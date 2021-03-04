Рубан о причинах роста случаев COVID-19 в Киеве: Большие коллективы и позднее обращение за медпомощью
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В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463.
Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, с чем связан данный рост количества заболевших.
"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращение за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - отметил он.
Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.
"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавил глава Госпродпотребслужбы столицы.
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Потому надо сделать статистику - сколько умерло у каждого семейного врача ковидных больных. И аутсайдеров лишить диплома врача !!!!
А то ПАНАДОЛ ПАНАДОЛ , а потом оказывается поздно- все легкие поражены
А Степанова надо гнать за дурной протокол лечения
В преступном протоколе от Степанова и скрывается суть смертей от короны
і вже дехто без масок..(
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