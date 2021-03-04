Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ

Оккупационные "власти" так называемой "ДНР" на временно оккупированных территориях в Донецкой области в ближайшее время планируют принять т.н. "закон "ДНР" "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения..."

В настоящее время оккупанты согласовывают некоторые детали псевдозакона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

По данным украинской стороны, в частности, террористы планируют ввести разрешительную процедуру на выезд лиц с оккупированных территорий в Донецкую область, а также определить категории лиц, которым запрещен въезд / выезд с / в т.н."ДНР".

"Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР". Такой пропуск будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей", - подчеркивает украинская делегация.

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Отмечается, что оккупанты хотят, чтобы пропуск также оформлялся и на само транспортное средство.

Украинская делегация в ТКГ не исключает, что к подобному могут прибегнуть и оккупационные власти так называемой "ЛНР".

"Это приведет к дальнейшей изоляции жителей ВОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.

"Международное сообщество и правительство Украины системно принимает меры, которые должны способствовать улучшению ситуации на линии разграничения. Российская сторона - продолжает создавать искусственные препятствия. Санкции, которые были продолжены на этой неделе против РФ одновременно США и ЕС, стали закономерным следствием такого выбора Кремля", - подытожили в украинской делегации.