Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК
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Министерство здравоохранения Украины назвало самые популярные фейки о вакцинации против COVID-19 и рассказало почему не стоит им верить.
Список опубликовала пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
"Вакцинация – это один из важнейших элементов для преодоления пандемии COVID-19. Стратегическая цель, которую ставит Министерство здравоохранения – сформировать в украинском коллективный иммунитет к смертельно опасной болезни. А с этой целью нужно, чтобы не менее 60% населения имунизувалися", – говорится в сообщении.
В частности, ведомство назвало следующие "самые популярные фейки о вакцинации":
Вакцина Covishield – это "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca
"Это неправда. Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield – это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия", – опровергли фейк в Минздраве.
Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить более качественный препарат
"На самом деле все вакцины против COVID-19 зарегистрированы ВОЗ только для экстренного медицинского применения, то есть их разрешено использовать только в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия. Пока невозможно вакцинировать всех желающих, ВОЗ рекомендует вакцину Oxford / AstraZeneca для прививки медицинских работников и людей в возрасте 65 лет и старше. Даже если после прививки этой вакциной вы все равно заболеете коронавирусом, его течение будет намного легче, а вероятность получить осложнения намного ниже", – заявили в МОЗ Украины.
В мире зафиксированы случаи смерти в результате вакцинации против COVID-19
"Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные исходы соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей пожилого возраста и нет оснований полагать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса", – отметила пресс-служа.
Люди заразились коронавирусом в результате вакцинации
По словам медиков, невозможно заразиться коронавирусом от вакцин, потому что ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь.
"Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Это нормально и является признаком того, что организм создает защиту от вируса. Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы коронавирусом, но не знали этого", – говорится в сообщении.
Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок
"На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных", – ответили в ведомстве.
Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин
"Если вакцина могла бы вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же самое происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, которые перенесли COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда", – пояснили в МОЗ.
Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз
"На самом деле лишь в единственном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в остальном – воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации", – опровергли фейк в Минздаве Украины.
мРНК-вакцины – генетическое оружие, которое изменяет наши гены
"мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадает в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК каким-либо образом. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к COVID-19", – рассказали в МОЗ Украины.
Все индийские вакцины намного хуже европейских
"Индия занимает третье место на мировом фармрынке. Именно Индия обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин. Индийский Serum Institute, который производит AstraZeneca (CoviShield), – это крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которое экспортирует свою продукцию в 140 стран. 65% всех детей на планете хотя бы раз делали прививку вакциной от этого производителя. Препараты Serum Institute уже много лет используют в Украине. Все вакцины от Serum Institute имеют соответствующее заключение Всемирной организации здравоохранения относительно качества и безопасности", – добавили в ведомстве.
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Прикольная шутка!
Кто-то еще верит сообщениям этой конторы?
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html
И тут также. Как заболеют - сразу потребуют вакцину, чтоб хуже им не стало.)))
А свої порожні заяви ти можеш чимось обгрунтувати, окрім своєї методички?
И асразенека, и пфайзер должны нанимать хороших адвокатов, потому что им не отвертеться от юридического преследования за это преступление.
Он и на карантин в Австралии котил бочку, хотя именно карантином Австралия справилась с ростом эпидемии ковида.
Тут ревльно тяжелый клинический случай. Но оставлять его творчество на форуме без ответов и критических замечаний не стоит. Выборы в Украине показали, что легковеных людей у нас недопустимо много.
Так что с Вашим случаем надо внимательно разбираться, а не запрещать все вакцины.
Пфайзер/Модерна можливо якось впливає. Але! Йдеться лише про обмежену кількість білка-антитіла, при тому, що при захворюванні без вакцинації організм буде сам шукати і виробляти експерементальні антитіла в набагато більшій кількості.
https://www.bbc.com/ukrainian/vert-fut-russian-54086146?fbclid=IwAR2xRQeU73kEH0VzNZGOcuHscHzDe_BQzEu9JcylX9ybZEG1eV3OjSaBY5A
Кто никогда не заболеет Covid-19
Це - про Т-клітини.
По миру зафиксировано уже много случаев повторного инфицирования ковидом.
Вікі: "це непатентований лікарський препарат, що є відтворенням оригінального препарату, на який закінчився термін патентного захисту. Може відрізнятися від оригінального препарату, за складом допоміжних речовин, і не тільки.
Необхідна вимога для продажу дженериків - доведена фармацевтична, біологічна і терапевтична еквівалентність вихідного препарату.
У 2006 році розпочався рух за випуск дженериків самими фірмами -розробниками брендів для того, щоб не втрачати вигоду, яка помітно перетікає сьогодні до фірм-ресинтезаторів препаратів, зокрема, в Індії та Китаї."
Довіряю висновкам людей,що більш глибоко вивчали це питання:
https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/5824016527624405
Тут з більш наукової точки зору й документами :https://twitter.com/Nat_anest/status/1366001851414503424
Ну,і деякі цікаві подробиці:
https://www.facebook.com/vladimir.sarkisyan/posts/3946014632129785
При клинических исследованиях данная вакцина дошла до стадии 2\3 где показала результаты, которые не устроили компанию. Для создания нового варианта было использована та же ветка ChAdOx1, подвергнутая дополнительной рекомбинантной обработке и получившая номенклатурную идентификацию ChAdOx1-S. Именно эта ветка и стала основой более эффективной вакцины AstraZeneca.
Serum Institute of India Private Limited выпускающий вакцину ICMR/SII-COVISHIELD использует первичную, менее эффективную ветку.
Вакцина ICMR/SII-COVISHIELD находится в стадии клинических испытаний
Реестр клинических испытаний - Индия (CTRI), Национального института медицинской статистики (ICMR)
Состоянием на 2021.01.28
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
Other names AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,[3]
ChAdOx1-S,[4]
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,[5][6]
Covishield[7]
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
Вирусы встраиваются в ДНК.
А вот вакцины от ковида не содержат живой вирус ковида.И те отдельные фрагменты вируса или РНК и ДНК, где такие фрагменты закодированы, в ДНК клетки ничего не встраивают.
То есть, по сути, статья посвящена тому, как из натуральных продуктов и индийских растений делать не только лекарства, но и ВАКЦИНЫ от коронавирусной инфекции. Вы слышали хоть про одну вакцину из трав?
Статья по своей сути околонаучная, начиная с определения возбудителя и заканчивая "методами его лечения". При всем уважении, но видимо серьезный вид источника ввел вас в заблуждение
На форуме Цензора ранее мелькал тоже один персонаж, все призывал лечить и предотвращать Ковид "лазерной терапией", а в доказательство давал ссылки на свои авторские статьи с откровенной околонаучной чушью вроде "инертонов", которые возбуждаются под действием лазера и т.д. А на критику все твердил, что современная доказательная медицина давно спасовала перед "эмпирической медициной", но фармацевтическая мафия против этого борется.
Да и у инсулина ГМО бактерий и человеческог инсулина он должен отличаться. Хотя, точное копирование не всегда лучший вариант. Ведь менее активный инсулин может быть полезен для предотвращения "инсулиновой ямы".
А насчет гликозилирования полностью с вами согласна. Гликозилирование белков в организме человека играет множество ролей -от активации белка до присвоения им "черной метки" для утилизации. Это очень тонкая работа, требующая или тщательной проработки, или, как минимум, тщательных клинических испытаний
Но этот белок образуется внутри клетки - и как он попадает наружу? И не воспримет ли иммунная система наличие чужеродного белка внутри или на мембране клетки как сигнал к ее уничтожению?
Пока, как показывает практика, вроде бы обходится без таких реакций. Но объяснения, почему именно так происходит, я не в одной статье не нашла.
ПС для уничтожения клеток должны быть доступны CDR участки синтезированного протеина чтобы антитела прочно связались с ним и Fc-участки антител потом связались Fc-рецепторами киллеров и фагов. Я думаю, если у молекулі протеина нет больших гидрофобніх участков, на мембранеклетки он не задержится.
Это довольно тонкий лед, но тем не менее за такими препаратами - будущее.
P.S. А насчет сплайсинга вы правы - но я под выражением "десятки и сотни молекул белка с одной молекул РНК" имела в виду не разные варианты протеинов, а количество копии одного и того же белка. И это одно из преимуществ мРНК- вакцин - на одну введенную молекулу образовываются множество иммуногенных
ПС. Что лучше, чай, выращенный в Индии, или чай выращенный в Европе?
У вакцины есть несколько взаимозаменяемых названий.
AZD1222,
ChAdOx1 nCoV-19,
ChAdOx1-S,
COVID-19 Oxford Vaccine,
COVID-19 Vaccine AstraZeneca,
Oxford-AstraZeneca COVID-19 vaccine,
Covishield (это бренд нейм вакцины AZD1222, выпускаемой Serum Institute of India). Не могут они назвать товар названием другой фирмы. Ни Oxford, ни Astrazeneca. AZD1222 плохо подходит для названия. Придумали Covishield™.
ЭТО ВСЁ ОДНА ВАКЦИНА!
Оф сайт Astrazeneca
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cMD7AV1v8vYJ:https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2021/astrazeneca-covid-19-vaccine-authorised-for-emergency-use-by-the-world-health-organization.html+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b-d
Вики
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford%E2%80%93AstraZeneca_COVID-19_vaccine
BBC "India's drug regulator has given the green light to Covishield (the local name for the Oxford-AstraZeneca vaccine developed in the UK)"
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-55748124
New York Times
"vaccine - branded Covishield and developed by Oxford University and AstraZeneca - is safe and "a major catalyst to restoring livelihoods."
https://www.nytimes.com/live/2021/03/01/world/covid-19-coronavirus
Reuters "A healthcare worker prepares to administer a dose of the Oxford University-AstraZeneca vaccine, marketed by the Serum Institute of India (SII) as COVISHIELD"
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-britain-india/uk-to-receive-10-million-astrazeneca-covid-19-vaccine-doses-from-indias-serum-institute-idUSKCN2AU2LW
Businessinsider
"Oxford-AstraZeneca's Covishield, which is manufactured by the Serum Institute of India (SII)"
https://www.businessinsider.in/science/health/news/heres-how-to-register-and-what-documents-to-carry-for-the-covid-19-vaccination-drive-from-march-1/articleshow/81268236.cms
CNBC
"Serum Institute of India is manufacturing the vaccine developed by British-Swedish pharma giant AstraZeneca and Oxford University, known locally as Covishield."
https://www.cnbc.com/2021/02/22/covid-19-vaccine-serum-institute-of-india-told-to-prioritize-domestic-demand.html