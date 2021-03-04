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Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Цензор.НЕТ.
По данным ПФУ, прибавку получили:
- до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
- от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
- от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
- от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
- от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
- более 1000 гривен - 3,3%.
Топ комментарии
+58 Роман с камнем
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Теперь вернёмся к нашим баранам. Вчера писали в среднем повышение будет 11%. И многие начали считать от своей пенсии прибавку - получится мне больше 200,а мне больше 300,а мне больше 400гривен. А получилось 46% процентов до 100 гривен(10 или 20 гривен это тоже до 100 гривен). А 3,3% процента более1000 гривен - 5000 или 10000 тысяч это тоже более1000 гривен.
Вот вам 11% в среднем на пенсионера , а от вами пол курицы в среднем на американца. Недалеко у нас ушли от лживых приёмов советской пропаганды.
Ого)))
Так пенсии повышены или проиндексированы?
И ищо у меня вапрос, "повышены" и "проиндексированы" - это одно и то же или это разное?
"Індексацію" вигадав автор в "Цензорі", а фактично - це перерахунок з використанням показника середньої заробітної плати в Україні. Підвищення одержать ті, у кого при призначенні пенсії використовувався показник не більше 4888,81 грн. (тепер 4888,83 грн х 1,11 = 5426,60).
Наприклад, чоловік, 1955 р.н., має 31 рік 9 місяців страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу - 0,3175;
індивідуальний коефіцієнт заробітку - 1,12322 .
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Новий основний розмір пенсії буде - (4888,83 грн х 1,11) х 1,12322 х 0,3175 =1935,25 грн;
Доплата за понаднормативний стаж - 17,69 грн
Загальний розмір пенсійних виплат - 1952,94 грн
Тобто пенсія збільшилась на 166,51 грн.
А почему тогда не индексации?
Не підлягають перерахунку пенсії, щомісячне довічне грошове утримання, які призначені за спецзаконами (держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим), оскільки для них застосовується інший механізм нарахування.
Не підлягають також перерахунку пенсії, призначені після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення застосовувався показник середньої заробітної плати в Україні, який перевищує показник, що застосовується при перерахунку з 01.03.2021 року (5426,60 грн.).
А сколько из этих 31,8 процентов получат 105 грн?? Или 110??
п.с....Тьх-ху ,, -Зе і -президент , абсолютно несумісні поняття ,, довелося поєднати . Соррі за цей каламбур .
Згадайте , як у 90-ті легко оперували тисячами ... купонокарбоваців !
Можливо потрібно рахувати у $ чи євро , але і тут не так просто.
Давайте будемо рахувати пенсію у спалених кубах газу , кіловатах електрики чи просто у яйцях
Вы напишите, на СКОЛЬКО повысят тем, у кого пенсия 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000 и т.д. !!!