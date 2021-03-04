Пандемия COVID-19: более 168 миллионов детей в мире почти год не ходили в школу
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Из-за пандемии COVID-19 школы, где учатся более 168 млн подростков и детей по всему миру, полностью закрыты уже почти год.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом свидетельствуют данные последнего исследования, обнародованного в среду, 3 марта, Детским фондом ООН /ЮНИСЕФ/.
Так, в 14 странах мира школы в основном оставались закрытыми в период с марта 2020 по февраль 2021. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна. Там количество школьников, которые пострадали из-за прерванного обучения, достигло почти 98 миллионов. Из этих 14 стран дольше всего школы оставались закрытыми в Панаме, а также Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.
"С каждым днем дети, которые не имеют доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше. Мы не можем позволить себе ни еще одного года ограничений, ни полного отсутствия очного обучения для этих учащихся. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить работу школ или предоставить этому вопросу особое значение в планах по возобновлению учебного процесса", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
По ее словам, закрытие школ может повлечь за собой тяжелые последствия для учебы и здоровья подростков и детей. Непрерывно возрастает риск того, что наиболее слабые дети и те, у кого нет доступа к дистанционному обучению, уже никогда не смогут вернуться в классы, причем некоторых детей даже принуждают к детским бракам или к детскому труду.
Напомним, Минобразования обнародовало рекомендации по работе школ на адаптивном карантине с 24 февраля.
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Що казати про соціальні навики.
Яка трагедія, особливо враховуючи що загальна кількість країн на Землі 193 держави. Треба було щоби діти розносили заразу в сім'ї і по тих 14 країнах?