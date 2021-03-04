Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье
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Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.
"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в среду вечером.
"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.
Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".
Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.
Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".
МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.
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- Чули, чули... Так тут все просто - вас у Європу, в тому числі і в Словаччину, вже стільки налізло, що від смороду не продихнеш. А з-за "додаткової хромосоми" ваш організм ніякої іншої вакцини, крім "Спутніка", не сприймає... Тому й змушені куплять... І цим роблять вам ще гірше - менше буде вакцинованих у Росії і більше здохне бажаючих їхать на Донбас...
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