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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 3 марта, в Украине от коронавируса были привиты 2 680 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинировали от коронавируса в Украине 9 568 человек. Подчеркивается, что эти люди получили 1 дозу вакцины.

Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.

Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.

Читайте также: Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
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04.03.2021 09:42
+1
ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
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04.03.2021 09:26
+1
Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
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04.03.2021 09:28
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ОГО!!! 2,6 тыс х 365 дней = 949 тыс. в год
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04.03.2021 09:26 Ответить
не все будут прививаться. кто не может, кто не захочет.
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04.03.2021 12:32 Ответить
Канкулятор мені сказав що все населення буде вакциноване за 15384 дня. Це переміга"
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04.03.2021 09:28 Ответить
Этот цензор, или власть подаёт о вакцинации в увеличительном значении( почти,уже,больше) натягивают не натягиваемую перемогу
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04.03.2021 09:42 Ответить
а че тьі так думаешь, наращивать оборотьі не могут?
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04.03.2021 12:33 Ответить
"За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав" - К концу недели мы планируем выйти на уровень 10-11 тыс. вакцинаций от COVID-19 в день, - Степанов
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04.03.2021 09:45 Ответить
Правительство делает видимость вакцинация. Это пародия, а не вакционирование..Ни одна страна в Европе не начинала вакцинацию такими темпами. Почему так поздно началась запись на вакцинацию, можно было бы начать ее с января? Несчастные 500 тыс доз при нормальном правительстве можно провакцинировать за 10 дней. УЧИТЕСЬ, или уступите кресло достойному человеку, Степанов - ПРОМЕДЛЕНИЕ, смерти подобно.
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04.03.2021 09:50 Ответить
Якої смєрті? Яке ще в біса промєдлєніє??
Якщо за рік нічого критичного не сталося, то зараз, взагалі, понад 50% українців набули імунітету.
Через півроку ця хвороба зникне сама по собі
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04.03.2021 10:07 Ответить
Кожному щепленому потрібно наносити тавро "ГМО" на лобі..
Осіб, що вирішили "вакцинуватись" подібним шмурдяком інакше як "організмами" назвати неможливо. Адже їм було надано безліч правдивої інформації для прийняття вірного рішення, задля вбезпечення свого здоров'я в майбутньому
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04.03.2021 09:55 Ответить
 
 