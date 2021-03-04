Оккупанты хотят выпускать граждан с подконтрольной им территории Донецкой области только по спецпропускам, выданным "органами внутренних дел "ДНР", - украинская делегация в ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Оккупационные "власти" так называемой "ДНР" на временно оккупированных территориях в Донецкой области в ближайшее время планируют принять т.н. "закон "ДНР" "О некоторых вопросах пересечения временной линии фактического разграничения..."
В настоящее время оккупанты согласовывают некоторые детали псевдозакона. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
По данным украинской стороны, в частности, террористы планируют ввести разрешительную процедуру на выезд лиц с оккупированных территорий в Донецкую область, а также определить категории лиц, которым запрещен въезд / выезд с / в т.н."ДНР".
"Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств с ВОТ в ДО будет осуществляться при наличии пропуска, оформленного "органами внутренних дел ДНР". Такой пропуск будет выдаваться физическим лицам, достигшим 18-летнего возраста, на 6 месяцев. Обязательными условиями для выдачи такого пропуска является прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирования и проверка личных средств связи заявителей", - подчеркивает украинская делегация.
Отмечается, что оккупанты хотят, чтобы пропуск также оформлялся и на само транспортное средство.
Украинская делегация в ТКГ не исключает, что к подобному могут прибегнуть и оккупационные власти так называемой "ЛНР".
"Это приведет к дальнейшей изоляции жителей ВОТ от территории Украины, которая контролируется правительством, и сейчас реализуется под видом противодействия распространению новой коронавирусной инфекции", - подчеркивается в сообщении.
"Международное сообщество и правительство Украины системно принимает меры, которые должны способствовать улучшению ситуации на линии разграничения. Российская сторона - продолжает создавать искусственные препятствия. Санкции, которые были продолжены на этой неделе против РФ одновременно США и ЕС, стали закономерным следствием такого выбора Кремля", - подытожили в украинской делегации.
Пожалуйста, подождите...
Но как минимум за 10 лет, но я думаю, что еще раньше, рф начала подготовку к операции. И сама война началась с захвата спецназом россии органов власти в Крыму. Так, что бабки - не причина войны, а лишь срежиссированный ее элемент. Они не чем не отличается от детей бегущих встречать немецкие войска в оккупированном Париже, на хрониках ВМВ.
А ОРДЛО начинает по сути террористическую открытую деятльность, и тепереь все страны имею право ввязаться. Ибо нарушение демократии вопиющее.
Наша сторона повинна приймати тільки наших громадян і тільки за умови наявності українських паспортів. Без варіантів. Немає паспорту - повинна бути процедура відновлення паспорту як втраченого/вкраденого/загубленого.
Не визнавати ксіви ордло.
Ну что, донеччане - луганчане, классно вам живётся в "республиках" ???
Шахтёры, металлурги, берите арматуру в руки, а лучше огнестрельное оружие, и идите на штурм бывших зданий облгосадминистраций в Донецке и Луганске. Пока ещё не совсем поздно, пока ситуация ещё не до конца забетонирована. Иначе дальше будет только хуже.
(написано волонтером Лилией Сова 05.07.2016)
Вот так порох, турчинов, яценюк, наливайченко, аваков сдавали Донецк:
Тот, кто был в Донецке 5 июля 2014 года, тот помнит эту колонну. Колонну, которая стала ''зелёным светом'' войне.
Она заходила в Донецк несколько часов подряд. Такая "маленькая" колонна.
Наблюдая эту, заходящую в город колонну, в которой было более тысячи!! боевиков, мы, жители Донецка, понимали - это конец.
Мы были в отчаянии.
Это самое страшное чувство - чувство отчаяния.
Мы понимали - мы умерли... Умер наш город. Нас бросили на произвол судьбы.
Нас окончательно сдали убийцам.
Тот, кто не видел войну, тот не поймет. Это чувство, когда ты жив, но ты мёртв... Чувство, когда огромный живущий, бурлящий город становится фантомом...
Недоумение испытывали и те, кто был блокирован в ДАП и на Зените… Те немногие, кто был там тогда, кто смотрел на этого смертельного монстра, движущегося в город миллионник, понимал, что как только он влезет в город - Донецк будет окончательно потерян. Шансов не будет.
Но открывать огонь не разрешили, а кадровые офицеры тогда ещё не научились нарушать приказы...
Это была глобальная ошибка.
Нет, не ошибка. Это было сродни предательству… сдача территорий...
Но кого это волновало, кроме тех двух сотен человек военных, находящихся в окружении, да тех гражданских донетчан, которые свято верили в Украину?... Не смотря на рядом ходящую смерть, верили, что их страна не пнет их сапожищем...
В принципе, и б/к на Зените и в ДАПе тогда практически не было.. Но даже с теми скудными запасами б/к ребята готовы были уничтожить колонну, не дать ей войти в город, не предать своих, не бросить, не похоронить заживо...
Но запрет на открытие огня сделал своё дело...
Это было то, что обусловило дальнейшие жесточайшие бои под Донецком, огромным городом с миллионным населением и примыкающими к нему Авдеевкой, Горловкой, Ясиноватой, Марьинкой, Красногоровкой, Старомихайловкой...Донецкой агломерацией.
Бои, которые не прекращаются по сей день. С тысячами жертв...
Цитата из Фейсбука: «Сегодня "великие и могучие патриоты" будут праздновать освобождение Николаевки, Славянска и района! Сегодня они будут вспоминать, как подарили "дорогу жизни" в Донецк рашевской банде гиркина.» (Михаил Адаменко)
И начался террор и настоящая война. И террор....
А потом новоиспеченные «военные эксперты», не воевавшие ни дня, будут писать статьи, эссе и книги о войне, путая факты, события, подразделения... Переписывая историю...