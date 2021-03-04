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Украина закупила вакцин на 20 млн грн для плановых прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, - замглавы Минздрава Шаталова

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина закупила вакцин на 20 млн грн для плановых прививок от полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша, - замглавы Минздрава Шаталова

В Украину поставили вакцины для плановых иммунизаций по календарю прививок на сумму около 20 млн грн.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова на пресс-брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Украину прибыли новые вакцины для плановых прививок по календарю. На складах госпредприятия "Укрвакцина" находятся грузы с вакциной для профилактики полиомиелита (700 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (1,5 млн доз), для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка (600 тыс. доз), для профилактики дифтерии и столбняка (300 тыс. доз). Общая сумма потраченных государством для закупки этих вакцин составила около 20 млн грн",- сказала она.

Шаталова добавила, что препараты будут поставлены в регионы и на следующей неделе станут доступными для населения.

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Автор: Ірина Дашківська
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А как же "условия контракта"?
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04.03.2021 10:13 Ответить
Большое дело! Обычный прокурор в Киеве столько же получает за год взяток!
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04.03.2021 10:15 Ответить
В сколько столов протерли сегодня от пыли? А вчера?

Как я понимаю, теперь Минздрав будет каждый день про текущую работу рассказывать?
Типа, "я стараюсь!"

Манагеры...
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04.03.2021 10:16 Ответить
совершать закупки - не их работа. Закупки, согласно закона, должен производить ГП Медзакупки Украині. Минздраву не нравится что их лишили кормушки, и они тупо не подписывали Медзакупкам разрешения на закупки, чем и срывали поставки. А потом такие в конце года - ах, ах, как так, Медзакупки сорвали медзакупки!
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04.03.2021 10:27 Ответить
Понятно. Спасибо!
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04.03.2021 10:29 Ответить
Это все хорошо, только почему закупки производятся в нарушение закона, по непрозрачной схеме?
Ведь ГП Медзакупки как раз и были созданы, чтобы все происходило прозрачно, через ПРЕДПРИЯТИЕ, а не через чиновников, которые ни за что не отвечают! Не нравится вам этот глава Медзакупок на букву Ж - увольняйте. и нового назначайте по конкурсу.
Но раз у вас нет претензий к нему лично - значит, вам тупо не подходит весь ОРГАН, т.к. не позволяет совершать закупки втихую и по своим старым минздравовским схемкам!
а потом такие - ах, почему МВФ не дает нам денег, науерное, Парашенка винауат!
Да нет, ребята, вот ПОЭТОМУ!
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04.03.2021 10:26 Ответить
И у кого закупили? Можно узнать? Или опять родители будут лично закупать хорошие вакцины в три дорога?
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04.03.2021 10:34 Ответить
в мене дитина від куплених вакцин Богатирьової постраждала - була російська бадяга, як і той спутнік.. витягнули з великим трудом з важкої неврології - перед школою купив вакцини сам, з сертифікатами якості, доставив, вкололи - ніяких побічок. Більше державі не довіряю....
PS: за всі ці рпоки ніякої допомоги за постраждале здоров'я дитини не отримали. Доречі у місяць реабілітація коштує 5-7 т грн, кожен місяць всі ці роки... Що змінилося зараз у відповідальності?
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04.03.2021 10:48 Ответить
Хорошо, правильно.
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04.03.2021 10:48 Ответить
 
 