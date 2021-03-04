Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Так, за прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций возле Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

"В результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

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В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. Основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.

В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВС Украины. Это свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - отметили в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.

"Среди наших воинов боевых потерь нет. На провокации противника воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.



