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Новости ЭкономикаОбщество
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топливо (615) Алексей Чернышов (94)

Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов

Незаконный оборот топлива во всех регионах должен быть остановлен в кратчайшие сроки и законным способом.

Об этом накануне вечером сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению премьер-министра Украины провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и Киевской городской госадминистрации. Руководители областей получили срочное задание по усилению эффективности деятельности межведомственных региональных групп. Такие группы отвечают за борьбу с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом, поэтому их четкие действия и слаженная работа сейчас очень важны и ответственны", - отметил Чернышов.

Он также уточнил, что правительство держит данный вопрос на контроле.

Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
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04.03.2021 09:24
+7
Перед посевной решили взбодрить фермеров...
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04.03.2021 08:51
+3
Сбор взяток по новому кругу, передел бизнеса.
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04.03.2021 08:47
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Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов - Цензор.НЕТ 9421


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04.03.2021 08:46 Ответить
уже ж вроде как остановили... Снова надо останавливать остановленное?
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04.03.2021 08:46 Ответить
Ну, год назад это было, что пошло не так?😁😁😁😁
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04.03.2021 08:55 Ответить
После той остановки у нас еще две такие заправки открылось))
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04.03.2021 09:26 Ответить
Сбор взяток по новому кругу, передел бизнеса.
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04.03.2021 08:47 Ответить
Перед посевной решили взбодрить фермеров...
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04.03.2021 08:51 Ответить
ах-ха-ха разбежка по ценам на заправках дт по 30грн/л а наливом 18грн/л кто регулирует топливный рынок хер его знает..... антимонопольный комитет аууууу! чего ***** спим?......
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04.03.2021 08:52 Ответить
Вони якраз в темі і непогано себе почувають)))
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04.03.2021 08:53 Ответить
Два года как "закрыли", но они продолжают успешно работать.....
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04.03.2021 08:57 Ответить
Землю - крестьянам!
Фабрики - рабочим!
Ацедофильное молоко - ацедофилам!
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04.03.2021 09:01 Ответить
Чопорная Англия не знает как прекратить торговлю наркотиками самими надзирателями тюрем.А Украина -рыжая?.Народ рождаетс на свет божий с острым желанием что -нибудь поцупить у соседа.За межу раньше убивали.
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04.03.2021 09:03 Ответить
шыкарна заправка и кохва есть зачем закрывать
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04.03.2021 09:06 Ответить
То есть цены шагнут за 30 гривен за литр?

Это явно Медведчук с кацапами подсуетились , чтобы подгадить Шмыгалю и Зе
Мстят за свои , заработанные «тяжелым трудом» тв- помойки 😀😀😀
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04.03.2021 09:08 Ответить
Заправляюсь на такой заправке уже два года, ДТ 21 грн. На всех остальных под 30,дорог как не было у нас так и нет, и переплачивать треть ,что бы у сук морда трещала ,не вижу смысла((И хер они что закроют, после того закрытия еще две аналогичные заправки открылось)) Народ переплачивает почти 10 грн. что бы содержать кодло которое каждый день нам делает покращення!(((
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04.03.2021 09:24 Ответить
Согласна
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04.03.2021 09:29 Ответить
не все так просто.
1) візми те ДП та налий в банку. подивись колір.
2) понюхай вихлоп.
3) поміряй витрати.
4) прочитай далі...

Дизельне Пальне, памьятка водію.
Не все що солярка «дізель», та не всяке дизельне пальне - солярка.
Соляр («сонячна» олива чи масло) називались фракції нафти жовто-коричневого кольору, що киплять від 200 до 350 градусів приблизно, і які використовувались у перших двигунах з самозапаленням розпиленого палива під тиском.
Вимогам горяння у дизель-моторі відповідають багато речовин та їх сумішей, у тому числі не-нафтового походження. (рослинні та тваринні жири та продукти їх обробки, ефіри, водні ємульсії, спирти, різні суміші...)
Важливі характеристики:
Теплота згорання, або калорійність тобто вміст енергії.
Для нафтових палив різниця може бути кілька % а для біодізеля до 30%, тобто витрата його буде більша, тож і ціну треба перераховувати щоб порівняти.
Цетанове число, тобто здатність до запалення у робочих умовах. Якщо вона занижена, то недопалене паливо полетить у трубу, може початись нестабільна робота мотора. Зависока теж порушує горіння.
Вміст сірки. Підвищений вміст приводить до швидшого зносу труби та колектора. (циліндри та клапани зазвичай досить стійки до впливу її сполук)
Вміст води. невелика кількість (за різними джерелами до 2 або до 7%) покращує горіння, зменшує токсичність вихлопу, й не підвищує витрати суміші відносно чистого палива. Особливо це стосується темних сортів палива. (Тобто 2% замінили водою, а витрата та сама!)
Вміст води та сірки одночасно призводить до швидкого виходу з ладу паливної апаратури. Особливо ********, де точність та тиск вище ніж у старої. (тобто може бути або підвищенна сірка, або вода, але не одночасно)
Кисневі та азотні сполуки надають паливу червоного, бурого або й чорного кольору. Їх високий вміст, а також ненасичені вуглеводні підвищюють схильнсть палива до утовриення смоли, коксу, аж до заклинювання колець та клапанів. Більшою мірою стосується старих двигунів, де паливна аппаратура працює не так точно як у ********, або при несправній апаратурі та невідповідному моторному маслі. Це можна компенсувати миючими добавками, добавкою води (у вигляді ємульсїї звісно ж) та розведенням такого палива з якісним.
Змащувальні властивості. Якщо основа діз.палива не масло, то його додають подібно як у бензин двохтактних двигунів. Це зазвичай робить виробник а не споживач.
Вьязкість. Якщо замала або зависока то паливна апаратура не зможе паливо якісно закачати та розпилити.
Агресивність до гуми, фарби, шкіри. ******* дизельні суміші можуть розчиняти фарби, нестікі сорти гуми та подразнювати руки, тож у старих моторах можуть бути біди з цим пов'язані.
Темпаратура спалаху на повітрі. Впливає тільки на пожежну безпеку.
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04.03.2021 12:10 Ответить
Открою вам секрет))Едет бензовоз припустим на укрнафту сливает половина цистерны там, потом едет тот же бензовоз на подпольную заправку, и сливает остальное там)) Я видел это своими глазами)) Разница в цене это налог, плюс сговор, плюс персонал, заправщик, уборщик.. Которые устроены официально и за них надо платить налог, и так далее..))
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05.03.2021 09:16 Ответить
Ви што?!! Ето сам Порошенко падлянку подкінул. Пока єво ніпасадят парядка нє будєт!
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04.03.2021 09:36 Ответить
Порошенко мог подкинуть только конфеты 😀😀😀
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04.03.2021 09:43 Ответить
Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 207 Незаконний обіг пального має бути зупинений у найкоротші терміни у всіх регіонах України, - Чернишов - Цензор.НЕТ 2788- оборот незаконного палива зупинись, раз-два!!!!!!!
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04.03.2021 09:12 Ответить
"Незаконний обіг пального в усіх регіонах має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб" -Незаконний обіг дибілів в усіх регіонах ,в т, ч м.Києві має бути зупинений у найкоротші терміни і законний спосіб. Так думає народ , єдине джерело влади!
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04.03.2021 09:23 Ответить
А все таки гарні хлопці, ці слуги😁.
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04.03.2021 09:34 Ответить
Чекаємо чергового підвищення цін на паливо...
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04.03.2021 09:43 Ответить
Підтягніть ціну за літр до 50грн. терміново!
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04.03.2021 10:23 Ответить
Розпочнуть звичайно ж легальних АЗС. Тих, які платять всі податки і акцизні збори. Вже це проходили в 2019 році, коли отримували ліцензії.
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04.03.2021 12:01 Ответить
как же вы его остановите если вы все с него кормитесь)))
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04.03.2021 12:40 Ответить
 
 