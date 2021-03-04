Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект о национализации АО "Мотор Сич" будет внесен в Верховную Раду на этой или следующей неделе.
Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании", – сказал он.
Арахамия подчеркнул, что сейчас у "Мотор Сич" полностью неопределенное состояние, тогда как это градообразующее предприятие и на нем работают "десятки тысяч людей", которые обращаются к профильному комитету парламента и просят определить его статус и будущее.
В отношении возможной реакции на национализацию китайских инвесторов Арахамия сказал, что необходимо проводить переговоры с китайской стороной.
Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2021 года ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич". В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.
Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю.
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.
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китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
китайцы только, прислали арбитражное уведомление о намерении подать в суд - это не одно и тоже!!!..
а с учётом того, что суд будет рассматриваться на территории США, то суда скорее всего не будет!.. есть у меня такая чуйка..
есть юридический конфликт между гражданином Богуслаевым - китайским частным инвестором СуньХренВчаем - государством Украина.. а государства Китай в этой связке нет, от слова совсем!
при этом, СуньХренВчай изначально виноват, потому что хотел избежать предварительного погодження сделки Антимонопольным комитетом Украины.. поэтому в суде у СуньХренЧая изначально слабая позиция..
поэтому, скорее всего СуньХренВчай блефует, говоря о намерении судиться с государством Украина.. тем более, суд будет американский..
применение санкций это действительно неординарное событие..
сам текст "озабоченности":
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий.
В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом.
Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.
краткая суть "озабоченности": мы "Китай) наблюдаем за ситуаций и просим не беспредельничать.. и всё.. то есть ниочем..
29 января 2021г. СНБО ввел санкции..
01.02.21г. спикер МИДа Китая выразил дежурную озабоченность..
прошел месяц..
04.03.21г. "Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях"..
с национализацией будут спешить, это очевидно.. т.е. решение примут в этом полугодии..
Китай молчит.. а китайский инвестор СуньХренВчай в предбанкротном состоянии..
смысл ситуации достаточно прост для понимания: имея за спиной старшего брата (США), Зеленскому можно делать и не такое.. а еще пожестче.. и все сойдет с рук..
в январе 2021 года Запорожское предприятие "Мотор Сич" подписало контракт на поставку авиадвигателей АИ-322 для Воздушных сил КНР.
Об этом сообщает информационное агентство Defence Express, ссылаясь на собственные источники.
400 моторов АИ-322 обойдется китайской стороне в 800 млн долларов. Турбовентиляторный двигатель предназначен для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15...
https://www.inform.zp.ua/2021/01/18/109019_motor-sich-postavit-v-kitaj-400-aviadvigatelej/
Народ України повністю підтримуватиме такі дії нашої держави !
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
он на пропеллер качественно набрасывает
да и руки рабочие
"Мотор Січ" має негайно бути повернуто в державну власність !
Что-бы не "попасть в просак"))) и не выплачивать потом КНР миллиарды долларов по судебным искам.
Ой боюсь...
Национализируют его так кривожоппо, что потом проиграют все суды.....
Почему допустили покупку китайцами?