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В ВСУ зафиксирован 47-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки 168 новых заболевших, - командование Медсил

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ВСУ зафиксирован 47-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки 168 новых заболевших, - командование Медсил

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) зарегистрирован 47-й случай смерти от осложнений COVID-19.

Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован 47 летальный случай от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Положительный ПЦР тест от 22.02.2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

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В нем также укаказано, что за прошедшие сутки в рядах ВСУ зарегистрировано 168 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 10.00 4 марта в Вооруженных Силах Украины COVID-19 все еще болеет 1 067 человек, при этом на изоляции (в т. ч. на самоизоляции) находится 272 человека.

За все время пандемии коронавирус победили 16 108 украинских военных.

"С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 844 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 251 военный медик. За минувшие сутки на COVID-19 привито 220 человек", - подчеркивают в ВСУ.

В ВСУ зафиксирован 47-й летальный случай из-за COVID-19, за сутки 168 новых заболевших, - командование Медсил 01
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Нагнетают обстановку для того сто бы вакцину израсходовать которую по космическим ценам закупили депутаты а теперь надо ШУМИХА ВОТ И КИПИШ ПОДНИМАЮТ ТВАРИ !!!!!!!!!
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04.03.2021 11:28 Ответить
Бутусов, ну хоч би ви посприяли, га? Треба запровадити в війську лазерну терапію, всі одужували б в терборежимі і ніхто б не помер взагалі. ДОПОМОЖІТЬ!!!
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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04.03.2021 11:41 Ответить
У ЗСУ зафіксовано 47-й летальний випадок через COVID-19, за добу 168 нових хворих, - командування Медсил - Цензор.НЕТ 3319
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04.03.2021 12:19 Ответить
Швидкого одужання нашим заихсникам.
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04.03.2021 12:19 Ответить
 
 