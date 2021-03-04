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За сутки от COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выздоровели - 310, выявили 868 новых случаев, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки от COVID-19 в Киеве умер 21 человек, выздоровели - 310, выявили 868 новых случаев, - Кличко

В столице за минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 868 человек, 21 пациент умер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки в Киеве COVID-19 выявили у 868 человек (с начала пандемии 140 006 заболевших).

Среди заболевших: 464 женщины в возрасте от 18 до 89 лет, 359 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 26 девочек в возрасте от 3 до 17 лет и 19 мальчиков от 3 до 16 лет.

Кроме того, за сутки от коронавируса умер 21 человек (с начала пандемии 2 718 смертей).

108 пациентов были госпитализированы.

В то же время 310 побороли коронавирус (всего 95 695 выздоровевших).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (183), Оболонском (130) и Деснянском (116).

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Автор: Богдан Гуньковський
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А сам Кличко теж вже помер, чи ще ні?
А в Київські раді вже скільки смертей?
А якщо нема, то чому не мруть?..
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04.03.2021 10:54 Ответить
Це дуже багато смертей. При такій кількості смертей нових випадків на день має складати біля 20000. В нас перестали тестувати. Дуже багато хворіють знайомих, школи негайно треба переводити на дистанційне, бо нема вже чверті учнів по класах. Навіщо тягнути та наражати на небеспеку вчителів та родичів дітей ? За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 7368
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04.03.2021 12:27 Ответить
За добу від COVID-19 у Києві померла 21 особа, одужали - 310, виявили 868 нових випадків, - Кличко - Цензор.НЕТ 5959
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04.03.2021 12:28 Ответить
 
 