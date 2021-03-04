США в стратегии по нацбезопасности заявили о подрывной роли России в мире
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия по-прежнему играет подрывную роль на мировой арене, вместе с Китаем препятствуя защите интересов США, говорится в промежуточной американской стратегии по нацбезопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет РБК.
"Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и играть подрывную роль на мировой арене. И Пекин и Москва приложили значительные усилия к тому, чтобы проверить сильные стороны США и помешать нам защищать наши интересы и интересы союзников по всему миру", — говорится в документе.
США столкнулись с "миром растущего национализма, отступающей демократии, растущего соперничества с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами", а также технологической революции, которая меняет каждый аспект жизни, считают в Вашингтоне.
При этом там подчеркнули, что намерены, в частности, противостоять угрозе, исходящей от ядерного оружия, избегать дорогостоящих гонок вооружений и восстанавливать свою репутацию лидера в области контроля над вооружениями.
"Вот почему мы быстро пришли к тому, чтобы продлить договор СНВ-3 с Россией. <...> Мы предпримем шаги для сокращения роли ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности <...>, — говорится в тексте стратегии. При этом США заверили, что будут выполнять свои обязательства по сдерживанию недружественных действий на прежнем уровне.
"И мы будем находиться в конструктивном диалоге с Россией и Китаем по ряду новых военных технологий, которые подразумевают стратегическую стабильность", — отмечают в Вашингтоне.
Накануне госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США решили внести Россию в список стран, в которые запрещен экспорт оборонных технологий. Исключение будет сделано только для поставок компонентов, которые необходимы для сотрудничества двух стран в вопросе исследования космоса.
В промежуточной стратегии также говорится, что США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах". Страна намерена работать над тем, чтобы закончить самое длинное участие США в военном конфликте — в Афганистане, — не создавая при этом рисков возвращения туда террористов в прежних объемах и угроз возобновления атак на США.
США уже неоднократно называли Россию и Китай одними из основных угроз своей безопасности. В середине февраля Пентагон заявил, что Россия представляет опасность для всех членов НАТО, в том числе для США. В Минобороны считают, что Россия "подрывает прозрачность и предсказуемость", а также использует военную силу для достижения своих целей.
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А чому ж серед цих пріорітетів нема нічого щодо протидії тій =подривной ролі= ?
кто бы мог подумать чтобы такой порядочный ***** мог кого то замочить в сортире!
RoksolanaToday&КрымUA@KrimRt 23 ч
Из рашки такое говорят про хим.корыто
"Не тонет, накренилось, стоит без экипажа, под надзором, высланы водолазы, утечки нет и не было, вещество становится токсичным при взаимодействии с водой, в трюмах скопился конденсат и парами отравилась команда. Команда - не все турки"
надо следить
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Препятствуют? А должны содействовать? Какой - то сюр.... США содействуют защите интересов Китая?
они бы и развелись, но никак не получается сделать развод безболезненным
Хроника одного президента
04.03.2021
Зеленскому в его действиях по налаживанию взаимоотношений с США нужен один яркий, но правильный ход. Ход способный переломить тотальное двухпартийное недоверие лично к нему, существующее в США. Ход этот очень прост.
Учитывая интерес США к закреплению в черноморском регионе и сложные отношения с Турцией в этом вопросе, ему следует предложить создание военной базы США на территории Украины(например в Очакове, там все есть) с базированием там подразделений ВС США.
Начинать это следует с отмены части статьи ст.17 Конституции Украины, запрещающей создание иностранных военных баз на территории Украины.
Такой ход действий найдет полное понимание у подавляющей части Конгресса США и администрации президента Байдена.