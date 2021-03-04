В Украине за сутки от COVID-19 умерли 194 человека, зафиксированы 10 057 новых случаев заражения, выздоровели 4 837 человек
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По состоянию на утро четверга, 4 марта, выявлены 10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"10 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 04 марта 2021 года. В частности, заболели 611 детей и 388 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализирован - 3 271 человек;
летальных случаев - 194;
выздоровели - 4 837 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 83 086 (в том числе методом ПЦР - 38 068, методом ИФА - 16 265, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 28 753).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 374 762 человека;
выздоровели - 1 186 873 человека;
летальных случаев - 26 591;
проведено ПЦР-тестов - 7 021 993.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (868), Житомирской (888), Винницкой (827), Ивано-Франковской (776), Закарпатской (679) и Черновицкой (626) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
Только у кацапов спад, мы их уже почти догнали...
Оце =ціна= словам всіх "експертів".
Люди ослаблені, після зими, більшість не добре харчується, не вживає достатньо вітамінів, тривалий / постійний стрес. Це сприяє, на жаль. Лікування дороге. Важко.
Я писала: тут санітарний лікарчук ще в грудні на запитання журналістів =а як щодо грипу= відповів, що цього року в провінції грипу нема.
А писати цифри можна, які завгодно. Скрізь. То питати не можна.
1. либо кретинизм властей.
2. повод разогнать волну, страшилки, ограничения, чтобы желающих вакцинироваться было больше. Тактика в странах везде одна..
Думаю второй вариант, т. к. по другому это не объяснить.
У вас есть знакомые, например, на Прикарпатье - поинтересуйтесь, как там у них "разгоняют волну" целыми селами. Киеву приготовиться...
Що в Польщі не розказують пацюкам ,що маска ..головний спосіб захисту!? І ії люди носять, щоб не заразити інших? Чи то у всьому світі люди дурні... а пацюки мають свій розум?! Чи то може пацюк не розуміє польської ....???
І як ти визначив, що маска не дає заразити інших вірусними інфекціями? Ти десь бачив сертифікат чи ліцензію на ті блакитні ганчірки, де вказано, що вони захищають від вірусів? Чи ти просто сліпо та бездумно повірив дебіловізору? Так на тих масках написано для таких дебілів, як ти: "Захищає від пилу та туману".
Від вірусів захищають респіратори із фільтрами рівня захисту ffp2 або ffp3.
Вот если бы ума было столько чтоб умел сравнивать. Тогда любой ковид не страшен, а так коронобесы замордуют бессловесное стадо.
В Министерстве здравоохранения Англии уверены, что вакцинация может обеспечить более надежную защиту молодых возрастных групп, пишет Mirror. Это связано также с тем, что у молодых людей меньше риск заболеть коронавирусом или умереть от осложнений болезни.
Исследования показали, что после вакцинации препаратом AstraZeneca количество госпитализаций среди лиц старше 80 лет стало значительно меньше.
"Мы смогли показать, что даже если люди действительно заболеют COVID-19 после вакцинации, их риск госпитализации и смерти заметно снизится", - сказала представитель Минздрава Мэри Рамзи.
Британские эксперты считают, что вакцинация сократит уровень заболеваемости. При этом после получения двух доз препарата можно почти полностью остановить передачу COVID-19.