Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Причепиловки. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают игнорировать режим прекращения огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. Так, за прошедшие сутки, 3 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. Из станковых противотанковых гранатометов противник совершил несколько неприцельных выстрелов в сторону украинских позиций возле Водяного, что вблизи Донецка, а неподалеку от Каменки украинских защитников захватчики обстреляли из стрелкового оружия.
Кроме того, недалеко от населенного пункта Причепиловка, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников применив подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
"В результате обстрела, пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Защитника доставили в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские защитники отвечали огнем.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. Основной целью действий Вооруженных формирований РФ является провоцирование подразделений ВС Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня.
В некоторых случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВС Украины. Это свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - отметили в пресс-центре ОС.
С начала текущих суток, 4 марта, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Утром, в районе Водяного, что недалеко от Донецка, противник произвел несколько выстрелов в направлении украинских защитников, применив 120 мм минометы. А вблизи Песков оккупанты вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов.
"Среди наших воинов боевых потерь нет. На провокации противника воины открывали огонь", - сказано в сообщении.
"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Українську землю зе-зграя звільняти збирається ?
На залишені позиції коли ЗСУ повернеться ?
одужання якнайшвидше пораненому і повного відновлення..
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Ніколи домовленості кацап-московит не дотримувався Н І К О Л И.
А як до діла - так і обісрався
6 березня, минає рівно рік, як Зеленський в інтерв'ю The Guardian встановив для Путіна дедлайн у припиненні війни на Донбасі: обіцянка знову не виконана.
6 березня 2020 року, британське видання The Guardian розмістило інтерв'ю В.Зеленського з промовистим заголовком «Президент України: У Путіна є один рік, щоб укласти угоду, щоб закінчити війну».
В інтерв'ю, Зеленський зазначив, що після паризької «нормандської зустрічі» у грудні, він дав Путіну 1 рік, щоб завершити війну на Донбасі: «Я не витрачу 5 років, які мені дав український народ, на роботу в Мінську».
• Сьогодні для Зеленського прийшов час відповідати за свої слова.
За два місяці 2021 року, українські Збройні Сили втратили:
у січні - 4 загиблих, 1 - викрадений з опорного пункту, 9 поранених;
у лютому - 12 загиблих, 23 поранених, 2 травмованих;
за три дні березня - вже 2 поранених.
Для порівняння:
у січні-лютому 2019, загинуло 11 військових,
у січні-лютому 2020 року - 15 військових.
Тобто на сьогодні, рівень втрат за кількістю загиблих військових - вищий, ніж в останній рік Порошенка, і співвідносний з втратами 2020 року.