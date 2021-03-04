Рубан о причинах роста случаев COVID-19 в Киеве: Большие коллективы и позднее обращение за медпомощью

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали значительный рост заболеваемости COVID-19 - выявили 868 случаев, тогда как днем ранее было 463.

Как передет Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан объяснил, с чем связан данный рост количества заболевших.

"Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращение за медицинской помощью больных коронавирусной инфекцией", - отметил он.

Рубан добавил, что сегодня в Киеве фиксируют тяжелые и средней тяжести формы коронавируса из-за позднего обращения за медицинской помощью.

"Сегодня почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц - 30-40%. Поэтому основной совет - при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью", - добавил глава Госпродпотребслужбы столицы.

Читайте: Есть риск попадания Киева в "оранжевую" зону, - Рубан