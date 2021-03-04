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Новости За рубежом
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Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году: "Всегда готов к борьбе"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году:

Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.

Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я всегда готов к борьбе", - заявил он .

"Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе", - сказал он ведущему программы Шону Ханнити.

Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сложившаяся в Республиканской партии ситуация может привести к ее "уничтожению", - Трамп
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Топ комментарии
+1
А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
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04.03.2021 08:03
+1
Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
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04.03.2021 08:59
+1
Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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04.03.2021 09:02
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А в республиканской партии есть вообще люди, которые хотя бы внешне не выглядят как идиоты?
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04.03.2021 08:03 Ответить
Это Вы так про бывшего главу ЦРУ?
Смелый Вы однако человек, ну-ну.
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04.03.2021 09:02 Ответить
Такие заявления пока не имеют смысла.
Как на них нужно реагировать? Никак.
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04.03.2021 08:04 Ответить
у рыжего разрешение спросил?
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04.03.2021 08:14 Ответить
У рыжего к 2024 году разве что ниггеры в тюрьме будут спрашивать с какой стороны к нему пристроиться. А может и не будут спрашивать.
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04.03.2021 09:26 Ответить
Помпео, ти не шариш.
Українське населення обрало животворящого на 8 років. Однозначно. (То Тимошенко - баба уже років 7, як я це чую, і їй треба сидіти на пенсії, заховатися і глядіти внуків (пишу просто як жінка, бо гидко від сексизму, хоча я її ніколи не підтримувала і не підтримую) а 78-річний дід - бравий козак).
Окремі пішли до 16-ти: решту 8 у них буде президенткою Камала.
Так що висуватися і виборів проводити взагалі не треба.
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04.03.2021 08:22 Ответить
"решту 8 у них буде президенткою Камала."

Нет, это совершенно невозможно, за нее не проголосуют никогда, вообще никогда.
(иначе бы ее на предыдущих выборах выдвинули).
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04.03.2021 08:54 Ответить
Це з коментів на Цензорі.
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04.03.2021 08:58 Ответить
А, то желаемое за действительное выдают.
"Надежды юнощей питают,
Отраду старцам подают" - сказал великий поэт.
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04.03.2021 09:00 Ответить
Мне тут подсказали, что камал на праймериз получила аж целых 3%.
Так что лично я ставлю на Сандэрса ихнего, Берни, на него вся надежда. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 4124
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04.03.2021 09:52 Ответить
*Камала - опечатка
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04.03.2021 09:54 Ответить
Судя по тому, что происходит в США (планируемый новый поход "правых" на Вашингтон, a.k.a. провокация), дела не просто плохи, а киздец полный.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 6838
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04.03.2021 08:59 Ответить
Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 7191 Так, Куомо тепер =весело=. Але йти він не збирається (так сказав).

Я читала, що окремі штати (Техас, Місісіпі, Луїзіана, ще якісь) скасовують маски, забороняють пеналізувати людей без масок і відкривають бізнеси.
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04.03.2021 09:14 Ответить
"Акулы Уолл трита"(С) думали, что бизнес - он как бифшекс: хочу - принесите, не хочу - отнесите, и после локдаунов снава заработает как раньше, только еще лучше. Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби" - Цензор.НЕТ 9953
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04.03.2021 09:53 Ответить
 
 