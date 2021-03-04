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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек

По состоянию на утро четверга, 4 марта, выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02госпитализирован - 3 271 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02летальных случаев - 194;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02выздоровели - 4 837 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 02осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине подтвердили первые случаи "британского" штамма коронавируса

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07заболели - 1 374 762 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07выздоровели - 1 186 873 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07летальных случаев - 26 591;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 07проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек 13
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Топ комментарии
+9
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
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04.03.2021 08:21
+8
Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
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04.03.2021 08:23
+5
Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
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04.03.2021 08:41
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Кожного дня нові рекорди.
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04.03.2021 08:19 Ответить
Ну ми ж чемпіони (с) віслюк оманський
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04.03.2021 08:21 Ответить
Це реальних 20000 нових випадків на день. Людей перестали тестувати. Негайно треба переводити школи на дистанційне навчання: по класах відсутні дуже багато дітей. Навіщо наражати на ризих педагогів, дітей та іх близьких. Діти дуже активно поширюють ковід в тісних класах, а потім несуть вірус додому. Не тягніть до весняних канікулВ Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 3522
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04.03.2021 12:33 Ответить
как только завезли индийскую мачмалу так резко начался рост заболеваемости
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04.03.2021 08:29 Ответить
Не надо только бред писать, у соседей тоже завезли "индийскую мачмалу"? Реально третья волна и случаи более тяжелые по последствиям.
Только у кацапов спад, мы их уже почти догнали...
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04.03.2021 13:11 Ответить
чому ще не рекорди, але й не мало, було навіть по 15 000 хворих але тоді максимум 70 000 тестів за добу, зараз же ми бачим вже кілька днів тестів більш ніж 80 000 за добу що раніше не було, коли в лютому нібито спала хвиля і було по 4 000 захворівших а вилікуваних 8 000 подивітся на тести смішни 5 000 тестів десь за добу
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04.03.2021 08:40 Ответить
Більше треба робити гівнотестів, які дають до 90% хибнопозитивних результатів.
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04.03.2021 13:34 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек - Цензор.НЕТ 4832
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04.03.2021 08:21 Ответить
Негайно всі школи і університети на дистанційну форму навчання!
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04.03.2021 08:23 Ответить
Навіщо Ви пишете цю маячню? Школярі жодним чином не впливають на епідеміологічну ситуацію.
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04.03.2021 13:33 Ответить
Ліньки шукати, але десь у лютому черговий "експерт" в Україні бадьоро завіряв, що вірус уже перейшов, справилися.
Оце =ціна= словам всіх "експертів".
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04.03.2021 08:32 Ответить
Никто колоться не хочет, поэтому будут давить карантинами до посинения. Для этого весь спектакль с Буковелем разыграли. Можно подумать, больше нигде скопления людей не было.
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04.03.2021 08:41 Ответить
вакцинация еще не началась даже! колят медиков и военных - это бред какой то, должны всем сразу по т.н.группам колоть, кто желает!
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04.03.2021 08:46 Ответить
вакцин есть на каждого 80-десятого - конечно мона всем желающим прям сегодня уколоть. да еще и Африке отдать останется
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04.03.2021 08:49 Ответить
Я не знаю щодо інших регіонів, але на Житомирщині хворіють. Думаю, що все разом: і грип, і ковід ... Сезон.
Люди ослаблені, після зими, більшість не добре харчується, не вживає достатньо вітамінів, тривалий / постійний стрес. Це сприяє, на жаль. Лікування дороге. Важко.
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04.03.2021 08:57 Ответить
Скрізь хворіють, як і завжди - соплі, та по деяким областям, як в моїй, таке враження, наказу не було збільшувати статистику, взялись за західні.
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04.03.2021 09:01 Ответить
Так дізнатися правду не можливо.
Я писала: тут санітарний лікарчук ще в грудні на запитання журналістів =а як щодо грипу= відповів, що цього року в провінції грипу нема.
А писати цифри можна, які завгодно. Скрізь. То питати не можна.
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04.03.2021 09:06 Ответить
Зараз грипу якось не видно, гуляв восени - справжній, хворіли не всі, та багацько. Тести - хто хотів - робив.
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04.03.2021 09:10 Ответить
Хрень собачья! И поясните - ЗАЧЕМ "весь спектакль с Буковелем разыграли" в январе? Кому это нужно и выгодно?
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04.03.2021 13:14 Ответить
Если действительно ходит вирус такой страшный, то зачем было открывать Буковель?
1. либо кретинизм властей.
2. повод разогнать волну, страшилки, ограничения, чтобы желающих вакцинироваться было больше. Тактика в странах везде одна..
Думаю второй вариант, т. к. по другому это не объяснить.
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04.03.2021 13:31 Ответить
Дубль два- кому выгодно повышенное желание украинцев вакцинироваться?
У вас есть знакомые, например, на Прикарпатье - поинтересуйтесь, как там у них "разгоняют волну" целыми селами. Киеву приготовиться...
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04.03.2021 14:56 Ответить
блуждающие приехали и привезли счастье!
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04.03.2021 08:55 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 5328 В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 7200
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04.03.2021 08:59 Ответить
Поки освіту не переведуть на дистанціонку, поки і будуть рекорди. Коли будуть із запізненням робити тести - то легше скрити смертність від ковід. Навіть ту вакцину яка єсть, не можуть бистрими темпами провакцинувати людей, ПОЗОР.
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04.03.2021 09:01 Ответить
Навіщо Ви пишете цю маячню? Школярі жодним чином не впливають на епідеміологічну ситуацію.
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04.03.2021 13:32 Ответить
..пока за неношение маски и нарушение правил карантина не начуть штрафовать ..как в Израиле..Турции.. Германии... толку не будет! В Турции суббота ..воскресение..комендатский час... и всё испольняется без слов. Попробуйте у нас ввести комендантский час...))) Революций не надо...!! Никто ничего не боится и абсолютная масса населения плевать хотела на карантин и соблюдение карантинных мер и ограничений! Только когда выносят кого о из родных..что то просыпается в сознании... Потом опять... как будто ничего и не было. А уж кто переболел..тот вообще взял Бога за бороду и всё по барабану..!!!
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04.03.2021 21:52 Ответить
А палатки, палатки на Франківщині вже забили хворими чи так і порожніють під охороною? Це важливо - ви же ними народ лякали.
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04.03.2021 09:03 Ответить
Скоро новий локдаун, от радості, дякуємо виродкам яким важко носити маску
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04.03.2021 09:54 Ответить
Виродку, надай, будь ласка, посилання, в якому доведено, що маска (ота блакитна ганчірка) здатна зменшувати вірусне навантаження (не плутати з бактеріальним).
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04.03.2021 13:31 Ответить
https://mcplus.com.ua/ru/maska-yly-respyrator-kak-pravylno-vybrat-y-kakye-osnovnye-otlychyya/

Що в Польщі не розказують пацюкам ,що маска ..головний спосіб захисту!? І ії люди носять, щоб не заразити інших? Чи то у всьому світі люди дурні... а пацюки мають свій розум?! Чи то може пацюк не розуміє польської ....???
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04.03.2021 21:58 Ответить
Те ще, то вкинув, не є науковим дослідженням, в результаті якого отримано якусь доказову базу. Я так само може кинути посилання, де буде написано, що заради збереження свого здоров'я ти маєш ходити із ломакою в сраці.
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05.03.2021 00:23 Ответить
В усьому світі? Мабуть, усі мешканці Ісландії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Данії - дурні, що їх не носять? А ряд штатів в США (Флорида, Техас, Міссісіпі, Огайо, Півн. та Півлд. Дакота та інші)?Їх влада зовсім не хвилюється про людей? Тільки Ляшко із Степановим дуже переживають В Україні за добу від COVID-19 померли 194 людини, зафіксовано 10 057 нових випадків зараження, одужали 4837 осіб - Цензор.НЕТ 4672
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05.03.2021 00:26 Ответить
Ти кому.. пацюк розсказуєш про Ісландію... Швецію чи Норвегію.? Може ти розкажеш, що у Японіі..Гонконзі..Сінгапурі ... Китаї теж без масок ходять? Та й за США помовчи..телепню дурноголовий!! А розкажи чому в Австраліі за недотримання протиепідеологичних норм у тому числі за відсутність маски такі штрафи та навіть арешти? Там дурніші за пацюків? І у Швеціі маски у транспорті ..магазинах обов*язкові... Чи то ти пацюк не зі мною був у січні у Г'теборгу ... а міг би побачити.... А у Норвегіїї з лютого рекомендують носити аж ДВІ!!! маски... А це тобі...дурноголове.... ти ж під польським прапором тут дикість демонструєш!!!))) https://www.gov.pl/web/coronavirus-ua/further-steps
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05.03.2021 16:36 Ответить
"люди носять, щоб не заразити інших?"

І як ти визначив, що маска не дає заразити інших вірусними інфекціями? Ти десь бачив сертифікат чи ліцензію на ті блакитні ганчірки, де вказано, що вони захищають від вірусів? Чи ти просто сліпо та бездумно повірив дебіловізору? Так на тих масках написано для таких дебілів, як ти: "Захищає від пилу та туману".
Від вірусів захищають респіратори із фільтрами рівня захисту ffp2 або ffp3.
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05.03.2021 00:29 Ответить
Скорее нашему олимпийскому резерву, который усиленно тренировался два месяца в Буковеле.
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04.03.2021 10:03 Ответить
Десятки лет наблюдений показывают орви конец зимы начало весны резко усиливается. Половина вирусов орви не могут оределить. Зачем , клиника у них всех одинаковая. Ковид один из сотен орви не лучше и не хуже. У человека 2кг. вирусов и микробов постояно .
Вот если бы ума было столько чтоб умел сравнивать. Тогда любой ковид не страшен, а так коронобесы замордуют бессловесное стадо.
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04.03.2021 10:20 Ответить
Опять рост пошёл. Это ужас
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04.03.2021 10:33 Ответить
бігом секретним гівношітом треба вакціоновуватись!!
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04.03.2021 11:28 Ответить
Тетяно, як Ви ще не усвідомили, що статистика "нових випадків" дуже легко маніпулюється кількістю виконаних щодня гівнотестів, які дають до 90% ХИБНОпозитивних результатів.
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04.03.2021 13:30 Ответить
Фальшива статистика гівнотестів, які в більшості випадків дають хибнопозитивні результати.
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04.03.2021 13:29 Ответить
..ну не треба так відрізнятися від інших дурноголових!! Видно , що ти реальній пацюк!!)))
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04.03.2021 22:00 Ответить
вивчай ДУЖЕ уважно https://cormandrostenreview.com/report/
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05.03.2021 00:22 Ответить
Пацюк!! Так ти ще й англійської мови не знаєш? Там і слова нема про маски та способи захисту..)))) Там розписана вся практична програма вивченя віруса та його тестування! Про способи захисту ні слова!! Пацюк... ну що ж ти такий дурноголовий!? Ну подивись навкруги!!!)) Усі країни у масках... Реально усі.. Тільки пацюкам цього не видно, і воно починає волати.... Тобі..дурноголове... 100 раз вже казали..що маска тебе НЕ ЗАХИСТИТЬ!!! Вона для того, щоби ТИ..ТВАРИНА не заразила інших... бо з за таких як ти..і боліють невинні!!
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05.03.2021 16:23 Ответить
весна, всем пофиг
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04.03.2021 14:45 Ответить
Тепер замість вакцинування , потрібно всім прикладатися до чудотворящого асфальту Каламойськага ! Саме йому переросприділили гроші з ковідного фонду на будівництво доріг , Янілохом ! І де дякули Парашенка , за спасіння держави ???😈
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04.03.2021 17:15 Ответить
Британские ученые заявили, что вакцина от коронавируса более эффективна для молодых людей, нежели для пожилых.
В Министерстве здравоохранения Англии уверены, что вакцинация может обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп, пишет Mirror. Это связано также с тем, что у молодых людей меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений болезни.
Исследования показали, что после вакцинации препаратом AstraZeneca количество госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.
"Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится", - сказала представитель Минздрава Мэри Рамзи.
Британские эксперты считают, что вакцинация сократит уровень заболеваемости. При этом после получения двух доз препарата можно почти полностью остановить передачу COVID-19.
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05.03.2021 08:03 Ответить
 
 