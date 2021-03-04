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Новости Политика Украины
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ВР (28734) оружие (9397) гендерные проблемы (145)

Рада сегодня рассмотрит налоги с игорного бизнеса, гендерную дискриминацию в рекламе и законопроект об обороте оружия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада сегодня рассмотрит налоги с игорного бизнеса, гендерную дискриминацию в рекламе и законопроект об обороте оружия

Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит законопроекты о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Так, среди запланированных к рассмотрению вопросов - законопроект №2713 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр" и четыре альтернативных к нему, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, парламентарии рассмотрят в первом чтении законопроект №4351 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который направлен на урегулирование и устранение коллизии и противоречия норм действующего закона относительно формирования Уполномоченного органа.

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Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта №3048 об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №3427 "О внесении изменений в Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола".

В повестке дня также стоит законопроект №4335 "Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему" и другие.
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Топ комментарии
+4
З епохою достатку, чувакі!!!
Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї - Цензор.НЕТ 3724
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04.03.2021 09:45
+3
ЗеРада не просто рассмотрит налоги для игорного бизнеса, а собирается уменьшить их для паразитирующих на человеческих слабостях барыг с 18% до 10%.
Зеленые мародеры в доле.
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04.03.2021 09:59
+2
Представили. У Украинцев уже есть на руках более миллиона ЛЕГАЛЬНЫХ огнестрельных стволов намного более летальных, чем пистолет -нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. И что говорит статистика? А она говорит, что происшествий с легальным огнестрельным оружием насчитывается единицы в год, и, в основном, не летальных, т.н. "неосторожное обращение".
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04.03.2021 10:00
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З епохою достатку, чувакі!!!
Рада сьогодні розгляне податки з грального бізнесу, гендерну дискримінацію в рекламі і законопроєкт про обіг зброї - Цензор.НЕТ 3724
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04.03.2021 09:45 Ответить
Представили. У Украинцев уже есть на руках более миллиона ЛЕГАЛЬНЫХ огнестрельных стволов намного более летальных, чем пистолет -нарезных карабинов и гладкоствольных ружей. И что говорит статистика? А она говорит, что происшествий с легальным огнестрельным оружием насчитывается единицы в год, и, в основном, не летальных, т.н. "неосторожное обращение".
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04.03.2021 10:00 Ответить
Не володію даними статистики по цій темі, але якщо це так, то гуд (!) . Беру свої слова назад)
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04.03.2021 10:06 Ответить
Игорный бизнес должен платить налоги так, как он платил до 2008 года, когда его закрыла премьер Юлия Тимошенко. Тогда они платили 75% от прибыли. В нашей стране закрыть легко, а что-то открыть даже на тех условиях невозможно.Сейчас мафия хочет провести в ВР налог в 10% и отдать всесь игорный бизнес своим людям.
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04.03.2021 09:49 Ответить
а что у нас с половой дискриминацией в рекламе все так плохо?... прокладки и женские гели для душа мужики рекламируют?... а, понял, - это они протестуют, что их не пользуют в этой рекламе...
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04.03.2021 09:53 Ответить
ЗеРада не просто рассмотрит налоги для игорного бизнеса, а собирается уменьшить их для паразитирующих на человеческих слабостях барыг с 18% до 10%.
Зеленые мародеры в доле.
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04.03.2021 09:59 Ответить
Закон Украины "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола". Ну это окуенно важно!)))
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04.03.2021 10:50 Ответить
Сначала следует отправить в отставку бонабакова и Ко -хитрого слугу ВСЕХ господ президентов . Он отлично мимикрирует под любую коррумпированную власть НО украинский Народ его не выбирал . И кстати это еще один чиновник НЕ украинец ! А мы все стерпим .Нам бы писанку -вышиванку -шаровары и все тогда будет в шоколаде . И сериальчиков тупых по телеку под шоколадку
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04.03.2021 10:54 Ответить
 
 