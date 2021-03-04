Рада сегодня рассмотрит налоги с игорного бизнеса, гендерную дискриминацию в рекламе и законопроект об обороте оружия

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит законопроекты о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Так, среди запланированных к рассмотрению вопросов - законопроект №2713 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр" и четыре альтернативных к нему, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект №4351 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который направлен на урегулирование и устранение коллизии и противоречия норм действующего закона относительно формирования Уполномоченного органа.

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Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №3048 об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №3427 "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола".

В повестке дня также стоит законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и другие.