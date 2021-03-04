РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4736 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
3 794 54
вакцина (3815) госзакупки (959) карантин (16730) Минздрав (4829) COVID-19 (18600) коронавирус (17042) Шаталова (20)

Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте

Минздрав Украины подписал соглашение с британской компанией Crown Agents, которое предусматривает неразглашение информации об условиях закупки COVID-вакцин. В случае нарушения может дойти к разрыву контракта с производителем.

Об этом заявила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, соответствующее условие в приказе Минздрава от 19 февраля, которым было распределено количество вакцин по регионам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

"Цитирую: "обеспечить неразглашение любой информации относительно производителей или поставщиков, а также цены на вакцины против COVID-19". Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents", - сообщила она.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+24
Вот что откаты животворящие делают!
Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
показать весь комментарий
04.03.2021 10:12
+22
Самый секретный пункт: Процент отката
показать весь комментарий
04.03.2021 10:13
+10
На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 10:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8854
показать весь комментарий
04.03.2021 10:10 Ответить
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 1664
показать весь комментарий
04.03.2021 10:29 Ответить
Судя по тому как преподносится информация Цензором со ссылкой на РБК Украина (сам Цензор не слышал заявление, а передрал с РБК Украина), то получается и вакцина будет не маркирована( при этом туда можно намутить что угодно), чтобы не знать производителя и не догадаться о поставщике. Всё это похоже на абсурд.
Интересно на самом деле ли министерству здравоохранения дали такие полномочия, кто и на каких основаниях. Тут попахивает уголовным производством.
Эта информация попахивает толи желанием сенсации, толи провокацией
показать весь комментарий
04.03.2021 15:29 Ответить
Вот что откаты животворящие делают!
Минздрав отказался раскрыть условия закупки COVID-вакцин: ссылается на пункт о неразглашении в контракте - Цензор.НЕТ 8988
показать весь комментарий
04.03.2021 10:12 Ответить
Если засекретили даже производителя, то дело тут явно не только в откате
Может это спутник на самом деле с переклеенными этикетками
показать весь комментарий
04.03.2021 14:53 Ответить
"Такое требование обусловлено положением соглашения между Минздравом и Crown Agents"
А что говорит Уголовный кокекс Украины об этом случае?

"Оппозиционер" Петя! Ау! Твой выход!
показать весь комментарий
04.03.2021 10:12 Ответить
А почему воззвание не к Йуле, радетельнице за простой народ?
Или у нее узкая специализация Газ и Тарифы?
показать весь комментарий
04.03.2021 10:15 Ответить
На пенсии баба Юля. Теперь Петя вместо нее...
показать весь комментарий
04.03.2021 10:17 Ответить
Еще на днях была в Верховной раде.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:18 Ответить
Я про политичкскую пенсию...
Теперь о народе заботится добрый ссарь Невдаха Петя.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:20 Ответить
Покажите аналогичные заявления от партийцев Тимошенко.

"Яна Зінкевич: оборудки з вакциною від коронавірусу мають розслідувати правоохоронні органи."

«Європейська Солідарність» вимагає розслідування корупційних схем при закупівлях вакцини від коронавірусу. «Фактично вакцинація провалена. Вона відбувається просто для галочки. Вакцинуються одиниці. Основна помилка в тому, що коли всі країни ще з весни, літа почали домовлятися про вакцини, ми почали це робити лише в грудні», - зауважила народна депутатка.«Депутати виділяли з бюджету досить значну суму - понад 60 мільярдів на Фонд боротьби з коронавірусом. Якби ці кошти не витрачалися на «велике будівництво» та інші дурниці, які не на часі, то у нас би цілком вистачило грошей на якісну вакцину», - нагадала вона.Яна Зінкевич наголосила, що фракція «Європейської Солідарності» вимагає не тільки звіту від міністра охорони здоров'я, а й пояснень від очільників НАБУ і Офісу Генпрокурора.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:22 Ответить
"Покажите аналогичные заявления от партийцев Тимошенко."
Кому показать? Вам? Ищите, если Вам это интересно.

Невдаха Петя молодец! А если еще доведет дело до расследования (хотя бы) - просто супер!
Можно даже закрыть глаза на хамство его сторонников.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:28 Ответить
Всем покажите.
Вы же спрашиваете о Пете.
Я спросила вас о Юле.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:33 Ответить
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 4024
показать весь комментарий
04.03.2021 10:33 Ответить
Хамство приснилось?
показать весь комментарий
04.03.2021 10:34 Ответить
А.... называть "зебилами" сограждан, это, вероятно, комплимент?
Впрочем, это могут быть происки Петиных врагов. Петя, однако, на это никак не реагирует.

Может, не ведает?
Или согласен с таким поведением от его имени?

Бонусов это точно не добавляет.
показать весь комментарий
05.03.2021 15:22 Ответить
А вот и заявление Порошенко.

"НАБУ і Генпрокурор мають розслідувати корупцію у закупівлях вакцини від коронавірусу - Порошенко на погоджувальній раді."

Викликати на годину запитань до уряду не лише міністра охорони здоров'я, а й керівництво НАБУ та Офісу Генпрокурора вимагає п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Він наголосив, що ситуація із закупівлею вакцин для щеплення українських громадян від коронавірусу катастрофічна.
«Я щойно повернувся з Прикарпаття, де критична ситуація з точки зору протидії пандемії і захисту людей. Загальновідома причина, чому це сталося.
Тому що на сьогоднішній день вже більшість лікарів стверджує, що ми маємо в тому числі на Прикарпатті нові штами, а розповсюдилося це через незакритий Буковель. Тому що хтось ніяк не нажреться і ніяк не відпочине. І досі зараз Буковель працює, а власники набивають кишені», - Петро Порошенко.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:24 Ответить
Помню как петя просил всех "не раскачивать лодку". А как сам руль потерял, то и раскачивать начал. Честолюбие перекрывает разум.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:49 Ответить
Вам не догодиш. Один волає ""Оппозиционер" Петя! Ау! Твой выход!".

Показали заяви Пєті та його однопартійців, почали волати "зачем он качает лодку?"
Визначайтесь чого хочете.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:54 Ответить
Я никогда не был его приверженцем. Я изначально считал, что олигарх не должен быть президентом. Но поначалу был к нему нейтрален.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:34 Ответить
Більшість не була. Але обирали з того, з чого була можливість на той момент.
Так само і в 2019. Обирали не з каталогу "Коллекція ідеальних президентів", а із тих, хто реально міг претендувати на посаду президента.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:40 Ответить
Петя мододец! Так и передайте. Я его поддерживаю в этом вопросе.
Надеюсь, до результата доведет.
показать весь комментарий
05.03.2021 15:24 Ответить
Юля - узкий специалист по свинскому гриппу, а тут...
показать весь комментарий
04.03.2021 10:51 Ответить
Самый секретный пункт: Процент отката
показать весь комментарий
04.03.2021 10:13 Ответить
Даже Янукович сейчас охерел , и сам себя спросил, , а разве так можно было ?????
показать весь комментарий
04.03.2021 10:16 Ответить
Йдіт із своїми питаннями у дупу)) Що ви хочете від преза43янєлох, який одразу нічого нікому "нє должєн"
показать весь комментарий
04.03.2021 10:16 Ответить
С каких это пор контракт на поставку товаров/услуг стал государственной тайной? ЗЕтвари закупили цыганское ширево по 1,5 дол за ампулу, а с бюджета забрали 10 дол на ампулу. И еще выставляют себя капец какими благодетелями, что вакцинацию начали
показать весь комментарий
04.03.2021 10:16 Ответить
Сверх секретное зе вакцинирование)
показать весь комментарий
04.03.2021 10:17 Ответить
А це все для того щоб суспільство не знало який процент піде в карман чиновникам.А як же прозорість і гласність закупок за бюджетні гроші? Правда про яку ми прозорість говоримо коли при владі одні інородці і Україна їм потрібна " як територія для крадіжки" та незаконного збагатчення А лохі хавають це лайно.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:18 Ответить
Просто скажите, выгодно для Украины, а когда он станет доступным для публикации и вдруг окажется невыгодным, те кто это кино крутили вернут все с процентами.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:20 Ответить
На каком основании включен такой пункт, ведь деньги государственные, то биш народные и народ вправе знать все о своих деньгах.
Ответ прост - удобное покрытие отката, коррупция вперде!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 10:22 Ответить
Наш файзер и бенек, шаровые, продали кому то, а взамен набрали гамна полные руки и даже сами теперь не знают, чьё же это гамнище с запахом Ганга.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:27 Ответить
А сам-то Минздрав знает, ЧТО он закупал и ПО КАКОЙ ЦЕНЕ? Или по условиям "контракта" это тоже тайна?
показать весь комментарий
04.03.2021 10:28 Ответить
Чего какая нах тайна от народа совсем охерели ********.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:28 Ответить
tZE
МОЗ відмовилося розкрити умови закупівлі COVID-вакцин: посилається на пункт про нерозголошення в контракті - Цензор.НЕТ 9970

Возможное время слушаний в ВР - 05.03.2021 г.
1. Министерство здравоохранения и министерство финансов Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании была осуществлена проплата закупок китайской вакцины производства Sinovac Biotech в размере 698.340 млн. грн. осуществленная перечислением с государственных счетов на счета АО «Лекхим» (Код ЕГРПОУ 20029017) 31.12.2020
На момент проплаты вакцина CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences не зарегистрирована на территории Украины.
Заявка на регистрацию подана 09.02.2021 г.
2. Министерство здравоохранения, министерство финансов Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины должны объяснить ВР Украины -- на каком основании производятся государственные закупки медицинских препаратов у производителя Serum Institute of India Private Limited, 212/2, Hadapsar, Pune - 411 028, India при отсутствии у него украинского сертификата надлежащей производственной практики (GMP, англ. good manufacturing practice) и отсутствии государственной регистрации на поставляемую им продукцию.
3. Соответствующие органы государства, в том числе и органы государственной безопасности должны объяснить ВР Украины -- на каком основании на территории Украины проводится применение биологического препарата (вакцины) ICMR / SII-COVISHIELD (производитель Serum Institute of India) по состоянию на момент поставки препарата, находящихся в статусе "клинических испытаний" согласно реестру клинических испытаний (CTRI), Индия, Национальный институт медицинской статистики (ICMR)
http://ctri.nic.in/Clinicaltrials/showallp.php?mid1=46186&EncHid=&userName=covid-19%20vaccine
показать весь комментарий
04.03.2021 10:29 Ответить
Индийскую все же зарегистрировали 22.02 на 1 год. Заявник - ТОВ "ГРЕЙС ОФ ГОД", Україна
http://www.drlz.com.ua/ibp/ddsite.nsf/all/shlz1?opendocument&stype=EDC22B65541B7E13C22586850028380D
показать весь комментарий
04.03.2021 10:49 Ответить
Индия подарила Непалу 1 млн. вакцин. Так там всё прекрасно. Хотя в декабре было не очень. За месяц человек 60 умерло. В разы меньше. Просто по человечески надо делать. А не создавать прокладки. Только Европа приймет, сразу пойду колоться. Хоть паспорт вакцинизации пригодится
показать весь комментарий
04.03.2021 10:31 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/nepal/
показать весь комментарий
04.03.2021 10:32 Ответить
Чо за бред ,Шмыгло говорит ,что коммерческого оборота вакцины нет , так ,какую тайну они скрывают , 🤦🙄😏
показать весь комментарий
04.03.2021 10:36 Ответить
Тайное рано или поздно становится явным. - Сократ
показать весь комментарий
04.03.2021 10:47 Ответить
А "Crown Agents" в курсе?)
показать весь комментарий
04.03.2021 10:50 Ответить
Невже втіхаря закупили російську вакцину?
показать весь комментарий
04.03.2021 11:13 Ответить
Po usloviym dogovora suma otkata zasekrechena!Setogo momenta kovischidlo nazivaty astrazeneka!
показать весь комментарий
04.03.2021 11:35 Ответить
Очередная бредятина! Но это же не контракт на оптовую покупку женских трусов за частные деньги, чтобы никто не знал какие размеры сейчас на спросе! Это контракт на закупку в государственной системе закупок за бюджетные бабки медицинского товара, при использовании которого затрагивается здоровье людей. Какие при этом могут быть секреты?-Скорее всего там самые главные секреты - это производитель и стоимость товара, по которой можно вычислить, кто и сколько смог на этой закупке поиметь. Если эта вакцина не была вообще передана бесплатно - а это прямая прерогатива СБУ. Почему она молчит?
показать весь комментарий
04.03.2021 12:00 Ответить
Депутаты от ЕС, или Голоса могут сделать запрос на этот пункт Контракта. Рано, или поздно это перестанет быть тайной. Куда подевался инстинкт самосохранения этих клоунов?!
показать весь комментарий
04.03.2021 12:00 Ответить
Лариса откроется очень просто- запрос журналистов в компанию: является ли наличие такого пункта необходимым условием при заключении контракта, ведь речь идёт о закупке государства Украина в лице минздрава,если нет, то кто настоял на этом пункте, было ли аналогичное условие при заключении контрактов этой фирмы с другими странами
показать весь комментарий
04.03.2021 12:07 Ответить
Ещё добавлю запрос посылать не в Киевский филиал, а в центральный офис
показать весь комментарий
04.03.2021 12:10 Ответить
Так цена на вакцины не секрет
AstraZeneca (оригинал) $2.2 для ЕС (финансировали) и 5 для Африки, BioNTech и Pfizer - $19.50 (для США 15 - они финансировали), Модерна - $32-37, J&J - $10 (for EU - 8.5 - финансировали)
показать весь комментарий
04.03.2021 12:28 Ответить
Так давайте и декларации о доходах для госслужащих засекретим , а простые лохи пусть платят налоги!
показать весь комментарий
04.03.2021 12:36 Ответить
У розвинених країнах-це відкрита, прозора інформація. Закупають за наші податки. У чому секрет? Краде влада.
показать весь комментарий
04.03.2021 12:58 Ответить
В данному випадку це, не є розголошенням.
показать весь комментарий
04.03.2021 13:05 Ответить
Закон обязывает раскрывать ВСЮ (полную, своевременную и достоверную) информацию пациенту о медицинском препарате и любых манипуляциях, как с им так и с процедурами - связанными с пациентом.
Ни один контракт не может отменить закон или полностью или частично приостановить его действие !!!
Если к контракте есть хоть, что то незаконное - этот контакт незаконен и подлежит расторжению!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 15:20 Ответить
Знову жи2 брешуть !
показать весь комментарий
04.03.2021 18:18 Ответить
 
 