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Министерство культуры и информационной политики (712) нацбезопасность (220) Варнава Екатерина (4)

С 2015 года из перечня угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключены четыре человека, - Минкульт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

С 2015 года из перечня угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключены четыре человека, - Минкульт

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщает, что с начала введения перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны, из него было исключено четыре человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, согласно ответу Министерства культуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина", с начала ведения перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, из него исключили четырех артистов и актеров, которые были внесены туда ранее.

В частности, в июне 2019 года во исполнение решения Окружного административного суда Киева по иску ООО "Телерадиокомпания студия 1+1" и ООО "Киноквартал" отменен приказ Минкультуры, которым в данный перечень был внесен российский актер Федор Добронравов.

В октябре 2019 года на основании письма Службы безопасности Украины Минкультуры исключило из данного перечня итальянского певца Альбано Карризи (творческий псевдоним Аль Бано).

Также в марте 2020 года на основании письма СБУ Минкультуры исключило из данного перечня российскую актрису, телеведущую и комика Екатерину Варнаву.

Кроме того, на основании письма СБУ в сентябре 2020 года Минкультуры исключило из перечня угрожающих нацбезопасности лиц российского исполнителя Василия Вакуленко (известного под псевдонимом Баста).

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ о разрешении Варнаве въезжать в Украину: За время действия запрета ущерба нацбезопасности не нанесла

Перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности, составляет Минкультуры на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

На данный момент в этом перечне находится 178 человек.
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Топ комментарии
+7
Судячи з того, що слово за них замовив Зєлєнскій, це його добрі знайомі і друзі. Добронравов знімався у фільмах Студії Квартал, Аль Бано має спільне фото із Зєлєнскім, Баста козиряв теж дружбою з найвеличніших, а про актрису-коміка я можу і промовчати.
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04.03.2021 11:35
+4
перечня угрожающих нацбезопасности Украины/ перечень должен возглавить вор государственного значения Ткаченко, холуй Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ.
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04.03.2021 11:32
+2
Вважаю, що у цей список потрібно терміново внести ЗЕ "со товарищи".
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04.03.2021 11:28
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сталин бы к тем четырем прибавил бы еще сорок.Просто рядом стоящих с ними. Зато был в безопасности. Мудак. Не спорю. Но сдох своей смертью.
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04.03.2021 11:22 Ответить
кто эти все люди? С 2015 года из перечня угрожающих нацбезопасности Украины лиц исключены четыре человека, - Минкульт - Цензор.НЕТ 2126
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04.03.2021 11:28 Ответить
Судячи з того, що слово за них замовив Зєлєнскій, це його добрі знайомі і друзі. Добронравов знімався у фільмах Студії Квартал, Аль Бано має спільне фото із Зєлєнскім, Баста козиряв теж дружбою з найвеличніших, а про актрису-коміка я можу і промовчати.
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04.03.2021 11:35 Ответить
А актриса-комік грала у фільмі "8 перших побачень", головну роль в якому виконував найвеличніший лідер Всесвіту. Так, як, з санкціями на Варнаву автоматично заборонявся і фільм - ну ти сам розумієш).
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04.03.2021 14:38 Ответить
Вважаю, що у цей список потрібно терміново внести ЗЕ "со товарищи".
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04.03.2021 11:28 Ответить
Да скоро буде для зеленомордих розстрільний списочьок, по вагнерам розлідування на підході. Вавандер коксовий зараз буде рвати сраку в патріотичному пориві, щоб його на шмаття не порвали
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04.03.2021 16:07 Ответить
перечня угрожающих нацбезопасности Украины/ перечень должен возглавить вор государственного значения Ткаченко, холуй Коломойского, гражданина Израиля , военного союзника РФ.
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04.03.2021 11:32 Ответить
перелік осіб, які загрожують безпеці України, має скорочуватися лише за рахунок тих, хто помер, бажано не своєю смертю.
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04.03.2021 11:44 Ответить
А хто своєю? Приміром, Гафт і досі нам загрожує, зважаючи на список.
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04.03.2021 23:26 Ответить
живі окремо, мертві окремо. В контексті цієї статті згадування гафта недоречне.
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05.03.2021 11:08 Ответить
Ну чего вы на Ваву наезжаете? Это для нас те четверо ничего не значащие организмы, а для Вавы они друзья. А друзьям надо помогать... косить бабло в Украине, над которой они смеются.
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04.03.2021 11:54 Ответить
З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 4508с 15го,но с 19го и в 20м З 2015 року з переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України, виключено чотири людини, - Мінкульт - Цензор.НЕТ 2937
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04.03.2021 12:07 Ответить
Писец, лист до СБУ лише формальність! Бубочка тупо допомогає своїм нехтуючи державними інтересами.
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04.03.2021 12:26 Ответить
 
 