В КГГА взялись за разработку проекта комплексной реконструкции устаревшего жилья в Киеве
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Начата разработка проекта Программы комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда в Киеве - с опытно-аналитических мероприятий и определением границ территорий для реновации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп во время рабочего совещания с участием разработчика - директора "Института урбанистики" Аллы Плешкановской.
"Первые два этапа проекта уже готовы. В них мы определили основные шаги, необходимые для начала реализации Программы реконструкции устаревшего жилья. Фактически, это основа для пилотных проектов в данном направлении", - сообщил он.
По словам Непопа, на первом этапе была проведена опытно-аналитическая работа. В частности, анализ нормативной базы для реализации Программы и международного опыта, выбор оптимальных механизмов финансирования реконструкции и реализации подобных инвестиционных проектов. Особое внимание уделили также правам и обязанностям жителей жилья, подлежащая реконструкции, и урегулированию вопросам оформления прав собственности на него.
"На следующем этапе мы планируем инвентаризацию устаревшего жилья. Это позволит четко определить границы территорий комплексной реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда в соответствии с градостроительной документацией, действующей и проектной", - рассказал Непоп.
Следующими шагами создания Программы станет характеристика кварталов в определенных границах, планирование очередности реализации проектов и утверждение способов осуществления реконструкции. После этого проект Программы будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.
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Меня эта фраза насторожила.
И конечно сначала возьмутся за центр, а не за убитые панельки и хрущовки на борщаговке и троещине)