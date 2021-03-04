Вакцинация от COVID-19 и плановые прививки согласно календарю в областях с "красным" уровнем эпидопасности не могут быть остановлены, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Вакцинация в областях с "красным" уровнем эпидемической опасности проходит в плановом режиме.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
"Неоднократного говорил и буду подчеркивать постоянно - процесс иммунизации не может останавливаться. Это касается и вакцинации против COVID-19, и рутинной иммунизации согласно национальному календарю профилактических прививок", - уточнил он.
"Мы приложили максимум усилий, чтобы в Украине не остановился процесс вакцинации. Прописали условия безопасной организации процесса иммунизации (постановление Главного государственного санитарного врача об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной болезни), вели постоянные переговоры с областями, учреждениями здравоохранения и медиками. И нам это удалось. Так же и вакцинация против COVID-19 должна продолжаться постоянно во всех областях Украины", - добавил Ляшко.
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Это входило в план?
МОЗ оприлюднило дані про вакцинацію за тиждень:
Вінницька область - 60 щеплень;
Волинська область - 90 щеплень;
Дніпропетровська область - 350 щеплень;
Донецька область - 220 щеплень;
Житомирська область - 50 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 50 щеплень;
Івано-Франківська область - 54 щеплень;
Київ - 90 щеплень;
Київська область - 310 щеплень;
Кіровоградська область - 80 щеплень;
Луганська область - 80 щеплень;
Львівська область - 60 щеплень;
Миколаївська область - 120 щеплень;
Одеська область - 100 щеплень;
Полтавська область - 70 щеплень;
Рівненська область - 200 щеплень;
Сумська область -40 щеплень;
Тернопільська область - 228 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 88 щеплень;
Черкаська область - 60 щеплень;
Чернівецька область - 40 щеплень;
Чернігівська область - 100 щеплень
Питання: через скільки десятків років можна буде вести розмову про вакцинацію хоча б 50% населення?