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Пандемия COVID-19: более 168 миллионов детей в мире почти год не ходили в школу

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Пандемия COVID-19: более 168 миллионов детей в мире почти год не ходили в школу

Из-за пандемии COVID-19 школы, где учатся более 168 млн подростков и детей по всему миру, полностью закрыты уже почти год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом свидетельствуют данные последнего исследования, обнародованного в среду, 3 марта, Детским фондом ООН /ЮНИСЕФ/.

Так, в 14 странах мира школы в основном оставались закрытыми в период с марта 2020 по февраль 2021. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна. Там количество школьников, которые пострадали из-за прерванного обучения, достигло почти 98 миллионов. Из этих 14 стран дольше всего школы оставались закрытыми в Панаме, а также Сальвадоре, Бангладеше и Боливии.

"С каждым днем дети, которые не имеют доступа к очному обучению в школе, отстают все больше и больше. Мы не можем позволить себе ни еще одного года ограничений, ни полного отсутствия очного обучения для этих учащихся. Необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить работу школ или предоставить этому вопросу особое значение в планах по возобновлению учебного процесса", - заявила Исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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По ее словам, закрытие школ может повлечь за собой тяжелые последствия для учебы и здоровья подростков и детей. Непрерывно возрастает риск того, что наиболее слабые дети и те, у кого нет доступа к дистанционному обучению, уже никогда не смогут вернуться в классы, причем некоторых детей даже принуждают к детским бракам или к детскому труду.

Напомним, Минобразования обнародовало рекомендации по работе школ на адаптивном карантине с 24 февраля.
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Тік Ток допоміг цим дітям пережити карантин.
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04.03.2021 07:28 Ответить
Онлайн навчання теж не сприяє ні знанням, ні розвитку дітей.
Що казати про соціальні навики.
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04.03.2021 07:42 Ответить
Пора деяких приматів з ВООЗ і не тільки зняти з їх високих дерев і посадити на коли!
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04.03.2021 07:51 Ответить
Поговорка: "Пошли, как дети в школу", утратила смысл...
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04.03.2021 08:02 Ответить
так не ходити до школи зовсім не означає, що вони не вчилися. Ось українці спецом оформлюють домашнє навчання, бо у шкільному гетто прибувати не хочуть з відсталим совковим педперсоналом краще вчитись вдома. і дистанційні школи все більше нарощують об"єми, бо все більшій кількості дітей ця форма до вподоби.
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04.03.2021 08:49 Ответить
"в 14 странах мира школы в основном оставались закрытыми в период с марта 2020 по февраль 2021. Две трети этих стран расположены в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна."

Яка трагедія, особливо враховуючи що загальна кількість країн на Землі 193 держави. Треба було щоби діти розносили заразу в сім'ї і по тих 14 країнах?
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04.03.2021 10:18 Ответить
 
 