Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

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Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего от должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя госоргана.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым замминистра или замминистра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.