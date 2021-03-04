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В КГГА взялись за разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В КГГА взялись за разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья в Киеве

Начата разработка проекта Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве - с опытно-аналитических мероприятий и определением границ территорий для реновации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время рабочего совещания с участием разработчика - директора "Института урбанистики" Аллы Плешкановской.

"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации Программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически, это основа для пилотных проектов в данном направлении", - сообщил он.

По словам Непопа, на первом этапе была проведена опытно-аналитическая работа. В частности, анализ нормативной базы для реализации Программы и международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования реконструкции и реализации подобных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на него.

"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", - рассказал Непоп.

Следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных границах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение ближайших 6-12 месяцев в двух районах Киева будут проводить реконструкцию канализационной сети, движение автотранспорта ограничат, - КГГА
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Топ комментарии
+3
Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на негоИсточник: https://censor.net/ru/n3251384

Меня эта фраза насторожила.
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04.03.2021 11:58
+1
к хрущевкам по 9 этажей сверху достроят ? )))
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04.03.2021 11:15
+1
не трож склепы со стенами в метр и бетонными перегородками наддверями и стенами из селикатки и штукатуркой в 2 пальца там какие то нано рабы строили это на интузиазме......
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04.03.2021 11:30
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Правила форума Совет форумчан
Предоставлять жилье с коэффициентом 1.5...Сносить 4-5 этажки и на их месте правильно спланированно строить современные комплексы с детсадиками, школами, дорожными развязками...
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04.03.2021 11:07 Ответить
В цілому - правильно. Але з коефіцієнтом 1.5 з 4-5 поверхівок на Хрещатику будуть виселяти на Борщагу чи Троєщину. А до 4-5 поверхівок в непристижних районах типу Лісової - черга дійде не скоро і переселяти будуть з коефіцієнтом 1.5 у Вишневе.
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04.03.2021 11:30 Ответить
в том же микрорайоне (дополнение0.
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04.03.2021 11:44 Ответить
В тому ж мікрорайоні з 99% ймовірністю не вийде, навіть якби і захотіли. В усякому разі, для мешканців перших будинків. Бо швидше за все ще не буде куди селити. Всі старі райони з 4-5 поверхівками забудувані як тільки можна. Якби ще було місце, вони би не бралися за цей проект, а просто продовжували будувати - це вигідніше ніж паритися - зносити, давати компенсацію і т.п.
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04.03.2021 13:03 Ответить
Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на негоИсточник: https://censor.net/ru/n3251384

Меня эта фраза насторожила.
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04.03.2021 11:58 Ответить
100%
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04.03.2021 13:03 Ответить
А деньги?
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04.03.2021 11:11 Ответить
По тексту - много написано, прямо титаническая работа, а закончится, в лучшем случае, покраской стен в зеленый цвет и установкой пластиковых стеклопакетов и бездомными людьми - ведь при отсутствии судебной системы - любая бумага на жилье - лишь бумага....
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04.03.2021 11:12 Ответить
Ты не все переписал с методички, будь внимателен
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04.03.2021 11:16 Ответить
Короче, пока программа станет на голосование, столько бабла можно списать на инвентаризацию, проектирование и т.д.... А по итогу окажется что ни бабла ни проектов нет, чистый зеро.
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04.03.2021 11:15 Ответить
к хрущевкам по 9 этажей сверху достроят ? )))
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04.03.2021 11:15 Ответить
не трож склепы со стенами в метр и бетонными перегородками наддверями и стенами из селикатки и штукатуркой в 2 пальца там какие то нано рабы строили это на интузиазме......
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04.03.2021 11:30 Ответить
я живу в таком, это сталинка. а хрущевка - это конструктор из панелей, как бы щас сказали - "смарт"
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04.03.2021 11:52 Ответить
есть кирпичные разных годов...а есть панельные поздние
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04.03.2021 12:53 Ответить
В который раз списывается все с Раши... Там уже лет 10 как идет реновация - старые кварталы сносят, на их месте строят новые, жильцов принудительно расселяют.
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04.03.2021 11:40 Ответить
всю київську владу, яка вже 20-й рік уособлює організоване злочинне угруповання треба ув'язнити на довічно з повною конфіскацією майна
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04.03.2021 11:46 Ответить
Проект не предусматривает реконструкцию дорог с развязками, школ и дошкольных учреждений, настроить муравейников без паркингов и дороже продать.
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04.03.2021 12:01 Ответить
Киевлян будут выселять из города
И конечно сначала возьмутся за центр, а не за убитые панельки и хрущовки на борщаговке и троещине)
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04.03.2021 14:21 Ответить
я вот этот домик на проспекте Победы в Киеве видел так покосившимся ещё сорок пять лет назад. Вот за него я спокоен.
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04.03.2021 19:32 Ответить
 
 