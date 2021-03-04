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Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Так, за прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций возле Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

"В результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук: если наемники станут открывать огонь, мы будем действовать зеркально

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. Основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. 

В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВС Украины. Это свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - отметили в пресс-центре ОС.

С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.

"Среди наших воинов боевых потерь нет. На провокации противника воины открывали огонь", - сказано в сообщении.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима тишины, - штаб ОС 02
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Топ комментарии
+9
Найшвидшого одужання. Бережи вас Боже.
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04.03.2021 08:28
+7
на залишених позиціях мабуть вже іхтамнєти...або вони (позиції) так пристріляні, що нема сенсу...(а ті всі обіцянки такі ж брехливі як і інші від зелених жаб)

одужання якнайшвидше пораненому і повного відновлення..
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04.03.2021 08:43
+5
Одужання військовому.

Українську землю зе-зграя звільняти збирається ?
На залишені позиції коли ЗСУ повернеться ?
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04.03.2021 08:34
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Найшвидшого одужання. Бережи вас Боже.
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04.03.2021 08:28 Ответить
ЗЕперемиріє фсьо?
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04.03.2021 08:29 Ответить
по-факту - давно...но не в голове главнокакбыкомандующего...
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04.03.2021 08:41 Ответить
Одужання військовому.

Українську землю зе-зграя звільняти збирається ?
На залишені позиції коли ЗСУ повернеться ?
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04.03.2021 08:34 Ответить
на залишених позиціях мабуть вже іхтамнєти...або вони (позиції) так пристріляні, що нема сенсу...(а ті всі обіцянки такі ж брехливі як і інші від зелених жаб)

одужання якнайшвидше пораненому і повного відновлення..
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04.03.2021 08:43 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам. С инаемниками и прочей расеянской швалью надо поступать по принципу: за глаз- два глаза, за зуб - всю челюсть.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Причепилівки. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2931
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04.03.2021 13:51 Ответить
Одужання Захиснику України!
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04.03.2021 15:27 Ответить
Домовленість з рашисстам-кацапом-московитом закінчується порушенням домовленостей рашисстам з криком скаженим на усіх кутах що порушив іньший.
Ніколи домовленості кацап-московит не дотримувався Н І К О Л И.
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04.03.2021 19:35 Ответить
ЗА-ШИ-БИСЬ! Цензор! Ви взагалі береги попутали? У вас кацапи на фото!
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04.03.2021 21:23 Ответить
Яке воно було сміливе і борзе на словах.
А як до діла - так і обісрався
6 березня, минає рівно рік, як Зеленський в інтерв'ю The Guardian встановив для Путіна дедлайн у припиненні війни на Донбасі: обіцянка знову не виконана.
6 березня 2020 року, британське видання The Guardian розмістило інтерв'ю В.Зеленського з промовистим заголовком «Президент України: У Путіна є один рік, щоб укласти угоду, щоб закінчити війну».

В інтерв'ю, Зеленський зазначив, що після паризької «нормандської зустрічі» у грудні, він дав Путіну 1 рік, щоб завершити війну на Донбасі: «Я не витрачу 5 років, які мені дав український народ, на роботу в Мінську».

• Сьогодні для Зеленського прийшов час відповідати за свої слова.
За два місяці 2021 року, українські Збройні Сили втратили:
у січні - 4 загиблих, 1 - викрадений з опорного пункту, 9 поранених;
у лютому - 12 загиблих, 23 поранених, 2 травмованих;
за три дні березня - вже 2 поранених.
Для порівняння:
у січні-лютому 2019, загинуло 11 військових,
у січні-лютому 2020 року - 15 військових.
Тобто на сьогодні, рівень втрат за кількістю загиблих військових - вищий, ніж в останній рік Порошенка, і співвідносний з втратами 2020 року.
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04.03.2021 23:32 Ответить
 
 