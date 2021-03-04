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Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра об "обещанном Закарпатье" в обмен на российскую вакцину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Корчок написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины", - написал Корчок в среду вечером.

"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.

Напомним, во время радиоинтервью на вопрос журналиста, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: "Закарпатскую Украину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закарпатье в обмен на российскую вакцину: премьер Словакии Матович некорректно пошутил о договоренностях с РФ

Затем Матович дал понять, что пошутил, и заверил, что не давал россиянам никаких обещаний.

Глава МИД Дмитрий Кулеба выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит "чрезвычайно дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией".

МИД Украины выразило протест временному поверенному в делах Словацкой Республики в Украине Матушу Корбу из-за некорректного высказывания премьер-министра Словакии Игоря Матовича о Закарпатье.
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Топ комментарии
+18
А шо сам премьер не смог извиниться, язык в тухесе держит?
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04.03.2021 08:42
+9
У них глава МИД - Корчок,
У нас презедент - Торчок!
Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье - Цензор.НЕТ 6628
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04.03.2021 08:38
+9
а тот юморист чего не извинился?...задолбали эти шуты...повсюду...
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04.03.2021 08:45
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У них глава МИД - Корчок,
У нас презедент - Торчок!
Глава МИД Словакии Корчок извинился перед Украиной за высказывания премьера Матовича о Закарпатье - Цензор.НЕТ 6628
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04.03.2021 08:38 Ответить
Слово не воробей ...
Он перестанет так думать, или только говорить?
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04.03.2021 08:41 Ответить
А шо сам премьер не смог извиниться, язык в тухесе держит?
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04.03.2021 08:42 Ответить
"Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - добавил он.Источник: https://censor.net/ru/n3251342Кулеба - молодец. Наконец начали работать с соседями Украины .
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04.03.2021 08:45 Ответить
Как там у вас с пандемией?
Спутник V уже начали колоть?
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04.03.2021 08:50 Ответить
Кацапи:
- Хахлы, вы слышали - нашу вакцину "Спутник" признали в Европе!!! Словакия закупила партию!...
- Чули, чули... Так тут все просто - вас у Європу, в тому числі і в Словаччину, вже стільки налізло, що від смороду не продихнеш. А з-за "додаткової хромосоми" ваш організм ніякої іншої вакцини, крім "Спутніка", не сприймає... Тому й змушені куплять... І цим роблять вам ще гірше - менше буде вакцинованих у Росії і більше здохне бажаючих їхать на Донбас...
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04.03.2021 09:26 Ответить
И когда опять в Словакию?
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04.03.2021 08:52 Ответить
Когда VPN включит.
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04.03.2021 09:05 Ответить
а тот юморист чего не извинился?...задолбали эти шуты...повсюду...
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04.03.2021 08:45 Ответить
А почему молчит премьер ?
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04.03.2021 08:59 Ответить
премьер министр должен подавать в отставку.
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04.03.2021 09:34 Ответить
Примьер-министр Матович пообещал взять за щеку у пуйла, за поставку Спутника. Как словакам такая версия?
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04.03.2021 09:43 Ответить
Надо и со словаками поссорится. Последние остались, с кем конфликтов не было.
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04.03.2021 09:54 Ответить
Словаччина звіздараси. Це не ті посібники фашизму і нацизму, які воювали у Другій світовій на боці німців? Забули недофашисти?
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04.03.2021 10:38 Ответить
Голова МЗС Словаччини вибачився перед міністром закордонних справ України. Добре, а при чому тут міністр, він не нічого такого не говорив. Питання чому прим'єр не вибачиться перед народом України!?
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04.03.2021 10:42 Ответить
Скандала не будет, инцидент исчерпан. В Словакии есть еще адекватные политики и это радует. Не все наши соседи **@нутые. Но при планировании взаимоотношений нужно иметь ввиду - нынешний Премьер в Словакии - тупорый имбицил.
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04.03.2021 11:23 Ответить
Розкрилась ще одна кремлівська консерва - прем'єр словаччини. Прогинався перед ******, щоб пристроїв його на хлібне місце.

Танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Кнайсль может войти в совет директоров "Роснефти"
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04.03.2021 11:24 Ответить
А сам козел Матович не соизволил! Ну и мать его... Козел,он и в Словакии козел...
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04.03.2021 11:26 Ответить
А матович реально козел!
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04.03.2021 11:42 Ответить
 
 