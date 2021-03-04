Одна доза вакцины AstraZeneca защищает пожилых от тяжелой формы COVID-19 в 80,4% случаев, - исследование Бристольского университета
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Одна доза вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета предотвращает заражение коронавирусом в тяжелой форме среди 80-летних в 80,4% случаев, свидетельствуют исследования ученых из Бристольского университета.
"Вакцина Оксфордского университета и AstraZeneca, которую начали применять 4 января 2021 года, показала 80,4% эффективности спустя 14 дней после одной дозы в предотвращении заболевания с симптомами, достаточно серьезными, чтобы закончится госпитализацией. Медианный возраст исследуемых пациентов был 88 лет", - говорится в сообщении на сайте Бристольского университета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
У препарата Pfizer эффективность в тех же условиях оказалась 79,3%.
В феврале Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вакцину AstraZeneca для людей возрастом 65 лет и старше.
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наеобманывала. Да собственно она и сейчас это делать не перестала.
Я ему верю.
Чехия сегодня:
Министерство здравоохранения Чехии отказалось купить миллион вакцин AstraZeneca против covid-19. Эти вакцины были сделаны в Индии и не имели разрешения в ЕС.
Это к вопросу почему так засекретили всю информацию о индийских вакцинах в Украине.
А и правда, если все так хорошо, как нам говорят, то почему НИГДЕ нет НИКАКОЙ ИНФОРМАЦИИ, что индийская вакцина признана Евросоюзом?
Так кого і чим вакцинують?
А в Украину зе-гниды завозят вообще какое то гавно.
https://youtu.be/e3kO6Aa4VhU?t=147
Результати дослідження з графіками (pdf)
https://www.ar25.org/sites/default/files/ijerph-17-08674-v3.pdf