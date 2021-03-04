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Вакцинация от COVID-19 и плановые прививки согласно календарю в областях с "красным" уровнем эпидопасности не могут быть остановлены, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцинация от COVID-19 и плановые прививки согласно календарю в областях с

Вакцинация в областях с "красным" уровнем эпидемической опасности проходит в плановом режиме.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Неоднократного говорил и буду подчеркивать постоянно - процесс иммунизации не может останавливаться. Это касается и вакцинации против COVID-19, и рутинной иммунизации согласно национальному календарю профилактических прививок", - уточнил он.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы в Украине не остановился процесс вакцинации. Прописали условия безопасной организации процесса иммунизации (постановление Главного государственного санитарного врача об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной болезни), вели постоянные переговоры с областями, учреждениями здравоохранения и медиками. И нам это удалось. Так же и вакцинация против COVID-19 должна продолжаться постоянно во всех областях Украины", - добавил Ляшко.

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Автор: Ірина Дашківська
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Какие "плановые"?
В роддомах отсутствует прививка БЦЖ. Совсем
Это входило в план? Вакцинация от COVID-19 и плановые прививания согласно календарю в областях с "красным" уровнем эпидопасности не могут быть остановлены, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8469
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04.03.2021 10:33 Ответить
Вакцинация в период эпидемии это преступление
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04.03.2021 10:33 Ответить
Задача для першого класу початкової школи:
МОЗ оприлюднило дані про вакцинацію за тиждень:
Вінницька область - 60 щеплень;
Волинська область - 90 щеплень;
Дніпропетровська область - 350 щеплень;
Донецька область - 220 щеплень;
Житомирська область - 50 щеплень;
Закарпатська область - 30 щеплень;
Запорізька область - 50 щеплень;
Івано-Франківська область - 54 щеплень;
Київ - 90 щеплень;
Київська область - 310 щеплень;
Кіровоградська область - 80 щеплень;
Луганська область - 80 щеплень;
Львівська область - 60 щеплень;
Миколаївська область - 120 щеплень;
Одеська область - 100 щеплень;
Полтавська область - 70 щеплень;
Рівненська область - 200 щеплень;
Сумська область -40 щеплень;
Тернопільська область - 228 щеплень;
Харківська область - 60 щеплень;
Херсонська область - 50 щеплень;
Хмельницька область - 88 щеплень;
Черкаська область - 60 щеплень;
Чернівецька область - 40 щеплень;
Чернігівська область - 100 щеплень
Питання: через скільки десятків років можна буде вести розмову про вакцинацію хоча б 50% населення?
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04.03.2021 10:35 Ответить
Ссылочку на решение верховного суда США можно получить? Или как всегда просто бла-бла-бла?
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04.03.2021 11:03 Ответить
Вже не один десяток років вакцини від правця або дифтерії містять їх анатоксини, а не "сам патоген - мікроб або вірус, який був убитий або атенуйований".
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04.03.2021 11:09 Ответить
Я вас удивлю, но вакцина от дифтерии и столбняка с самого начала содержала в себе именно анатоксин! Так как токсин имеет белковую структуру и намного эффективнее научить организм убивать именно токсин. Читайте историю медицины хоть иногда
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05.03.2021 08:18 Ответить
Не здивуєте. Це абсолютно не протирічить тому, що написав я. Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко - Цензор.НЕТ 122
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05.03.2021 10:01 Ответить
Просто уточняю, что изначально это был анатоксин. Кстати на этом антиваксы строят некоторые свои доводы например против столбняка. Мол на столбняк у людей есть иммунитет. Правда забывают сказать, что к столбнячному токсину иммунитета без анатоксина как раз и нет ))
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05.03.2021 10:40 Ответить
Ну, мне часто облом под каждым аниваксерским постом эссе по истории медицины писать. А за дополнение спсибо. Общее дело делаем. Вакцинація проти COVID-19 і планові щеплення згідно з календарем в областях з "червоним" рівнем епіднебезпеки не можуть бути зупинені, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2804
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05.03.2021 11:35 Ответить
"мРНК-вакцини останнього покоління втручаються безпосередньо в генетичний матеріал пацієнта" - це рідкісна маячня.
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04.03.2021 11:09 Ответить
 
 