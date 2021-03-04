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Газ (10099) добыча (267) Шмыгаль Денис (2327)

"С 2025 добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы продали "Нафтогазу" спецразрешение на Юзовское газоносное месторождение, передали шельф Черного моря, впервые в истории Украины заключили восемь соглашений о разделе продукции, из которых половина - это "Нафтогаз", другая часть - четыре частные компании", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

"Только в разведку этих газоносных месторождений будет вложено 10 млрд грн. Если говорить оптимистично, то благодаря этому мы планируем, что с 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - подчеркнул премьер.

Читайте: Коммерческого оборота вакцин нет из-за сверхвысокого спроса со стороны государств, - Шмыгаль

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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04.03.2021 10:28
+8
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
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04.03.2021 10:34
+6
ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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04.03.2021 10:23
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У нас уже позанимались природными ископаемыми,-за огромное количество лет,не было заплачено НИ ОДНОГО ЛЕЯ в бюджет!
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04.03.2021 10:18 Ответить
надо же с чего-то начинать??... если бы колясочница не выгнала ванко из крыма, как думаете, зашли бы русские в 14-м в крым???.....
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04.03.2021 10:25 Ответить
Тому і виникає питання -Хто і навіщо витягнув ляльку жЮльку з нафталінової скрині !!!! Вже почались мутки з черговими "ширками" !!!)))
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04.03.2021 10:34 Ответить
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 530
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04.03.2021 10:35 Ответить
Будинки : Тюльки , її мами , і її близьких родичів ...
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04.03.2021 10:37 Ответить
Слева вверху - дом Юлии Тимошенко. Слева внизу - дом Евгении Тимошенко. Справа вверху - дом мамы Тимошенко. Справа внизу - дом двоюродной сестры Тимошенко...
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04.03.2021 10:38 Ответить
так на вигляд, то в Юлии Тимошенко найскромніший, видно рідних любить.
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04.03.2021 11:00 Ответить
Опять с 25 го, наша песня хороша, начинай сначала. А два года вы что делали?
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04.03.2021 10:20 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!!)))
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04.03.2021 10:28 Ответить
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9394
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04.03.2021 10:34 Ответить
...ука олігарська ! До того часу частина людей не доживе. Їм бракуватиме коштів на повноцінне харчування і лікування.
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04.03.2021 10:22 Ответить
"Птица счастья завтрешнего дня,,,,,"" !!!))))
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04.03.2021 10:30 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера..." !!!)))
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04.03.2021 11:03 Ответить
ух ты! А что же такие "фаховы" ворюги как Кобелев и Витренко(у которых в контрактах было прописано увеличить газдобычу) только уменьшили за 7 лет?! И все при должностях и Огромных бабкакх реально украденных у граждан Украины.
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04.03.2021 10:23 Ответить
Я надеюсь что кабмин пойдет в отставку, то что они творят сейчас не в "какие ворота". Порошенку это могло только снится. Короновирус им пошел на пользу, они отменили конкурсы на высокие должности в государстве, расставили за деньги своих, а теперь пошел конкретный деребан.
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04.03.2021 10:26 Ответить
А в 3010 році курс гривні буду рівний курсу долара. І що це означає для наріду, обіцянки-цяуянки?
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04.03.2021 10:27 Ответить
А добувать хто буде? Як тільки відкриються кордони, після ковідія, ви не втримаєте і тих, хто там працює і зараз. За достойні дві мінімалки бажаючих працювати дуууууже мало.
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04.03.2021 10:28 Ответить
Кто ж сыр, пардон - газ - делить-то будет?
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04.03.2021 10:28 Ответить
Ага. Колись, потім, після нас. Коли ми будемо в маямах і палестинах...
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04.03.2021 10:28 Ответить
ПС. Камсамольци не втомлюються годувати посполитих "свєтлим будущім"...
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04.03.2021 10:29 Ответить
А сколько сейчас добывают газа, сколько использует население? Никакой статистики. Лет через 15 - вылезет такое же чмо и скажет "весь газ добыт, извиняйте, расходимся" )))
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04.03.2021 10:37 Ответить
все есть. и потребление и добыча "Потребление падает. Как украинцы использовали газ в 2017-2020 годах" 16.01.2021, 11:55
"З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9056
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04.03.2021 10:50 Ответить
то лажа, газ часто без счётчика добывают ...
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04.03.2021 14:10 Ответить
Мне все равно. Я плачу по счетчику
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04.03.2021 15:39 Ответить
Про зарплату учителей в четыре тонны зеленных, про 500 тыщ "З 2025 видобуток газу в Україні має зрости до обсягу, здатного закрити потреби всіх споживачів країни", - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9178новых рабочих мест и снижение тарифов мы уже слышали. Кто-то еще верит этим сказочникам - трепачам
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04.03.2021 10:41 Ответить
та можна що завгодно говорити, в нас до 2025 року забудуть не те що говорив шмигаль, а й хто це такий.
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04.03.2021 10:56 Ответить
2023,2025. Кто больше?
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04.03.2021 10:57 Ответить
Можно бы было и сейчас, но сначала задушат людей тарифом, а потом по той же цене будут впаривать украинский газ в полном объеме.
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04.03.2021 11:56 Ответить
Здорово, конечно, но какое отношение эта информация имеет к бытовым потребителям. Тарифы для нас не изменятся, а добытый в Украине газ , компании, будут продавать в Европу, потому, что им так выгоднее.
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04.03.2021 12:37 Ответить
должно быть по колено, а оно всего то
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04.03.2021 12:53 Ответить
грабь пока есть возможность, лохи на субботник
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04.03.2021 14:09 Ответить
 
 