Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия

Законопроект о национализации АО "Мотор Сич" будет внесен в Верховную Раду на этой или следующей неделе.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кулеба рассказал о ключевом интересе Кабмина в отношении "Мотор Сичи": Это не просто завод. У него огромная социальная нагрузка

Арахамия подчеркнул, что сейчас у "Мотор Сич" полностью неопределенное состояние, тогда как это градообразующее предприятие и на нем работают "десятки тысяч людей", которые обращаются к профильному комитету парламента и просят определить его статус и будущее.

В отношении возможной реакции на национализацию китайских инвесторов Арахамия сказал, что необходимо проводить переговоры с китайской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2021 года ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич". В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.