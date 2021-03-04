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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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телевидение (856) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121) Арестович Алексей (327)

Арестович о санкциях против телеканалов Медведчука: Решение не идеальное, но власть вынуждена так поступать

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Арестович о санкциях против телеканалов Медведчука: Решение не идеальное, но власть вынуждена так поступать

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович объяснил, почему введены санкции против телеканалов 112, NewsOne и ZIK и почему общество не проинформировано о ходе дела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Что государство может дать гражданину? Безопасность и чувство справедливости. С закрытием каналов очень сложная вещь. Почему? Потому, что любая атака на медиа – это всегда ощущение опасности: опасности для свободы слова, прав гражданина и т.д. На самом деле закон разрешает Украине вводить санкции против украинских граждан, есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом", именно ее использовали", - сказал советник.

Арестович пояснил причины того, почему не было решения суда и почему обществу не разъяснили ситуацию.

"Появился сложный кейс – запрещается без решения суда деятельность трех телеканалов, налагаются персональные санкции на граждан Украины, но достаточных оснований обществу не предоставили. Почему? Потому, что большинство этих материалов добыты оперативно-розыскным путем, и оно принимается на уровне закрытого заседания СНБО, и обнародование доказательств, которые разъяснят обществу, что это закрытие справедливо, будет происходить постепенно. Нельзя публиковать результаты уголовного производства", - сказал Арестович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич анонсировал запуск еще одного телеканала от сотрудников "медиахолдинга Медведчука"

Советник рассказал, что позиция власти изначально была донесена до руководителей СМИ и иностранных послов.

"Эта сложность сразу была заявлена, президент сразу собрал руководителей телеканалов и послов G7 и разъяснил свою позицию: к сожалению, мы вынуждены так поступать, хотя это решение не является идеальным. Это действия, которые в мирный час, возможно, и я бы не приветствовал, но сейчас власть вынуждена идти на это", - сказал Арестович.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Также народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак подал иск в Верховный Суд Украины, которым обжалуется решение СНБО о введении против него санкций.

В конце февраля стало известно, что заблокированные каналы "пула Медведчука" ZIK, Newsone и "112-Украина" создают новый канал на базе львовского "Первого независимого". Коллектив "Первого независимого" выступил против его продажи. Новый телеканал Медведчука начал вещание 26 февраля, и через час после начала вещания был отключен со спутника. Сейчас он вещает только в YouTube.
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Топ комментарии
+18
Арестович. а почему мураевский канал не закрыли? Вся падлота туда сползлась. Киля вчера из Ростова выступал. Учил Макшанию любить
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04.03.2021 07:37
+12
Зачем оправдываться? Правильно сделали, только больше надо! Всю эту бывшую рыгомразь надо попересажать.
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04.03.2021 07:43
+9
арестович многократный чемпион по переобуванию на лету
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04.03.2021 08:07
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Арестович. а почему мураевский канал не закрыли? Вся падлота туда сползлась. Киля вчера из Ростова выступал. Учил Макшанию любить
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04.03.2021 07:37 Ответить
Ему зебилы только за метание дерьма в Порошенко платят.
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04.03.2021 10:03 Ответить
Зачем оправдываться? Правильно сделали, только больше надо! Всю эту бывшую рыгомразь надо попересажать.
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04.03.2021 07:43 Ответить
Итить вы так и остались наивными идиотами...
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04.03.2021 09:00 Ответить
Какая демократия для поддерживающих рашизм - фашизм каналов, Люся Зайцева еще оправдывается, руководители каналов не сидят а сколько еще Мураевых, Рабиновичей на свободе. На кацапии вон за непризнание Крыма частью раисси что будет?
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04.03.2021 07:51 Ответить
Вы путаете санкции с судебными решениями. Просто государство использует все работающие механизмы, чтобы зарыть рот запоребриковым сми и правильно делает.
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04.03.2021 07:53 Ответить
И чем тогда отличается Украина от рашки. Ничем.
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04.03.2021 07:59 Ответить
Тем,что не захватывает чужие територии и не убивает чужих граждан , как вы, *********
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04.03.2021 08:05 Ответить
Кстати, на основании решения какого суда, СССР убивал граждан Рейха с 1941 по 1945 годы?
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04.03.2021 09:18 Ответить
государство ( в лице бени и иже с ним) просто решило отжать трубопровод у мервячука а каналы попали под раздачу т.к. существенно снижали рейтинги клована ну и чушь конечно же несли...
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04.03.2021 08:09 Ответить
У опизэже деньги не заканчиваются. Не для того вам каналы закрыли, чтоб я здесь слушала ваш бред сивой кобылы.
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04.03.2021 10:44 Ответить
не идеальное, но / чтобы да так нет (евр.)
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04.03.2021 07:53 Ответить
Враги заставляют

Арестович о санкциях против телеканалов Медведчука: Решение не идеальное, но власть вынуждена так поступать - Цензор.НЕТ 6498
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04.03.2021 07:57 Ответить
Эк Путлера перекосило Арестович про санкції проти телеканалів Медведчука: Рішення не ідеальне, але влада змушена так чинити - Цензор.НЕТ 9462
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04.03.2021 09:19 Ответить
арестович многократный чемпион по переобуванию на лету
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04.03.2021 08:07 Ответить
А коли вже будуть "плівки", як Порошенко розповідає комусь із кацапів про операцію по відношенню до "вагнерівців" прямо із офісу преЗедента? Всі чекають, чи все-таки створять у ВР комісію?
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04.03.2021 08:11 Ответить
Він відправив депешу кур"єром який скакав 3 дні до *****.
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04.03.2021 08:14 Ответить
"есть составляющая "за сотрудничество с терроризмом"
Якщо є така складова, то чому мовчить ГЕпроурорша як риба апльод? Це виглядає як помста потерпілого за критику.
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04.03.2021 08:12 Ответить
проститутке лизе не вякать надо, а бежать... это чмо арестович всю жизнь свою проституировало и продолжает дебильное проституировать...
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04.03.2021 08:16 Ответить
У шлюх всегда так .....где ипут - там и Родина!
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04.03.2021 09:06 Ответить
Самой мощной в мире пропагандистской машине РФ с бюджетом 83 млрд рублей противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.С победой четыреждыуклониста Мининформполитики было ликвидировано. Но не для того чтобы создать более мощное , более совершенное, более эффективное в войне с РФ министерство . А чтобы кодлан Коломойского добил контрпропаганду Украины .
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04.03.2021 08:18 Ответить
Правильно. Зрада отменяется.
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04.03.2021 08:24 Ответить
Са́нкція - елемент правової норми, що встановлює невигідні наслідки у разі порушення правила, визначеного диспозицією. Саме санкція є одним із засобів спонукання особи до додержання норми права. Стандартна норма права може бути викладена у вигляді формули «якщо → то → інакше», де «інакше» - це санкція.

тобто санкція - лише механізм, що спонукає додержуватися права... однак у даному випадку маємо пряме порушення об'єктом санкцій українського законодавства без юридичних наслідків!
думайТЕ!
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04.03.2021 08:40 Ответить
Эх Люся, Люся Арестович...

Неблагодарное это дело - мастер кунилингуса у клоуна-имитатора.
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04.03.2021 08:59 Ответить
Жевать жвачку " главное достижение -у нас перемирие уже ....надцать дней" больше не получиться т.к. "та сторона" объявила о выходе из перемирия, теперь много месяцев эти телА будут выполнзать в эфиры и жевать " мы закрыли каналы и прекратили финансирование "
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04.03.2021 09:33 Ответить
Безперспективно
Помню как сейчас, 70-80-е годы, был у меня японский приемник, и я с удовольствием слушал "Голос Америки", и "Город Лондон, ВВС". Запрещенные, и потому интересные. Времена возвращаются))) Родной совок вернулсяяяяяя)))))
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04.03.2021 09:40 Ответить
aferistovi4 - brexun i manipulyator !
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04.03.2021 09:50 Ответить
Фарс та окозамилювання. Як завжди.
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04.03.2021 09:59 Ответить
С каким сожалением люсенька говорит о закрытии кацапских помоек. Это же не на Порошенко за деньги плевать.
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04.03.2021 10:00 Ответить
Арестович--просто базіка і брехло,без моралі і честі..як і вся кліка 95 кварталу.
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04.03.2021 10:12 Ответить
Арестович не сказал главную вещь - кривожопое украинское правосудие толком ничего не может доказать. И отчего это с Табачника санкции сняли?
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04.03.2021 10:16 Ответить
Мертвечука треба закривати .За підтримку дружніх стосунків з путлером ,який розвязав і веде війну проти України.
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04.03.2021 10:42 Ответить
Люська, не лепи горбатого!
ГДЕ ПIДОЗРИ ЗА ТЕРРОРIЗМ????
Почему не закрыты другие помойки (напр. наш)?Потому что там друзяка ахметкин???
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04.03.2021 22:22 Ответить
 
 