Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал, что излишки вакцин от COVID-19 будут направлять на вакцинацию групп следующей волны.

Об этом глава правительства рассказал в интервью "Фокусу", передает Цензор.НЕТ.

"Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств - пока производители вакцин торгуют только с правительствами. Но этого стоит ожидать, и мы думаем об этом. Украина в I-II квартале рассчитывает получить несколько миллионов доз", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, учитывая ограниченные сроки годности вакцин, могут возникать излишки.

"В первую очередь мы будем направлять их на вакцинацию групп следующей волны. Но если и после этого возникнут излишки, то подумаем, как распределить: кому из молодых, здоровых людей достанется вакцина, ведь многие захотят привиться вне очереди, чтобы получить паспорт вакцинации и путешествовать", - подчеркнул глава правительства.

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