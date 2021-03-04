Вакцинация от COVID-19 и плановые прививки согласно календарю в областях с "красным" уровнем эпидопасности не могут быть остановлены, - Ляшко

Вакцинация в областях с "красным" уровнем эпидемической опасности проходит в плановом режиме.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейбук главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Неоднократного говорил и буду подчеркивать постоянно - процесс иммунизации не может останавливаться. Это касается и вакцинации против COVID-19, и рутинной иммунизации согласно национальному календарю профилактических прививок", - уточнил он.

"Мы приложили максимум усилий, чтобы в Украине не остановился процесс вакцинации. Прописали условия безопасной организации процесса иммунизации (постановление Главного государственного санитарного врача об организации мероприятий по иммунизации в условиях пандемии коронавирусной болезни), вели постоянные переговоры с областями, учреждениями здравоохранения и медиками. И нам это удалось. Так же и вакцинация против COVID-19 должна продолжаться постоянно во всех областях Украины", - добавил Ляшко.

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