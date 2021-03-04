Незаконный оборот топлива должен быть остановлен в кратчайшие сроки во всех регионах Украины, - Чернышов

Незаконный оборот топлива во всех регионах должен быть остановлен в кратчайшие сроки и законным способом.

Об этом накануне вечером сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ.

"По поручению премьер-министра Украины провел селекторное совещание с председателями областных государственных администраций и Киевской городской госадминистрации. Руководители областей получили срочное задание по усилению эффективности деятельности межведомственных региональных групп. Такие группы отвечают за борьбу с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом, поэтому их четкие действия и слаженная работа сейчас очень важны и ответственны", - отметил Чернышов.

Он также уточнил, что правительство держит данный вопрос на контроле.