"С 2025 добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - Шмыгаль

Впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы продали "Нафтогазу" спецразрешение на Юзовское газоносное месторождение, передали шельф Черного моря, впервые в истории Украины заключили восемь соглашений о разделе продукции, из которых половина - это "Нафтогаз", другая часть - четыре частные компании", - отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, впервые частные компании будут добывать газ, а прибыль от добычи будет разделена между ними и государством.

"Только в разведку этих газоносных месторождений будет вложено 10 млрд грн. Если говорить оптимистично, то благодаря этому мы планируем, что с 2025-го добыча газа в Украине должна вырасти до объема, способного закрыть потребности всех потребителей страны", - подчеркнул премьер.

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