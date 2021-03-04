С 2015 года из перечня угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключены четыре человека, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что с начала введения перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из него было исключено четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно ответу Министерства культуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина", с начала ведения перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из него исключили четырех артистов и актеров, которые были внесены туда ранее.

В частности, в июне 2019 года во исполнение решения Окружного административного суда Киева по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" отменен приказ Минкультуры, которым в данный перечень был внесен российский актер Федор Добронравов.

В октябре 2019 года на основании письма Службы безопасности Украины Минкультуры исключило из данного перечня итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Также в марте 2020 года на основании письма СБУ Минкультуры исключило из данного перечня российскую актрису, телеведущую и комика Екатерину Варнаву.

Кроме того, на основании письма СБУ в сентябре 2020 года Минкультуры исключило из перечня угрожающих нацбезопасности лиц российского исполнителя Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста).

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Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне находится 178 человек.