За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 2,6 тыс. человек, - Минздрав
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 3 марта, в Украине от коронавируса были привиты 2 680 человек
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро 4 марта всего вакцинировали от коронавируса в Украине 9 568 человек. Подчеркивается, что эти люди получили 1 дозу вакцины.
Как сообщалось, вакцинация в Украины началась 24 февраля после того, как в страну прибыла первая партия вакцины Covishield индийского производства. Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, основные мероприятия по вакцинации планируется завершить до осени 2021 года.
Он также уточнил, что вакцины Covishield и AstraZeneca полностью одинаковые.
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+2 Алексей Домашний
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Якщо за рік нічого критичного не сталося, то зараз, взагалі, понад 50% українців набули імунітету.
Через півроку ця хвороба зникне сама по собі
Осіб, що вирішили "вакцинуватись" подібним шмурдяком інакше як "організмами" назвати неможливо. Адже їм було надано безліч правдивої інформації для прийняття вірного рішення, задля вбезпечення свого здоров'я в майбутньому