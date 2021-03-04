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индексация (60) Пенсионный фонд (424) пенсия (2135)

Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Плановую индексацию пенсий с 1 марта 2021 года провели для 9,76 млн пенсионеров. Из перерасчитанных размер пенсий повышены для 7,91 млн пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передает Цензор.НЕТ.

По данным ПФУ, прибавку получили:

  • до 100 гривен включительно - 46,3% пенсионеров,
  • от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,
  • от 400 гривен до 500 гривен - 7,6%,
  • от 500 гривен до 700 грн - 7,0%,
  • от 700 гривен до 1000 гривен - 4,0%,
  • более 1000 гривен - 3,3%.

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Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд 01
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд 02
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Топ комментарии
+58
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 435
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04.03.2021 10:51
+28
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
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04.03.2021 10:50
+22
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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04.03.2021 11:18
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Правила форума Совет форумчан
Коболеву миллионы. Пенсионерам - 100грн. Потому шо дураки ))
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04.03.2021 10:49 Ответить
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 435
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04.03.2021 10:51 Ответить
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143 Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143 Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 8143
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04.03.2021 10:58 Ответить
Судя по тому как ты тут дуешься ----вас таки сделали!----
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04.03.2021 11:04 Ответить
Не обращай внимания.

Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7493
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04.03.2021 11:07 Ответить
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7001
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04.03.2021 11:18 Ответить
Но Витренко обещал помочь. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9226
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04.03.2021 11:04 Ответить
Вспоминается пропагандистский приём в СССР про США:"Как заявляет статистика США - в среднем американцы съедают пол курицы за день. Ха-ха-ха. То есть один американец съел целую курицу , а второй ничего не съел ,то получится в среднем они съели по пол курицы. Вот она лживая сущность американской пропаганды".
Теперь вернёмся к нашим баранам. Вчера писали в среднем повышение будет 11%. И многие начали считать от своей пенсии прибавку - получится мне больше 200,а мне больше 300,а мне больше 400гривен. А получилось 46% процентов до 100 гривен(10 или 20 гривен это тоже до 100 гривен). А 3,3% процента более1000 гривен - 5000 или 10000 тысяч это тоже более1000 гривен.
Вот вам 11% в среднем на пенсионера , а от вами пол курицы в среднем на американца. Недалеко у нас ушли от лживых приёмов советской пропаганды.
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04.03.2021 11:28 Ответить
У Маньки было 100 половых, а у Светки ни одного, потому что она девственница, но в среднем они имели по 50 партнеров, так что обе *****.
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04.03.2021 11:43 Ответить
та кто там уходил...Очень удобная религия для оболванивания рабов.
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04.03.2021 11:46 Ответить
Пенсия увеличилась ровно на 11%, с точностью до копейки. У жены тоже.
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04.03.2021 12:38 Ответить
Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 7654
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04.03.2021 10:50 Ответить
До 100 гривен...
Ого)))
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04.03.2021 10:51 Ответить
Главное теперь ни в чем себе не отказывать.
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04.03.2021 10:53 Ответить
Не "ого",а о-го-го!!! ))))
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04.03.2021 10:56 Ответить
главное до 100, это может быть и гривна, или две
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04.03.2021 10:58 Ответить
ну все..... теперь все наши пенсионеры поедут на Бали отрываться....
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04.03.2021 10:52 Ответить
На верёвку хватит.
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04.03.2021 10:53 Ответить
Для москаликів-колаборантів вистачить Индексация пенсий: для 46,3% пенсионеров прибавка составила до 100 грн, - Пенсионный фонд - Цензор.НЕТ 3102
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04.03.2021 10:57 Ответить
А решті пенсів болт на 24 з лівою різьбою !!!)))
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04.03.2021 10:55 Ответить
перемига и здобуляс в одном флаконі
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04.03.2021 10:55 Ответить
"хорошая прибавка к пенсии!" (С) многие побегут покупать жене сапоги, а себе - костюмы с отливом. )
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04.03.2021 10:55 Ответить
ага, помнится в 2020 зеленский кричал про поднятие пенсии.....Моему отцу аж на 6 грн ....а кому-то еще меньше
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04.03.2021 10:57 Ответить
Це іще багато, а 68 копійок, то як?
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04.03.2021 10:59 Ответить
Соседской бабульке набавили тоже до 100 грн, аж 17 копеек...
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04.03.2021 11:12 Ответить
Предлагаю пенсионерам всё бомбить, как завещал Великий Зе.
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04.03.2021 10:58 Ответить
бывшим комунякам больше 1000
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04.03.2021 10:58 Ответить
суми я вам скажу ах...є\нні!!! я тут в магаз сходив на днях, взяв на вечерю...400грн і нема...тож пенси наши, головне що не барига, тепер сміло свої піввареника можете жерти! бо вам ще комуналку платити, а вона як на дріжжях, особливо електрика
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04.03.2021 10:59 Ответить
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4691
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04.03.2021 11:12 Ответить
А шоб ему с его нарИдным повылазило.
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04.03.2021 11:23 Ответить
Это Зелин фекальный гомункул, обычно он плавает без дела в унитазе, но бывает его периодически накрывает и он поет хвалебные оды своему создателю Монике Зеленски, чтоб хозяин про него не забыл и случайно не смыл.
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04.03.2021 11:51 Ответить
перемога!
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04.03.2021 10:59 Ответить
В Кривом Роге пенсионер грозил взорвать квартиру родителей Зеленского из-за низкой пенсии
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04.03.2021 11:01 Ответить
нада не гаварить, а делыть
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04.03.2021 12:14 Ответить
Оказывается в фильмах, то не зомби на людей нападают, то малоимущие и пенсионеры рвут депутатов, кабмин и судей.
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04.03.2021 11:01 Ответить
Тепер пенси заполонять всі курорти. Відбою від них не буде.
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04.03.2021 11:01 Ответить
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1625
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04.03.2021 11:01 Ответить
я в 4%...
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04.03.2021 11:03 Ответить
Скажите пажалста, вот вы пишите шо "размер пенсий повышен".
Так пенсии повышены или проиндексированы?
И ищо у меня вапрос, "повышены" и "проиндексированы" - это одно и то же или это разное?
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04.03.2021 11:06 Ответить
"Пенсійний фонд України провів перерахунок пенсій, передбачений частиною другою статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,11."

"Індексацію" вигадав автор в "Цензорі", а фактично - це перерахунок з використанням показника середньої заробітної плати в Україні. Підвищення одержать ті, у кого при призначенні пенсії використовувався показник не більше 4888,81 грн. (тепер 4888,83 грн х 1,11 = 5426,60).

Наприклад, чоловік, 1955 р.н., має 31 рік 9 місяців страхового стажу;
коефіцієнт страхового стажу - 0,3175;
індивідуальний коефіцієнт заробітку - 1,12322 .
--------------------------------------------------------------------

Новий основний розмір пенсії буде - (4888,83 грн х 1,11) х 1,12322 х 0,3175 =1935,25 грн;
Доплата за понаднормативний стаж - 17,69 грн
Загальний розмір пенсійних виплат - 1952,94 грн
Тобто пенсія збільшилась на 166,51 грн.
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04.03.2021 16:15 Ответить
Т. е. это повышение?
А почему тогда не индексации?
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04.03.2021 17:31 Ответить
Тому, що індексувати потрібно всім і весь розмір пенсійних виплат на однаковий %. А тут підвищують тільки середню заробіту плату, яку врахували при обчисленні пенсії. Крім того, не всім категоріям буде підвищення.
Не підлягають перерахунку пенсії, щомісячне довічне грошове утримання, які призначені за спецзаконами (держслужбовцям, науковцям, посадовим особам місцевого самоврядування, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим), оскільки для них застосовується інший механізм нарахування.
Не підлягають також перерахунку пенсії, призначені після 01.01.2019 року, оскільки для їх обчислення застосовувався показник середньої заробітної плати в Україні, який перевищує показник, що застосовується при перерахунку з 01.03.2021 року (5426,60 грн.).
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04.03.2021 17:53 Ответить
Переміга переміжнайа. Слава ЗЕ!
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1723
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04.03.2021 11:07 Ответить
Це вже кінець епохи зубожіння???
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04.03.2021 11:11 Ответить
Почему для прокуроров и суддей и . д . в бюджете не закладывают рост в 100 грн. Почему средняя зарплата для рассчета пенсии для новых пенсионеров в разы выше, чем та что берется для пенсионеров при индексации, которые шли на пенсию несколько год назад. Когда будет ОСОВРЕМЕНИВАНИЕ пенсий, которое делали при Порошенко и Януковиче ?
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04.03.2021 11:11 Ответить
пенсии в 2000 грн еле хватает на продукты и то скромно ,не говоря уже про лекарства
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04.03.2021 11:17 Ответить
от 100 гривен до 400 гривен - 31,8%,Источник: https://censor.net/ru/n3251379

А сколько из этих 31,8 процентов получат 105 грн?? Или 110?? Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9807
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04.03.2021 11:17 Ответить
так по 100 это те у которых по 2000 , а 105 те у которых по 2500
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04.03.2021 11:21 Ответить
02.03.2021. После очредной индексации пенсии обычный пенсионер из Жашкова отправляется на свою виллу на Мальорку
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 1572
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04.03.2021 11:20 Ответить
Не, ну чего тут напали на ЗЕ порохоботы? Он же обещал конец эпохи бедности? обещал. Пацан сказал - пацан сделал. На 100 гривен добавки попануют 43,6%. Попануют, пожируют. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5989
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04.03.2021 11:21 Ответить
началась эпоха нищеты
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04.03.2021 11:24 Ответить
А 100 гр. пенсам? Так, что я вам не верю! "растёт" благосостояние пенсионеров и народа в целом. Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 641
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04.03.2021 11:33 Ответить
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3231.
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04.03.2021 11:39 Ответить
11% это не до 100 гривен , или в науке математике появились новые формулы и правила
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04.03.2021 11:21 Ответить
В Трускавецьких університетах не тільки в математиці нові правила.
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04.03.2021 12:37 Ответить
Ребятки-пенсионерятки Вам что западло писать, сколько было и сколько добавили, что бы понимать как вас нае. А то все коменты взагали о взагалях, а толком ничего. Мой бабенфюрер получал 2600 добавили 100. Всё точь в точь как говаривали большевики "весь мир не сильно мы обуем до снованья ободрав, себе мы новый мир построим кто был ни прав тот станет прав". А мням пока ждёмс.
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04.03.2021 11:35 Ответить
Індексація це не заслуга Зе , і не підвищення пенсії . Це обов'язкова процедура , згідно закону . Зе до цього ніякого відношення не має . А от підвищення пенсії , це вже залежить від результатів його роботи -як президента . А от його (підвищення) - НЕМА . Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 9799. Бо немає результатів роботи .
п.с....Тьх-ху ,, -Зе і -президент Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 4504 , абсолютно несумісні поняття ,, довелося поєднати . Соррі за цей каламбур .
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04.03.2021 11:36 Ответить
v srednem temperatura po bornize choroschay!
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04.03.2021 11:41 Ответить
З бакса к пенсии......это вааще крутО,!
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04.03.2021 11:44 Ответить
Опять разводняк, если минимальная пенсмя 1800 то минимальная доплата должна быть в 200 грн. 11%
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04.03.2021 11:50 Ответить
Не плутайте мінімальну пенсію з НАРАХОВАНОЮ пенсіонеру пенсією . Мінімальна ( 1769 грн ) це те - скільки , згідно закону , бути менше вже не може . А нарахована може бути і 1500 , і 1000 , і скільки завгодно . От саме її і індексують ,, наприклад 1500 + 11% індексації ( 165 грн ) = 1665 . Іншу суму ( 104 грн ) - до 1769 ти , доплачує ПФ . Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3238 .
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04.03.2021 12:07 Ответить
Так работает "мусорный троллинг"... Он апеллирует не к логике, а к чувствам: "хочу, все сразу и на халяву", "пабагатому", "забрать и поделить" и т.п. А на выходе, как говорил профессор Преображенский, разруха в головах. Собственно на такой результат он и заточен...
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04.03.2021 13:02 Ответить
11% от начисленной пенсии . У многих пенсионеров мало стажа и небольшая зарплата и при начислении пенсии она не дотягивает до минимальной . Им просто доплачивают , а при индексации умножают их родную пенсию на 0,11. Например , пусть человек имеет 35 лет стажа ( 0,35 ) и зарплату 4000 грн при средней зарплате 10000грн т е его коэффициент 4000 поделить на 10000 (0,4) . Раньше при расчете пенсии брали среднюю зарплату 3765 грн . Все умножаем 3765 • 0,35• 0,4=527,1 грн. Т е пенсия 527,1 грн . До минимальной просто доплачивают. Ведь все время повышали min, а остальная потихоньку превращалась в min.
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04.03.2021 19:57 Ответить
о Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 3304
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04.03.2021 12:02 Ответить
46% пенсов получили до 100гр.!Ждём победного рапорта Мариночки Лазебной о средней индексации в размере 310 гр., и рекорда в размере роста средней пенсии(о повышении пенсии судьям на 22000гр. Марина скромно промолчит).
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04.03.2021 12:05 Ответить
вангую черги за чорною ікрою виключно з пенсіонерів, і пальтішками Kiton , яке собі ( нібито ? ) стєпашка прикупив, на останні...
Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 5536
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04.03.2021 12:16 Ответить
Потрібна не індексація, а ***********, щоб був врахований і стаж і коефіцієнт зарплати і , головне, - середня зарплата по країні . Останній раз такий перерахунок зробили в жовтні 2017 року, взявши середню зарплату 3765 грн . А зараз середня зарплата по країні більша ВТРИЧІ - 10000 грн .
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04.03.2021 12:27 Ответить
12360 середня...
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04.03.2021 15:23 Ответить
За 2020 рік середня зарплата 10 340 гривень 35 копійок ( інформація ПФУ )
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04.03.2021 16:29 Ответить
Сколько месяцев тему раскручивали !? Наконец!! Это победа! Благодарное старичье массово ставит свечки за здравие зеленых реформаторов....никогда мы не были так счастливы! Аминь!
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04.03.2021 12:38 Ответить
Блин !Що ви тут цифрами міряєтеся Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 2879
Згадайте , як у 90-ті легко оперували тисячами ... купонокарбоваців !
Можливо потрібно рахувати у $ чи євро , але і тут не так просто.
Давайте будемо рахувати пенсію у спалених кубах газу , кіловатах електрики чи просто у яйцях Індексація пенсій: для 46,3% пенсіонерів збільшення становить до 100 грн, - Пенсійний фонд - Цензор.НЕТ 7034
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04.03.2021 12:54 Ответить
анонсированная ранее "зеленая" очередная ложь для украинских пенсионеров об индиксации размера пенсий на 11%
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04.03.2021 13:00 Ответить
кінець епохи бідності...
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04.03.2021 13:05 Ответить
Мне пох ваши проценты!
Вы напишите, на СКОЛЬКО повысят тем, у кого пенсия 2000-3000, 3000-4000, 4000-5000 и т.д. !!!
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04.03.2021 13:09 Ответить
шо там не ясно, идет к уравниловке.
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04.03.2021 16:10 Ответить
для большинства худо-бедно пересiчних пенсионеров.
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04.03.2021 16:11 Ответить
Не знаю що зробити з цими 100 грн. Може відправити Зе, як великому "борцуну" з бідністю, на розвиток його звивин. Пенсія 947 грн. у 2014 році, зростала в середньому на 290 грн. кожного року. та початок 2019 склала 2100 грн. Мало, але ... Зе за 2 роки підняв пенсію на 0,0%, а зараз аж на 100 грн.піднімає, хоча ціни зросли у 2-5 разів. за цей час.
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04.03.2021 16:16 Ответить
"46,3% пенсионеров" из 8 миллионов. Манипуляторы. Я нихрена не получил
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04.03.2021 18:22 Ответить
зеля хороший , эта Порох киданул пенсов на индексации
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04.03.2021 21:19 Ответить
надо пид*ру зеленому на веревку сбросится.....
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04.03.2021 19:53 Ответить
Мои поздравления пенсионерам, голосовавшим за "новые лица" - раз уж ваши пенсии выросли, можно отменять субсидии, и спокойно дальше повышать цены на лекарства....Да и жрать надо пореже...
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05.03.2021 07:11 Ответить
 
 