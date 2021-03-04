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Новости Политика Украины Судебная реформа
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судебная реформа (1535) Стерненко (384) Симмонс Мелинда (103)

Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс

Дело одесского активиста Сергея Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое мнение посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс выразила в интервью "Суспильному" .

Посол отметила, что судебная реформа является одной из самых сложных реформ для любой страны: "Эта сфера требует многих лет работы. Вопрос Украины заключается в том, что в течение многих лет правительства, которые меняются одно за другим, имеют условные обязательства по судебной реформе".

"Судебная реформа должна быть комплексной. Вы не можете просто выбрать ее. Вы не можете просто решить обратиться в Высший Совет правосудия, если вы не хотите идти, например, в местный суд. Все должно быть сделано для того, чтобы вы смогли получить надежную и последовательную правовую систему. И для меня дело Стерненко (Сергея Стерненко, экс-лидера одесского "Правого сектора". После его заключения, в Киеве и других городах прошли акции протеста, в частности, участники акций требовали реформы судебной системы. - Ред.) Просто демонстрирует, что эта реформа все еще нужна и когда вы воплотите ее, тогда сможете иметь судебную систему, которой можно доверять", - сказала Симмонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фигуранта "дела Стерненко" Демчука заставляли свидетельствовать против активиста, - адвокаты

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
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Топ комментарии
+12
Якби у нас був рівень життя в рази вищий, ніж у Британії (і ми давали Британії допомогу), то і посол наш мав би право радити... Все просто!
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04.03.2021 10:38
+9
Кто борется на независимость Украины, мертветчук с кивой?
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04.03.2021 10:37
+4
Обвинение для суда рисуют Венедиктова и Аваков.
Не нужно кивать только на суды.
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04.03.2021 10:38
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Ну понятно что необходимо Реально реформировать. Доверия Нет. НО! Вот если бы посол Украины в Великобритании что то бы говорил советовал британской Власти?! К нам как даже не Третьим странам....как к бабуинам безмозглым. Грустно. и стыдно, опустили страну ниже плинтуса.
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04.03.2021 10:21 Ответить
Кто борется на независимость Украины, мертветчук с кивой?
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04.03.2021 10:37 Ответить
мертвечук лайно, путин ху_ло......А вы тут на работе?
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04.03.2021 11:00 Ответить
"мертвечук лайно, путин ху_ло....." ДА

Ищите своих коллег по "ферме"?
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04.03.2021 11:04 Ответить
просто не вылазите с разных тем ...и так уже очень давно. Видать больше негде зарабатывать деньги.
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04.03.2021 11:05 Ответить
Если Калаш очень давно видит "не вылазите", значит он сам отсюда не вылазит.
Очевидно, ему негде больше зарабатывать.
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04.03.2021 11:08 Ответить
Давайте ближе к теме.
Кто из украинских политиков борется за независимость Украины?
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04.03.2021 11:09 Ответить
Хватит лозунгов. Реально надо быть Независимым и Достойным. А "борьба" это к популистам и швондерам, шариковым.
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04.03.2021 11:51 Ответить
Хватит. Переходите к конкретике.
"Кто из украинских политиков борется за независимость Украины?"
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04.03.2021 11:54 Ответить
Можете заменить слово "борется" на другое.
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04.03.2021 11:55 Ответить
До чого незалежність? Частина бояр у нас бореться за право грабувати свій народ без іноземного втручання, інша частина продала наші шкурки за кордон дорого. Інколи, при зміні своіх інтересів вони перебігають з одного табору до іншого. Як, наприклад, жидобандерівець. Але і ті і другі живуть за восьмиметровими заборами Конче-Заспи. А за право вільно дихати в своій краіні і мати змогу випити каву вранці на Хрещатику без броніка і охорони борються одиниці. Тому 90% можновладців проти судової реформи, бо справедливий суд позбавить іх права на звичний спосіб життя - вкрасти, заховати, пересидіти і винирнути міліардером.
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04.03.2021 14:57 Ответить
Якби у нас був рівень життя в рази вищий, ніж у Британії (і ми давали Британії допомогу), то і посол наш мав би право радити... Все просто!
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04.03.2021 10:38 Ответить
Не имеют право ни те, ни другие. Дипломатия.
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04.03.2021 11:01 Ответить
Нудопустимо, вони припинять говорити, але припинять і допомогу, так краще?
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04.03.2021 11:36 Ответить
Вы эту помощь видите или ощущаете?
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04.03.2021 11:47 Ответить
Так, звичайно, при янику реєстрація машини і отримання номерів займало 2 дні, зараз 2 години... Все завдяки реформі системи реєстрації та створення сервісних центрів МВС, яке було б неможливе без наших закордонних партнерів... А права мені там на нові міжнародні взагалі за 45 хвилин поміняли!
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04.03.2021 12:48 Ответить
А на фронті хлопці зацінили британські броньовики Саксон...
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04.03.2021 12:50 Ответить
Рівень життя і рівень демократії вищий, а рівень корупції нижчий - так точніше!
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04.03.2021 10:43 Ответить
Никакой печали. Вы умный человек и для вас абсолютно ясно, что ни украинское общество, ни украинская элита не в состоянии произвести необходимые изменения. Следовательно, в этом случае твердая и постоянная поддержка извне является единственным решением (конечно, если вы хотите видеть Украину ближе к «западным ценностям» через 15-25 лет. Между прочим, говоря «западные ценности», и я не имел в виду Албанию.)
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04.03.2021 11:23 Ответить
Жека, представляешь, а мы бабуины и есть! С нами только так и надо! Только внешнее управление спасет нас от нашей суверенной коррупции!
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04.03.2021 11:24 Ответить
Як врятувало, наприклад, Південну Корею чи Тайвань...
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04.03.2021 11:36 Ответить
ПРОЙШЛИ РОКИ РОЗСЛІДУВАНЬ бурних злочинів проти України ...

А хто підкаже - а де тепер сидять з вироками суду "самі визначні діячі" : , свинарчук з порошенком, насіров, діамантові прокурори, кононенко-грановський, гонтакрєва, колєсніков медведчук, труханов з двома паспортами, коломойський з трьома паспортами, бойко, дубілет, банкіри розкрадених бакнків, портнов і ківалов, розенблат, табачник, хомутиннік, петренко, матіос, гелетей, яценюк, гройсман, пара клюєвих, злочевський-іляшенко-кіча, ахметов, суддя вовк і т.д?

Ні, всі на волі! І не відбулось ні осінніх, ні зимових, ні весняних посадок. Та й самих судів чомусь не було й досі...

Чи то все був "художній свист", чи повиздихали всі судді, окрім тих, хто здатний засудити та засадити Антоненка, Стерненка, Звіробій та інших патріотів?
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04.03.2021 12:52 Ответить
А як бути з карманною генпрокуроркою?
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04.03.2021 10:24 Ответить
Так, як було із оцим:
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1584
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04.03.2021 10:32 Ответить
да юга продавал дела на право и налево гнида такая
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04.03.2021 11:16 Ответить
бери круче! Теперь он - телеведущий на помойке 5-ый канал мародера!
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04.03.2021 11:46 Ответить
Може "Сядемо усі" ?
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04.03.2021 12:15 Ответить
Обвинение для суда рисуют Венедиктова и Аваков.
Не нужно кивать только на суды.
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04.03.2021 10:38 Ответить
Стерненко просто знают все, а сколько таких которых не особо и знают, те сидят и хз почему
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04.03.2021 10:38 Ответить
Если провести судебную реформу, то придётся конфисковать всю недвижимость наших коррупционеров ( в т.ч. и преЗедента) в Лондоне и окрестностях.
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04.03.2021 10:40 Ответить
"Для меня дело Стерненко демонстрирует необходимость судебной реформы в Украине, - посол Великобритании Симмонс" - каждый президент, кроме Кравчука, реформировал судебную систему. Зеленский принял эстафету у Порошенка и передаст следующему президенту и т. д., пока не будет президент от народа, а не от олигархов.
понедельник, 09 июля 2001, 00:00
На прошедшей неделе Леонид Кучма подписал десять из двенадцати законов так называемой малой судебной реформы.
Ющенко заявляет о начале судебной реформы в 2006 году.
Янукович: Судебная реформа обеспечит независимость судов.
У Порошенко назвали срок завершения судебной реформы
Судова реформа: як Зеленський наступає на граблі Порошенка.
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04.03.2021 10:46 Ответить
Ну от при Ющі норм реформа йшла, а потім прийшов Яник, привів Портнова і той такого начудив... От портнов написав кримінально-процесуальний кодекс, за яким під домашній арешт випускають убивцю Окуєвої і терориста Цемаха!
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04.03.2021 10:52 Ответить
Я би не сказав, що за Юща щось там конкретно змінилося. Суддівська мафія міцнішала за кожного президента. Так, різними темпами (за Юща потроху, за Яника - галопом), але в цілому ніхто з президентів ніякі реформи не проводив, лише показуха була. По-перше, такі суди дуже вигідні будь-якій владі - завжди приймуть потрібне рішення, а по-друге, суди настільки вже корупційні, що щось змінити неймовірно важко. От уявіть, в Україні всього 5400 суддів і ще близько 2000 вакантних місць. З них 5000 треба саджати, бо корупціонери. Де взяти 5000 нових суддів? Молоді студенти\випусники? Так в профільних ВИШах саме діти цих корупціонерів і вчаться. Вони такі самі. Проблема не є непереборною, але дуже складною. Звижаючи на це та вигідність статуса кво будь-якій владі - маємо практично нульові шанси на дієву реформу.
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04.03.2021 11:17 Ответить
Я того же мнения.
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04.03.2021 11:20 Ответить
Із нинішніми студентами юрфаків таки правда - сумно.
Так ведеться не із сьогодні, і не з учора, а десятиліттями.
При цьому все одно при кожному випуску якимось чином трапляються й порядні юристи.
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04.03.2021 17:37 Ответить
Одна надежда на,,внешнее управление". А то в Украине, всё так повязано, скоррумпировано, что любая реформа увязнет. Путь США и ЕС сильнее давят украинскую ,,элиту".
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04.03.2021 11:00 Ответить
Лучше эту ,,элиту" задавить.
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04.03.2021 11:08 Ответить
Порох начал, его до сих пор критикуют все кому не лень, но при этом абсолютно ничего не делают. Становится только хуже.
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04.03.2021 11:14 Ответить
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 6129
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04.03.2021 11:15 Ответить
Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9692
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04.03.2021 12:19 Ответить
Да, делать реформу суда надо. Но,можно реформировать структуру, как реформировать украинских людей? Судьи у нас не из британцев же набираются, а жаль. Пока общество состоит из рядовых людей-инфантилов и мелких хабарників, эти люди неизбежно будут попадать и в депутаты и в прокуроры и в судьи Это замкнутый круг, из которого нет выхода. 30 лет прошло после совка-качество населения упало в разы, дальше будет больше.
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04.03.2021 11:19 Ответить
Саме тому потрібно вводити суди присяжних...
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04.03.2021 12:52 Ответить
Треба. Но это те же яйца в профиль. Присяжных откуда будут брать? Шо людям типа Коломойского стоит кроме судей закупить еще и присяжных? Люди должы стать друми, шоб этого не случалось. А это произойдет?
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04.03.2021 13:31 Ответить
Багато купувати прийдеться - присяжні ж не постійні і міняються... Ну і їх елементарно в 12 разів більше))
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04.03.2021 14:59 Ответить
Svobodu Sternenko !
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04.03.2021 11:26 Ответить
Отакої! А як же потужна й безальтернативна суддівська реформа? Чи може Петро Олексійович збрехав? Та ні- маячня!!!
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04.03.2021 11:39 Ответить
всех судей уволить к чёртовой матери
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04.03.2021 14:08 Ответить
Украина нуждается в ликвидации теневого государства. До тех пор все реформы пустой звук...
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04.03.2021 14:23 Ответить
Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9452

Для мене справа Стерненка демонструє необхідність судової реформи в Україні, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2880
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04.03.2021 15:01 Ответить
 
 