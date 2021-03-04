РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4689 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 530 9
Зеленский (16568) госслужащие (331)

Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу этого документа необходимо объявить конкурсы на должности, которые занимают лица, с которыми ранее были заключены контракты о прохождении государственной службы на период действия карантина из-за распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня соберется на внеочередное заседание: рассмотрят ветированный Зеленским закон о госслужбе

Также закон отменяет положение, согласно которому субъект назначения может принять решение об увольнении госслужащего от должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины, соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти в течение 4 месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра или руководителя госоргана.

Кроме того, исключаются ограничения по выполнению первым замминистра или замминистра (если должность министра вакантна) отдельных полномочий министра.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 395
показать весь комментарий
04.03.2021 10:20 Ответить
Ручное управление, ручные недоминистры с полной Безответственностью для коррупционных схем на потоках.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:25 Ответить
Зеленский подписал закон о восстановлении конкурсов на должности в госслужбе, возвращающий полномочия и.о. министров - Цензор.НЕТ 2772
показать весь комментарий
04.03.2021 10:28 Ответить
Витренко маст флоу...
показать весь комментарий
04.03.2021 10:38 Ответить
Тобто,повноваження ТВО міністрів прирівняли до повноважень повноцінних міністрів ?
Позеленілий парламент добровільно,за наказом олігархів віддав частину власних повноважень....
показать весь комментарий
04.03.2021 11:02 Ответить
Так, что, племянница Коломойского, она же пресс-секретутка Зеленского, некая туповатая и жадноватая Мендель таки будет проходить конкурс или нет?
показать весь комментарий
04.03.2021 11:26 Ответить
В казарме?
показать весь комментарий
04.03.2021 11:59 Ответить
Ты его в дверь, а он в окно.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:58 Ответить
 
 