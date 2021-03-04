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Рубан о причинах роста случаев COVID-19 в Киеве: Большие коллективы и позднее обращение за медпомощью

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Рубан о причинах роста случаев COVID-19 в Киеве: Большие коллективы и позднее обращение за медпомощью

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, с чем связан данный рост количества заболевших.

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращение за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - отметил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавил глава Госпродпотребслужбы столицы.

Читайте: Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан

Автор: Богдан Гуньковський
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Позднее обращение за медпомощью - главная проблема смертности
Потому надо сделать статистику - сколько умерло у каждого семейного врача ковидных больных. И аутсайдеров лишить диплома врача !!!!
А то ПАНАДОЛ ПАНАДОЛ , а потом оказывается поздно- все легкие поражены
А Степанова надо гнать за дурной протокол лечения
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04.03.2021 09:40 Ответить
Ну прям таки!! Реальність така-- при проявлення перших ознак ти йдеш до сімейних і він тобі говорить, а давайте ще три дня почекаємо а вже потім на ПЦР, якщо не допоможе те що я вам зараз пропишу. Через три дні тобі дають направлення на тест ііііі ти чекаєш ще два дні результати. А вже потім хопааа в тебе корона + даустороннє запалення з пораженням 60% легенів.
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04.03.2021 09:58 Ответить
100 баллов ,
В преступном протоколе от Степанова и скрывается суть смертей от короны
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04.03.2021 10:06 Ответить
Негайно треба переводити школи на дистанційне навчання: хворіють дуже багато дітей, нема чверті учнів по класах. Навіщо тягнути до канікул та наражати на ризик всіх. Вже хотілось би дотягнути до вакцинації....Рубан про причини зростання випадків COVID-19 у Києві: Великі колективи і пізнє звернення по медичну допомогу - Цензор.НЕТ 1596
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04.03.2021 12:30 Ответить
Ось так і Україна мчиться по трасі з усім народом на увімкненому Зеленським "антидержавним автопілотом", як цей не зовсім адекватний молодчина,що спить за кермом " Тесли". Йому пока повезло....і нам поки теж везе,бо є ще у нас заділи від епохи Порошенка. А далі ....невідомість темна!
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04.03.2021 10:01 Ответить
Підвищення захворюваності на ковід спостерігається по всій Європі. Поляки навіть мобільні шпиталі розгортають. Чехія повністю закрила кордони. А у нас буковельшики та занзібарщики безперешкодно і розносять і завозять заразу в Україну.
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04.03.2021 10:08 Ответить
львівські маршрутки у час пік-це пі..єц..
і вже дехто без масок..(
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04.03.2021 11:00 Ответить
Стояние у Президентского дворца спровоцировало очередную хвилю ковида.Люди понятия не имеют о личной санитарии.Маленькие детки скуркиним мозгом завалят всех ветеранов -антикоммунистов.
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04.03.2021 10:09 Ответить
Артём ***********! В Украине нет президентского дворца. Президентский дворец у вас в ********** в Гелинджике
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04.03.2021 10:17 Ответить
Стояніє??? 😂😂😂Ти Імбецила впавше
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04.03.2021 11:56 Ответить
Львівщина пeрeбyвaє зa крoк вiд "червоної зони"

Зростає й відсоток госпіталізацій - за останні 16 днів кількість госпіталізованих зросла на 35%. Зa слoвaми гoлoвнoї eпiдeмioлoгинi Львiвщини, стaнoм нa 2 бeрeзня, y лiкaрнях oблaстi пeрeбyвaлo близькo 1580 пaцiєнтiв.

Найбільша кількість хворих перебуває у Центрі легеневого здоров'я. Нa дрyгoмy мiсцi - Львiвськa oблaснa iнфeкцiйнa клiнiчнa лiкaрня
Щoдня кiлькiсть звeрнeнь зрoстaє. Нa стaцioнaрнe лiкyвaння звeртaються люди, якi мaють aбo вaжкий, aбo дyжe вaжкий стaн.
Фахівчиня звернула увагу на ще одну тривожну тенденцію: зростає кількість тих пацієнтів, які вдруге потрапляють нa стaцioнaрнe лiкyвaння з COVID-19.
Taких хвoрих стaнoм нa сьoгoднi нa Львiвщинi нaлiчyється 123 хворих перебувають в реанімації.
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04.03.2021 10:58 Ответить
Будут делать и говорить о чем угодно только не о самих причинах. Главная причина роста заболеваемости в Киеве переполненные по утрам маршрутки, в которых люди передают ежедневно друг другу вирус по дороге на работу. А власти Киева не могу пустить достаточно общественного транспорта чтобы исключить контакты людей между собой в транспорте. Также отсутвие безплатного тестирования населения.
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04.03.2021 13:14 Ответить
Авы масочку оденьте и сразу ноль процентов будет! Хехехе
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04.03.2021 14:40 Ответить
 
 