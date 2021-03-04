Арестович о санкциях против телеканалов Медведчука: Решение не идеальное, но власть вынуждена так поступать

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему введены санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZIK и почему общество не проинформировано о ходе дела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Что государство может дать гражданину? Безопасность и чувство справедливости. С закрытием каналов очень сложная вещь. Почему? Потому, что любая атака на медиа – это всегда ощущение опасности: опасности для свободы слова, прав гражданина и т.д. На самом деле закон разрешает Украине вводить санкции против украинских граждан, есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом", именно ее использовали", - сказал советник.

Арестович пояснил причины того, почему не было решения суда и почему обществу не разъяснили ситуацию.

"Появился сложный кейс – запрещается без решения суда деятельность трех телеканалов, налагаются персональные санкции на граждан Украины, но достаточных оснований обществу не предоставили. Почему? Потому, что большинство этих материалов добыты оперативно-розыскным путем, и оно принимается на уровне закрытого заседания СНБО, и обнародование доказательств, которые разъяснят обществу, что это закрытие справедливо, будет происходить постепенно. Нельзя публиковать результаты уголовного производства", - сказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука"

Советник рассказал, что позиция власти изначально была донесена до руководителей СМИ и иностранных послов.

"Эта сложность сразу была заявлена, президент сразу собрал руководителей телеканалов и послов G7 и разъяснил свою позицию: к сожалению, мы вынуждены так поступать, хотя это решение не является идеальным. Это действия, которые в мирный час, возможно, и я бы не приветствовал, но сейчас власть вынуждена идти на это", - сказал Арестович.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.