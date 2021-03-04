Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Цензор.НЕТ.

По данным ПФУ, прибавку получили:

до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,

от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,

от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,

от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,

от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,

более 1000 гривен - 3,3%.

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