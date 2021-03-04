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Помпео заявил о возможном участии в выборах президента США в 2024 году: "Всегда готов к борьбе"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Бывший госсекретарь США Майк Помпео не исключил, что может стать кандидатом на пост президента США на выборах 2024 года, если экс-президент Дональд Трамп не будет претендовать на это кресло.
Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я всегда готов к борьбе", - заявил он .
"Я глубоко забочусь об Америке. Мы с тобой уже очень давно принадлежим к консервативному движению. Я намерен продолжать в том же духе", - сказал он ведущему программы Шону Ханнити.
Ранее Трамп говорил, что может вернуться в политику и принять участие в следующих президентских выборах как кандидат от Республиканской партии.
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Смелый Вы однако человек, ну-ну.
Как на них нужно реагировать? Никак.
Українське населення обрало животворящого на 8 років. Однозначно. (То Тимошенко - баба уже років 7, як я це чую, і їй треба сидіти на пенсії, заховатися і глядіти внуків (пишу просто як жінка, бо гидко від сексизму, хоча я її ніколи не підтримувала і не підтримую) а 78-річний дід - бравий козак).
Окремі пішли до 16-ти: решту 8 у них буде президенткою Камала.
Так що висуватися і виборів проводити взагалі не треба.
Нет, это совершенно невозможно, за нее не проголосуют никогда, вообще никогда.
(иначе бы ее на предыдущих выборах выдвинули).
"Надежды юнощей питают,
Отраду старцам подают" - сказал великий поэт.
Так что лично я ставлю на Сандэрса ихнего, Берни, на него вся надежда.
Я вовсе не уверена, что "золотой миллиард" США, а.к.а. правящий класс, имеет запас прочности пережить еще 8 лет лоХдаунов, дурантинов, ковидобесия, BLM, и прочего идиотизма, убийственного для экономики.
О том, как себя чувствует правящий класс США, можно судить по делу о "сексуальном домогательстве" в отношении мэра NY, а тот "так дысал, так дысал"(С), ну так выслуживался: и город то в локдаун запирал на сроки большие, и маски, и дурантин, и все дела, а вот потеряли большие люди в NY деньги - и хана теперь мэру.
Я читала, що окремі штати (Техас, Місісіпі, Луїзіана, ще якісь) скасовують маски, забороняють пеналізувати людей без масок і відкривають бізнеси.