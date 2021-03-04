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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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оккупация (9519) Трехсторонняя контактная группа (842) КПВВ (330)

Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным

Оккупационные "власти" так называемой "ДНР" на временно оккупированных территориях в Донецкой области в ближайшее время планируют принять т.н. "закон "ДНР" "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения..."

В настоящее время оккупанты согласовывают некоторые детали псевдозакона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По данным украинской стороны, в частности, террористы планируют ввести разрешительную процедуру на выезд лиц с оккупированных территорий в Донецкую область, а также определить категории лиц, которым запрещен въезд / выезд с / в т.н."ДНР".

"Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР". Такой пропуск будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей", - подчеркивает украинская делегация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия в ТКГ снова заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области, – украинская делегация

Отмечается, что оккупанты хотят, чтобы пропуск также оформлялся и на само транспортное средство.

Украинская делегация в ТКГ не исключает, что к подобному могут прибегнуть и оккупационные власти так называемой "ЛНР".

"Это приведет к дальнейшей изоляции жителей ВОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.

"Международное сообщество и правительство Украины системно принимает меры, которые должны способствовать улучшению ситуации на линии разграничения. Российская сторона - продолжает создавать искусственные препятствия. Санкции, которые были продолжены на этой неделе против РФ одновременно США и ЕС, стали закономерным следствием такого выбора Кремля", - подытожили в украинской делегации.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
Лучше пусть вообще не выпускают. Пусть их путен кормит, кормильцев хреновых Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 2475
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04.03.2021 09:55
+17
как в совке. разрешение на выезд. ейбогу, правило для рабов и овец.
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04.03.2021 09:58
+17
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2972
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04.03.2021 10:08
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Лучше пусть вообще не выпускают. Пусть их путен кормит, кормильцев хреновых Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 2475
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04.03.2021 09:55 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2972
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04.03.2021 10:08 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 2780
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04.03.2021 10:10 Ответить
Ты пророссийский троль. Ретранслируешь пропаганду кремля.
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04.03.2021 10:14 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 4780
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04.03.2021 10:16 Ответить
а где он пропагандирует? он контрастирует донецкие лозунки тех времен. науное пособие. если тебе єто не приятно, то єто не значит, что он ру-троль.
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04.03.2021 12:27 Ответить
Он постит картинку, на которой утверждают, что война началась с митинга бабок. Что полностью согласуется с российской версией событий. Буддто это мирные выступления местного населения.
Но как минимум за 10 лет, но я думаю, что еще раньше, рф начала подготовку к операции. И сама война началась с захвата спецназом россии органов власти в Крыму. Так, что бабки - не причина войны, а лишь срежиссированный ее элемент. Они не чем не отличается от детей бегущих встречать немецкие войска в оккупированном Париже, на хрониках ВМВ.
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04.03.2021 12:35 Ответить
Там половина із тих гнид із-за "порєбрика". А на передньому плані місцеві бабаньки, для імітації "волевиявлення "донбаського народу"". Таких "місцевих" і на вільній території достатньо. Пильнуйте!
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04.03.2021 10:20 Ответить
війна почалася 20 лютого 2014 р з окупації Крима
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04.03.2021 10:30 Ответить
А хто такий путЕн кацапчик?
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04.03.2021 10:09 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1929
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04.03.2021 10:17 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 1817
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04.03.2021 10:18 Ответить
Так путін ***** а той хто пише путЕн сам *****. Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 8930
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04.03.2021 10:22 Ответить
как в совке. разрешение на выезд. ейбогу, правило для рабов и овец.
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04.03.2021 09:58 Ответить
рф по сути делает живой щит.
А ОРДЛО начинает по сути террористическую открытую деятльность, и тепереь все страны имею право ввязаться. Ибо нарушение демократии вопиющее.
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04.03.2021 10:05 Ответить
ну Украина решила предложить вакцинацию при переходе через кпп, вот их жаба и давит
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04.03.2021 12:30 Ответить
Осторожно, двери закрываются, следующая остановка конечная - полная @опа!!!
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04.03.2021 09:59 Ответить
"умереть в россии"
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04.03.2021 12:31 Ответить
Те из быдломассы Лугандонии кто имеет паспорт **********
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04.03.2021 09:59 Ответить
Чогось хорошого чекати от бандосів не варто. Всіма засобами хочуть "відірвати з м'ясом" окупавані території від вільної України!
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04.03.2021 10:02 Ответить
*окуповані
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04.03.2021 10:04 Ответить
Пора крокодилов разводить?)
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04.03.2021 10:02 Ответить
уже Хьюи в одессе разводят. Крокодилов запчастями из рф кормить надо.
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04.03.2021 10:04 Ответить
Ну, то й добре! Нічого до фашистів шастать, бо чого доброго і самі такими стануть. Хоча... скільки вовка не годуй...(с).
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04.03.2021 10:03 Ответить
Подозреваю, что будут выпускать только со справкой о положительном тесте на ковид. Биологическая диверсия, т.с.
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04.03.2021 10:05 Ответить
Как же теперь граждане независимой ДыНыэР к браццкому народу в ЛыНыэР будут ездить? Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 6811
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04.03.2021 10:05 Ответить
Бирка на ухе или носу? Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ - Цензор.НЕТ 7851
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04.03.2021 10:06 Ответить
А тепер поміркуйте,хто зможе отримати той "пропуск" від МГБ-ФСБ.
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04.03.2021 10:07 Ответить
Треба просто закрити всі пункти пропуску - 90% тих, хто хотів звідти виїхати, вже давно виїхали... Пора відгородитися від лугандонців, як Південна Корея від КНДР - колючим дротом і мінними полями!
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04.03.2021 10:09 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 9398
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04.03.2021 10:12 Ответить
Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3910
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04.03.2021 10:27 Ответить
Нет это Америка сорит 2 братских народа. Надо просто перестать стрелять.
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04.03.2021 10:15 Ответить
Не два братских народа а один народ, который должен жить в одном государстве под руководящим началом Великого Пупкина.
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04.03.2021 10:17 Ответить
Точно. Я просто еще не дорос до такого откровения.
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04.03.2021 10:18 Ответить
Ex Donchanin :

Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 6268
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04.03.2021 10:21 Ответить
Ты сначала дай определение что такое "жид" и чем он отличаеться от "не жида".
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04.03.2021 10:15 Ответить
Спитайте у Поляків,вони в цьому краще розуміються.
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04.03.2021 10:22 Ответить
почему ,для чего и от кого Израиль отгородился стеной?Найдешь ответ- найдешь разницу Окупанти хочуть випускати громадян з підконтрольної їм території Донецької області лише за спецперепустками, виданими "органами внутрішніх справ "ДНР", - українська делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 160
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04.03.2021 10:36 Ответить
Очевидно же. Израиль отгородился от местного филиала ОРДЛО.
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04.03.2021 10:39 Ответить
А нааіщо їх випускати до Бандєравцєв? Хай насалоджуються життям у маладой рєспублікє.
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04.03.2021 10:25 Ответить
"Верной дорогой идете, товарищи!" (Ким Чен Ын)
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04.03.2021 10:27 Ответить
Про яку ще ізоляцію може бути мова? Вже і так з 2014 року самоізолювалися, перестали "годувати" Україну і нахлібників з Євросоюзу. Так що - "нехай щастить".
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04.03.2021 10:30 Ответить
тогда Украине ненадо выдумывать "лисапед"-визовый режим и с рабсеей и с оккупированными териториями,
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04.03.2021 10:32 Ответить
тим краще! пенсійний туризм накриється триндою! най раша годує їх та лікує
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04.03.2021 10:57 Ответить
Чергова спроба легітимізувати владу Попандопулів.
Наша сторона повинна приймати тільки наших громадян і тільки за умови наявності українських паспортів. Без варіантів. Немає паспорту - повинна бути процедура відновлення паспорту як втраченого/вкраденого/загубленого.
Не визнавати ксіви ордло.
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04.03.2021 11:08 Ответить
Конечная.Автобус едет в сраку.
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04.03.2021 11:14 Ответить
По сути выездные визы, как в СССР. Железный занавес.

Ну что, донеччане - луганчане, классно вам живётся в "республиках" ???
Шахтёры, металлурги, берите арматуру в руки, а лучше огнестрельное оружие, и идите на штурм бывших зданий облгосадминистраций в Донецке и Луганске. Пока ещё не совсем поздно, пока ситуация ещё не до конца забетонирована. Иначе дальше будет только хуже.
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04.03.2021 11:19 Ответить
Це окупація та лінія фронту. Що за шастання туди-сюди?
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04.03.2021 11:46 Ответить
Ну, по-перше, таким чином терористи матимуть список тих неблагонадійних, хто контактує з українською стороною, заодно візьмуть дактилоскопію і перевірять телефони. По-друге, вони стримають відтік мобілізаційних ресурсів.
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04.03.2021 13:03 Ответить
Освобождение Славянска. Роковой день Донецка
(написано волонтером Лилией Сова 05.07.2016)
Вот так порох, турчинов, яценюк, наливайченко, аваков сдавали Донецк:
Тот, кто был в Донецке 5 июля 2014 года, тот помнит эту колонну. Колонну, которая стала ''зелёным светом'' войне.
Она заходила в Донецк несколько часов подряд. Такая "маленькая" колонна.
Наблюдая эту, заходящую в город колонну, в которой было более тысячи!! боевиков, мы, жители Донецка, понимали - это конец.
Мы были в отчаянии.
Это самое страшное чувство - чувство отчаяния.
Мы понимали - мы умерли... Умер наш город. Нас бросили на произвол судьбы.
Нас окончательно сдали убийцам.
Тот, кто не видел войну, тот не поймет. Это чувство, когда ты жив, но ты мёртв... Чувство, когда огромный живущий, бурлящий город становится фантомом...
Недоумение испытывали и те, кто был блокирован в ДАП и на Зените… Те немногие, кто был там тогда, кто смотрел на этого смертельного монстра, движущегося в город миллионник, понимал, что как только он влезет в город - Донецк будет окончательно потерян. Шансов не будет.
Но открывать огонь не разрешили, а кадровые офицеры тогда ещё не научились нарушать приказы...
Это была глобальная ошибка.
Нет, не ошибка. Это было сродни предательству… сдача территорий...
Но кого это волновало, кроме тех двух сотен человек военных, находящихся в окружении, да тех гражданских донетчан, которые свято верили в Украину?... Не смотря на рядом ходящую смерть, верили, что их страна не пнет их сапожищем...
В принципе, и б/к на Зените и в ДАПе тогда практически не было.. Но даже с теми скудными запасами б/к ребята готовы были уничтожить колонну, не дать ей войти в город, не предать своих, не бросить, не похоронить заживо...
Но запрет на открытие огня сделал своё дело...
Это было то, что обусловило дальнейшие жесточайшие бои под Донецком, огромным городом с миллионным населением и примыкающими к нему Авдеевкой, Горловкой, Ясиноватой, Марьинкой, Красногоровкой, Старомихайловкой...Донецкой агломерацией.
Бои, которые не прекращаются по сей день. С тысячами жертв...
Цитата из Фейсбука: «Сегодня "великие и могучие патриоты" будут праздновать освобождение Николаевки, Славянска и района! Сегодня они будут вспоминать, как подарили "дорогу жизни" в Донецк рашевской банде гиркина.» (Михаил Адаменко)
И начался террор и настоящая война. И террор....
А потом новоиспеченные «военные эксперты», не воевавшие ни дня, будут писать статьи, эссе и книги о войне, путая факты, события, подразделения... Переписывая историю...
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04.03.2021 15:29 Ответить
 
 