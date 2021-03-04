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Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета

Одна доза вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета предотвращает заражение коронавирусом в тяжелой форме среди 80-летних в 80,4% случаев, свидетельствуют исследования ученых из Бристольского университета.

"Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, которую начали применять 4 января 2021 года, показала 80,4% эффективности спустя 14 дней после одной дозы в предотвращении заболевания с симптомами, достаточно серьезными, чтобы закончится госпитализацией. Медианный возраст исследуемых пациентов был 88 лет", - говорится в сообщении на сайте Бристольского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

У препарата Pfizer эффективность в тех же условиях оказалась 79,3%.

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В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей возрастом 65 лет и старше. 
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Топ комментарии
+12
Уже даже не смешно. Подобные заявления уже смахивают на дешевую рекламную акцию сетевого маркетинга.
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04.03.2021 09:36
+6
Дивився новини на 1 плюс 1 як вакцинувався ЗЕ і звернув увагу на флакон із вакциною.ЗЕ набирали вакцину із флакона з червоною етикеткою,Ляшка із фіолетовою полоскою а у тих що вакцинують народ чомузь зелена.Як що вас це зацікавило то можна передивитися ці новини в запису.
Так кого і чим вакцинують?
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04.03.2021 09:44
+5
Один депутат сказал, что это "гивно".
Я ему верю. Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета - Цензор.НЕТ 7866
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04.03.2021 09:37
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Правила форума Совет форумчан
Прочитал не Бристолького, а Бориспольского университета 🤣🤣🤣.
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04.03.2021 09:35 Ответить
А по данным другого университета астру зенеку не рекомендуют людям старше 55 лет. Кому верить?
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04.03.2021 09:44 Ответить
Ясно одно: зебилам точно верить нельзя!
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04.03.2021 09:46 Ответить
На тот момент, когда не рекомендовали людям старше 55, просто еще не провели достаточно масштабных испытаний на этой возрастной группе.
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04.03.2021 10:02 Ответить
Уверен, что Бориспольский университет признал бы эффективность вакцины, которую купили для украинцев ********** в 101%
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04.03.2021 10:30 Ответить
Уже даже не смешно. Подобные заявления уже смахивают на дешевую рекламную акцию сетевого маркетинга.
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04.03.2021 09:36 Ответить
Это не дешевая реклама, а дешевая манипуляция, направленная на то, что у лоха возникнет ассоциативный ряд "астразенека = индийский шмурдяк".
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04.03.2021 09:40 Ответить
У украинцев такой менталитет, что подобные манипуляции изначально обречены на провал. Слишком долго и слишком часто наша власть нас нае обманывала. Да собственно она и сейчас это делать не перестала.
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04.03.2021 09:42 Ответить
Я б уточнил - у 25% Украинцев. А то выборы 2019 года показали, что не всё так радужно...
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04.03.2021 09:44 Ответить
Я тоже уточню. Судя по числу желающих вакцинироваться, даже если верить нашей власти, то таковых и процента не набирается. Так что можно смело утверждать, что на текущий момент не хотят вакцинироваться 99,99%.
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04.03.2021 09:47 Ответить
Просто в конкретно этой теме сыграла роль в т.ч. и кацапская манипулятивная пропаганда, направленная на дискредитацию вакцинирования вообще и "западными" вакцинами особенно. Это, конечно, усилило момент недоверия у лиц, подверженных воздействию манипуляциям и пропаганде.
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04.03.2021 09:51 Ответить
Момент недоверия у украинцев вызвали действия украинской власти. Сначала заявляли что ведут переговоры относительно Пфайзера. Потом заявили - не получилось и договорились с китайцами о Синовак. Потом упс - неувязочка. Не успевает якобы Китай произвести и поставить их нам - будет АстроЗеника. Ну а потом финт ушами в стиле наперсточников 90-х. Завозят некую вакцину Ковишилд, о которой авообще никто ни сном, ни духом и о которой вообще речи не шло. И причем не из Европы завозит, а из Индии. А уже потом пошли всякого рода заявления, что де сия вакцина и есть АстроЗеника. Вас лично подобное поведение наших власть имущих не напрягает?
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04.03.2021 10:07 Ответить
Безусловно и это тоже. Потому я и сделал уточнение "в том числе". Меня лично всё поведение нынешней власти напрягает.
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04.03.2021 10:09 Ответить
Я позволю себе все таки акцентировать. Все таки не это тоже, а именно это в первую очередь. А потом уже все остальное. Если бы они вели себя открыто и честно. Сразу сказали какое будет лекарство и откуда. Озаботились документальным подкреплением валидности данной вакцины, то результат был бы иным. А так, думаю, что компания вакцинации в Украине можно сказать провалилась.
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04.03.2021 10:12 Ответить
Учитывая, что эта власть была навязана посредством тех же пропагандистских манипулятивных приёмов и теми же манипуляторами, о которых я говорил выше, странно ожидать от этой власти действий, не ведущих к дестабилизации и хаосу. Ведь только для этого их во власть и затолкали.
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04.03.2021 10:15 Ответить
Я за одним столом не сидел с теми кто их заталкивал (если заталкивал), а посему своими намерениями они со мной не делились.
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04.03.2021 10:17 Ответить
Странное высказывание. Для того, чтоб это понимать, не обязательно сидеть с ними за одним столом. Более того, сидя за одним столом с шулером, лох чаще всего как раз и не понимает, что он сидит за одним столом с манипулятором.
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04.03.2021 10:20 Ответить
Я не гадаю на кофейной гуще. Если я не знаю с какой целью и кто их заталкивал, то так и говорю.
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04.03.2021 10:22 Ответить
За два года деятельности этой власти, любой, способный к анализу, смог это понять.
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04.03.2021 10:23 Ответить
Значит я не любой и не способен к анализу.
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04.03.2021 10:33 Ответить
По всей видиимости так, как и 73% из пришедших на выборы в 2019 году...
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04.03.2021 10:35 Ответить
Да, именно так как и все 73% из пришедших на выборы в 2019 году. Выбрал того кого не знал как политика с определенной надеждой вместо того чтобы выбрать того кого знал слишком хорошо с 1998 года, а потому и не стал голосовать за него. Такой ответ устраивает?
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04.03.2021 10:37 Ответить
Другими словами, вы поступили так, как от вас и добивались кацапские манипуляторы - сделали эмоциональный выбор, не пользуясь ни логикой, ни здравым смыслом...
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04.03.2021 10:40 Ответить
Я поступил так как считал нужным лично сам на основании своего личного практического опыта в отношении данного человека. Более скажу - я за него и в 2014-м не голосовал. Но когда его выбрали некоторое время была слабая надежда, что я в нем заблуждаюсь и что человек, который стремился к полной власти в стране с 1998 года когда только собирался идти в политику, все таки добился своего и изменится. Но нет. Люди в своей сущности не склонны меняться. Так что я собственно и не удивился, когда увидел его политику, которую он интерполировал на всю Украину ровно по тем же принципам, которые действуют у него в его бизнес империи. Ничего нового. А шанс у него был. Больше уже наверное не будет. Он сбитый летчик.
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04.03.2021 10:48 Ответить
Идеальная манипуляция как раз и заключается в том, что пациент совершает действия, желаемые для манипулятора, искренне веря, что делает это по своей воле и разумению. Возможно, вы не в курсе, но еще в совке люди на эту тему диссертации писали и учёные степени получали.
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04.03.2021 10:52 Ответить
Вы такой странный человек. Вам говорят, что я выводы сделал на основании практического опыта и наблюдения за деятельностью человека в непосредственной, так сказать, близости начиная с 1998 года, а Вы мне снова про какие-то манипуляции горбатого лепите. Если так, то этот человек отчасти манипулировал моей судьбой и жизнью с того времени, что я вам назвал дважды. Тогда по Вашим принципам и понятиям он и есть тот самый манипулятор, который и привел меня к такому решению. Все. Я на эту тему не хочу больше продолжать разговор. На этом и закончим.
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04.03.2021 10:59 Ответить
Я не говорю о том, за кого вы НЕ голосовали. Я говорю о том, за кого вы ПРОголосовали.
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04.03.2021 11:01 Ответить
А разве был Выбор во втором туре? В первом я за Зеленского не голосовал. Что нужно было делать? За кого голосовать? Вы же свою кандидатуру, как я понимаю, не выдвигали. Во всяком случае во второй тур не прошли. Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 3041
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04.03.2021 11:06 Ответить
Во втором туре нужно было быть честным, как и в первом. Если не было выбора, то нужно было и поступить честно - при отсутствии пункта "против всех", просто сделать так, чтоб бюллетень не был засчитан ни за одного из кандидатов. Но, если ты поставил галку "ЗА" одного из кандидатов, то ты именно проголосовал ЗА одного из кандидатов. Не "против" кого-то там, а именно ЗА.
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04.03.2021 11:32 Ответить
А я разве говорил что не голосовал "ЗА"? И голосование "Против" ничего собственно не давало. Зеленский в любом случае побеждал бы. Ну да не суть. Я действительно за него голосовал с надеждой определенной. Посему и не отрицаю.
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04.03.2021 11:51 Ответить
Вот это и есть нарративы, которые вы повторяете по воле манипуляторов Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 5229
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04.03.2021 11:56 Ответить
Я выполнил свой гражданский долг. Проголосовал за одного из кандидатов в президенты. У меня не было на тот момент веских причин не доверять Зеленскому. Я его не знал как политика. Опирался в своем выборе на агитационную программу данного кандидата. Так почему я не должен был давать ему шанс? К примеру многие дали такой же шанс Порошенко в 2014 - ом. Так что извините, но вы откровенную чушь несете. Если Зеленский, как политик, будет продолжать вести внутреннюю политику в стране аналогично Порошенко (а на мой взгляд она не изменилась, хотя в своей предвыборной программе Зеленский обещал совсем другое), то ни один манипулятор меня не сможет убедить или даже заставить проголосовать за него повторно.
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04.03.2021 12:38 Ответить
У любого здравомыслящего человека было много причин не доверять потерпевшему вiслюку. Только люди с отсутствующим критическим мышлением, которые не могут осознать причинно-следственные связи, подверженные манипуляциям делали выбор за потерпевшего вiслюка.
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04.03.2021 12:43 Ответить
Це наша перевага, між іншим.
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04.03.2021 10:20 Ответить
Угу. Которую в нас столетиями воспитывали и свои керманычи и чужие. Хех.
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04.03.2021 10:23 Ответить
Один депутат сказал, что это "гивно".
Я ему верю. Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета - Цензор.НЕТ 7866
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04.03.2021 09:37 Ответить
AstraZeneca (Оксфорд, Великобритания) = вещь, CoviShield (Пуне, Индия) = говно.
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04.03.2021 09:51 Ответить
Говно высшего сорта
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04.03.2021 10:52 Ответить
(Печатается на правах Рекламы)
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04.03.2021 09:39 Ответить
Думайте сами, решайте сами.
Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
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04.03.2021 09:39 Ответить
Да потому наверное и нет, что не признана.
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04.03.2021 09:43 Ответить
Получается, если ЕС введет иммунные паспорта, то сделавшие прививку этой индийской вакциной не будут пропущены на территорию ЕС? Как-то так выходит. Плохо, что наш Минздрав молчит по этому поводу.
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04.03.2021 09:50 Ответить
А что минздрав скажет? Что англичане продавать вакцину через прокладку отказались, а индусы согласились?
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04.03.2021 09:52 Ответить
Ну на сию тему говорить еще рано. Вопрос об обязательности иммунных паспортов как бы еще достаточно спорный и единого мнения относительно их в самом ЕС пока нет. Отдельные страны выразили только намерение их ввести в обязательном порядке. Но покуда на текущий момент это и все. Я думаю, что относительно данных паспортов в этом году вряд ли стоит беспокоится.
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04.03.2021 09:54 Ответить
и не будет признана
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04.03.2021 10:53 Ответить
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей возрастом 65 лет и старше. Источник: https://censor.net/ru/n3251356
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04.03.2021 09:50 Ответить
АстраЗеника, а не Ковишилд.
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04.03.2021 10:09 Ответить
Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 3451
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04.03.2021 09:41 Ответить
Засновник Партії Регмонів обирає "Спутник V".
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04.03.2021 09:44 Ответить
який ти вумний! аж страх! майже як сцикун Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 283
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04.03.2021 09:55 Ответить
Ти про того що на Олімпійському сцяв?
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04.03.2021 10:02 Ответить
Ага. яке з листочка хмизділо з помилками Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 8882
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04.03.2021 10:05 Ответить
Вау,как интересно"предотвращении заболевания с симптомами ,достаточно серьезными,что бы закончиться госпитализацией".Это как они проверили?
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04.03.2021 09:42 Ответить
Дивився новини на 1 плюс 1 як вакцинувався ЗЕ і звернув увагу на флакон із вакциною.ЗЕ набирали вакцину із флакона з червоною етикеткою,Ляшка із фіолетовою полоскою а у тих що вакцинують народ чомузь зелена.Як що вас це зацікавило то можна передивитися ці новини в запису.
Так кого і чим вакцинують?
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04.03.2021 09:44 Ответить
Вакциною з зеленою смужкою вакцинують виборців "Слуги народу" та *************** Одна доза вакцини AstraZeneca захищає літніх людей від важкої форми COVID-19 у 80,4% випадків, - дослідження Брістольського університету - Цензор.НЕТ 3763
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04.03.2021 09:56 Ответить
Так запад и убрал астру из массовки для нормальны граждан. Т к куча побочек)). Тут видать супер ,, вакцина,,))
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04.03.2021 09:46 Ответить
Это про AstraZeneka.

А в Украину зе-гниды завозят вообще какое то гавно.
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04.03.2021 09:51 Ответить
даже в бразильских фавелах (трущобы ) отказались от индийской фуфловакцины
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04.03.2021 09:52 Ответить
Снова ни слова о CoviShield ...! А именно его собираются колоть украинцам..., а не AstraZeneca
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04.03.2021 09:52 Ответить
Нагадалося... "Британские учёные сообщили..."
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04.03.2021 09:54 Ответить
Ковишилд или AstraZeneca, да какая разница ))) Привет зебилам! ))
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04.03.2021 10:17 Ответить
Там реально навіть з Пфайзером і Модерною результат не особливо відрізняється то ж, реально різниці не має.
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04.03.2021 12:13 Ответить
Важливе наукове дослідження (вакциновані - не вакциновані)
https://youtu.be/e3kO6Aa4VhU?t=147
Результати дослідження з графіками (pdf)
https://www.ar25.org/sites/default/files/ijerph-17-08674-v3.pdf
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04.03.2021 11:10 Ответить
Це оригінл АстраЗеника дає такі результати, а в нас привезений аналог. Для прикладу як вода "Боржомі" привезенга з Грузії і вода "Боржомі" розлита в Одесі. Смак ніби такий і етікетка така, а властивість різна.
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04.03.2021 10:25 Ответить
канхвето-боты нынче все антипрививочниками стали. методичка им велит.
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04.03.2021 10:43 Ответить
Зебілам звеліли брехати що фуфел, привезений степановим, це та ж ліцензована AstraZeneca, тільки розлита в коровнику по літровим бідонам, для зручності.
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04.03.2021 11:05 Ответить
Точно. Канхветним зебілам-пєбілам звеліли брехати що, привезениа степановим ліцензована AstraZeneca вакцина, це фуфел , тільки розлитий в коровнику по літровим бідонам, для зручності.
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04.03.2021 19:06 Ответить
В Україні немає вакцини AstraZeneca. Тому, раді за тих у кого вона є.
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04.03.2021 11:02 Ответить
Хто вважає за потрібне то, може колотися тією що, є. Жодна вакцина реально не має сертифікату, а тільки дозволи на використання навіть в США та ЄС. Жодна вакцина не є повністю безпечна і кожна має різноманітні неочикувані наслідки. Кожна держава не надає достовірної інформації і фільтрує контент. Тож, Якщо у вас є достатньо коштів і ви схильні до капризів то, можете вибирати рулетку, а в кого такої можливості немає але є необхідність то, не крутіть носом, а коліть те що дають. Результат +- однаковий.
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04.03.2021 12:12 Ответить
 
 