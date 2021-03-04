Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК

Министерство здравоохранения Украины назвало самые популярные фейки о вакцинации против COVID-19 и рассказало почему не стоит им верить.

Список опубликовала пресс-служба Минздрава, передает Цензор.НЕТ.



"Вакцинация – это один из важнейших элементов для преодоления пандемии COVID-19. Стратегическая цель, которую ставит Министерство здравоохранения – сформировать в украинском коллективный иммунитет к смертельно опасной болезни. А с этой целью нужно, чтобы не менее 60% населения имунизувалися", – говорится в сообщении.



В частности, ведомство назвало следующие "самые популярные фейки о вакцинации":



Вакцина Covishield – это "генерик", который не имеет ничего общего с вакциной Oxford/Astrazeneca

"Это неправда. Covishield изготавливают в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca. По сути, Covishield – это та самая вакцина AstraZeneca, только изготовленная на индийском заводе. Она одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Разрешение на ее использование также дали Великобритания, Канада, Европейский Союз и Индия", – опровергли фейк в Минздраве.

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Из-за низкой эффективности вакцины Oxford/AstraZeneca ВОЗ рекомендует использовать только в чрезвычайных случаях, когда государство не может закупить более качественный препарат

"На самом деле все вакцины против COVID-19 зарегистрированы ВОЗ только для экстренного медицинского применения, то есть их разрешено использовать только в чрезвычайных ситуациях, таких как пандемия. Пока невозможно вакцинировать всех желающих, ВОЗ рекомендует вакцину Oxford / AstraZeneca для прививки медицинских работников и людей в возрасте 65 лет и старше. Даже если после прививки этой вакциной вы все равно заболеете коронавирусом, его течение будет намного легче, а вероятность получить осложнения намного ниже", – заявили в МОЗ Украины.



В мире зафиксированы случаи смерти в результате вакцинации против COVID-19

"Анализ, проведенный Всемирной организацией здравоохранения, показал, что летальные исходы соответствуют ожидаемому уровню смертности от различных причин для людей пожилого возраста и нет оснований полагать, что они связаны с вакцинацией. ВОЗ пока не зафиксировала ни одного случая смерти после прививки вакциной против коронавируса", – отметила пресс-служа.



Люди заразились коронавирусом в результате вакцинации

По словам медиков, невозможно заразиться коронавирусом от вакцин, потому что ни одна из них не содержит живого вируса, способного вызвать болезнь.



"Вакцины учат нашу иммунную систему распознавать и бороться с коронавирусом. Иногда этот процесс может вызвать такие симптомы, как лихорадка. Это нормально и является признаком того, что организм создает защиту от вируса. Если вскоре после вакцинации вы все же получили положительный тест на COVID-19, то возможно, что на момент прививки уже были инфицированы коронавирусом, но не знали этого", – говорится в сообщении.

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Вакцины Pfizer и Moderna вызывают сильный анафилактический шок

"На самом деле сильную аллергическую реакцию после вакцинации фиксируют лишь в одном случае на сотни тысяч вакцинированных", – ответили в ведомстве.



Вакцина Pfizer приводит к бесплодию у женщин

"Если вакцина могла бы вызвать иммунный ответ против плацентарного белка, то же самое происходило бы во время заболевания COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, которые перенесли COVID-19 за последний год, не могут иметь детей. А это неправда", – пояснили в МОЗ.



Вакцина против коронавируса вызывает рассеянный склероз

"На самом деле лишь в единственном случае при испытании вакцины AstraZeneca сообщили, что у волонтера обнаружили рассеянный склероз, в остальном – воспаление спинного мозга. В обоих случаях эксперты пришли к выводу, что болезнь не имела отношения к вакцинации", – опровергли фейк в Минздаве Украины.



мРНК-вакцины – генетическое оружие, которое изменяет наши гены

"мРНК-вакцины против COVID-19 никогда не попадает в ядро клетки, где расположена наша ДНК. Это означает, что мРНК не может влиять или взаимодействовать с нашей ДНК каким-либо образом. Зато мРНК-вакцины работают с природными защитными силами организма, чтобы безопасно выработать иммунитет к COVID-19", – рассказали в МОЗ Украины.



Все индийские вакцины намного хуже европейских

"Индия занимает третье место на мировом фармрынке. Именно Индия обеспечивает примерно 65% мирового рынка вакцин. Индийский Serum Institute, который производит AstraZeneca (CoviShield), – это крупнейшее предприятие мира по производству вакцин, которое экспортирует свою продукцию в 140 стран. 65% всех детей на планете хотя бы раз делали прививку вакциной от этого производителя. Препараты Serum Institute уже много лет используют в Украине. Все вакцины от Serum Institute имеют соответствующее заключение Всемирной организации здравоохранения относительно качества и безопасности", – добавили в ведомстве.