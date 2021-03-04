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Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, что излишки вакцин от COVID-19 будут направлять на вакцинацию групп следующей волны.

Об этом глава правительства рассказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.

"Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств - пока производители вакцин торгуют только с правительствами. Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом. Украина в I-II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, учитывая ограниченные сроки годности вакцин, могут возникать излишки.

"В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать", - подчеркнул глава правительства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В Україні все одно нема бажаючих вакцинуватись,то поспішати не треба.
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04.03.2021 10:10 Ответить
а чому? вакцина від зє сцикуна таки гімно ? Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7784
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04.03.2021 10:19 Ответить
А шо Рошен почала виготовляти "СпутникV"?
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04.03.2021 11:05 Ответить
При таких темпах вакцинації - Не всє cмогут дожить до вакцинациі ,, вернєє - дожить cмогут нє только лішь все . Мало кто cможет дожить ..
Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 802.
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04.03.2021 10:11 Ответить
Да, будут излишки, если такими темпами вакцинировать, многие пенсионеры не доживут.А правительству даже на руку - уменьшаться платежи по пенсиям. Чувствую что *** персоны будут привыты вместе с медработниками и пенсионерами под видом рекламы. Особенно когда получат Pfizer.
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04.03.2021 10:22 Ответить
******!
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04.03.2021 10:38 Ответить
правду сказал.
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04.03.2021 10:46 Ответить
Шмыгаль как обычно мелит *уйню! О каком паспорте вакцинации и путешествиях он говорит? Для начала нужно что б CoviShield признали в ЕС, а этого не будет никогда! И с таким паспортом можно будет только по Украине ездить!
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04.03.2021 10:58 Ответить
Комерційного обігу вакцин немає через надвисокий попит з боку держав, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 881 ковід-"комерсанти"...
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04.03.2021 14:58 Ответить
 
 