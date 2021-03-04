Украина закупила вакцин на 20 млн грн для плановых прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, - замглавы Минздрава Шаталова
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В Украину поставили вакцины для плановых иммунизаций по календарю прививок на сумму около 20 млн грн.
Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Украину прибыли новые вакцины для плановых прививок по календарю. На складах госпредприятия "Укрвакцина" находятся грузы с вакциной для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (300 тыс. доз). Общая сумма потраченных государством для закупки этих вакцин составила около 20 млн грн",- сказала она.
Шаталова добавила, что препараты будут поставлены в регионы и на следующей неделе станут доступными для населения.
Пожалуйста, подождите...
Как я понимаю, теперь Минздрав будет каждый день про текущую работу рассказывать?
Типа, "я стараюсь!"
Манагеры...
Ведь ГП Медзакупки как раз и были созданы, чтобы все происходило прозрачно, через ПРЕДПРИЯТИЕ, а не через чиновников, которые ни за что не отвечают! Не нравится вам этот глава Медзакупок на букву Ж - увольняйте. и нового назначайте по конкурсу.
Но раз у вас нет претензий к нему лично - значит, вам тупо не подходит весь ОРГАН, т.к. не позволяет совершать закупки втихую и по своим старым минздравовским схемкам!
а потом такие - ах, почему МВФ не дает нам денег, науерное, Парашенка винауат!
Да нет, ребята, вот ПОЭТОМУ!
PS: за всі ці рпоки ніякої допомоги за постраждале здоров'я дитини не отримали. Доречі у місяць реабілітація коштує 5-7 т грн, кожен місяць всі ці роки... Що змінилося зараз у відповідальності?