
Так, навеяло: "Если ты беременна, это только временно, если не беременна, это тоже временно". Украина выкарабкается, когда поумнеет.
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04.03.2021 09:23 Ответить
И моя бабушка (ветеран труда) получала 12 рублей пенсии, а мать зубной врач 110 рублей зарплаты....И это при том что другого дохода у нас почти небыло....Большей НИЩЕТЫ чем при СССР наверно нигде в мире небыло....Да Польша - тоже была под ГНЕТОМ....
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04.03.2021 12:04 Ответить
Моя бабушка была колГоспица, и получала 12 рублей, потом подняли до 28. Мои родители и я, взяли и поехали РАБОТАТЬ, в Магадан. У папы зарплата была 1200 р (теми, советскими), у мамы 800 р, у меня, по молодости 600 р, потом гораздо больше. Я 15 лет (прекрасных) провел на Колыме, и сижу, сейчас на попе очень ровно. Что хотел сказать? Каждый сам себя везет.
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04.03.2021 13:35 Ответить
Тейлор наверняка не в курсе про распри наших паркетных генералов и коррупцию во всех эшелонах власти...
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04.03.2021 07:24 Ответить
Наверняка в курсе. Как и в курсе целей, для которых потерпевшего вiслюка кацапы усадили в президентское кресло Украины. Но вспомним недавний внезапный ночной приступ патриотизма у вiслюка. Почему такого не может случиться у тех генералов, о которых вы говорите?
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04.03.2021 09:06 Ответить
ну вот как раз, клоун в окружении предателей и мешает. уберите хотябы предателей,а клоуна можно гнуть в любую сторону,что в принципе и делают его ближнее окружение.
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04.03.2021 07:29 Ответить
А как там в США, квартал95 будет иметь успех? Давайте - вы нам статус союзника а мы вам - квартал95 и Бубочку - генерала и полководца в придачу. Тока не давайте ему самолет. Будет всех бамбить.
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04.03.2021 07:31 Ответить
Не буде. Бубочка вже і "отбамбился", і одширявся, і обдристався.
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04.03.2021 07:47 Ответить
Вашингтон не может самостоятельно утверждать решения по интеграции Украины в НАТО
Источник: https://censor.net/ru/n3251333

Вот это наглое вранье. Не только в НАТО, а вообще все решения на Западе зависят только от США.
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04.03.2021 07:36 Ответить
номинально не может, но формально никто не мешает ему надавить на типа несогласных
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04.03.2021 07:41 Ответить
и как можно скорее... и накидать сюда оспреев и б-52
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04.03.2021 07:40 Ответить
ну и что? сша впишется воевать за украину? НЕТ
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04.03.2021 07:41 Ответить
зазєлєнскавагаласавал?
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04.03.2021 07:46 Ответить
Почему-то все бывшие послы внезапно прозревают по этим вопросам. А когда на должностях, то находят повод промолчать.
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04.03.2021 07:41 Ответить
Це єдине , що може врятувати Україну і чого майже добився Порошенко . Врятувати не тільки в військовій та оборонній сфері , а й політичній та економічній .
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04.03.2021 07:44 Ответить
ничего не мешает нашей власти шо при бариге шо при клоуне предоставить США базы в Украине и тогда можно о чем то шептать о лугандоне и Крыме
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04.03.2021 07:46 Ответить
Ну, тепер уже ніхто не заважає - вперед.
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04.03.2021 07:50 Ответить
Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 5142
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04.03.2021 07:58 Ответить
У Зе новая кликуха--Ничего))))
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04.03.2021 08:13 Ответить
«Пустой человек» (англ. The Empty Man) - фильм ужасов 2020 года
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04.03.2021 08:17 Ответить
это хорошо. вот до 19 года мешало.
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04.03.2021 08:23 Ответить
Ничего не мешает - но не предоставляют!
Все знают почему, но в слух не говорят.
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04.03.2021 08:53 Ответить
Всего две вещи надо: 1) Размещение на территории Украины ЯО США и 2) Постоянное патрулирование неба Украины авиацией НАТО.
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04.03.2021 09:54 Ответить
Заважає боягузливість і бажання не дратувати московію.
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04.03.2021 10:18 Ответить
Это кстати идеальный вариант....при условии, что нападение на Украину равносильно нападению на США....
А так представьте себе зеленые человечки в Эстонии и озабоченных европидоров... Вашингтону ніщо не заважає надати Україні статус головного союзника США поза НАТО, - експосол Тейлор - Цензор.НЕТ 8347
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04.03.2021 10:22 Ответить
если кацапі полезут, то надо удар по москве
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04.03.2021 13:31 Ответить
Какими умными люди стают после отставки... Ну, прямо как Порошенко...
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04.03.2021 10:24 Ответить
Он сказал: "на прошлой неделе я разговаривал с командой (в правительстве США. - Ред.), которая сосредоточена на украинском направлении. И несколько человек упомянули о Плане действий по членству (ПДЧ), который обеспечил бы Украине присоединение к НАТО".
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04.03.2021 10:29 Ответить
Как ни парадоксально, но из жалости к нам, глядя на импотентную и гадящую зеленую власть, США могут на это пойти...
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04.03.2021 22:18 Ответить
 
 