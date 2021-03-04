Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много. ВИДЕО
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил причины, по которым Украина поздно начала вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Здесь тот случай, когда не все зависело от денег. Деньги закладывались и в прошлом году, и в бюджет этого года. Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе - это вакцинирование", - рассказал Разумков.
По словам спикера парламента, Кабмин вел сложные переговоры для получения вакцины.
"Много чего зависело даже не от средств, а от переговоров, и будем откровенны, в этом плане Кабмину было непросто, потому что желающих получить вакцину намного больше, чем тех возможностей, которые сегодня есть по производству вакцин. Надеюсь, что мы понемногу начнем выходить из этой ситуации, есть уже одна вакцина, сейчас речь идет о том, что будут другие", - сказал Разумков.
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бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
Клоуны даже не знают своим полномочия.
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19".
Но ведь "кое кто" говорил шо фонда то нетути.... они там за кого всех принимают то?
Чи це ви особисто все написали і виклали?
Так тобі зрозуміло?
Іди далі чисти хліва, не лізь у високі сфери.
Особенно если выпучить глаза....
З КИМ КАБМІН ВІВ ПЕРЕМОВИНИ? З ПРОКЛАДКАМИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ГРОШІ ТИРЯТЬ? З КИМ?
Коли держава самоусунулась від закупівлі вакцини, вона ж її у посередників бере.
Они не тупаки. Тупаки за них голосовали.
А руководство страны тогда зачем?,что как раз вакциной и заниматься, а не дженериками,как занимаются этим найвысшее руководство других стран,тем более Украине обязаны выделить по краней мере пропорциональную долю для медиков и пожилого населения за сдачу третьего ядерного потенциала нацеленного на США ,а если так званое руководство Украины не может или не хочет отрабатывать свои обязаности за совсем не малые привилегии а только занимаются личным обогащением,деребаня бюджет и активы страны , не дают народу зарабатывать и развиваться ,то пусть идут на перевыборы , в Украине незаменимых нет.