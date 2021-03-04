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Новости Политика Украины
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Китай (2405) Мотор_Січ (122) национализация (233) санкции (10624) Арахамия (959)

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о национализации

Законопроект о национализации АО "Мотор Сич" будет внесен в Верховную Раду на этой или следующей неделе.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вы знаете, что там наложили санкции против китайских компаний, и это вопрос обороноспособности для того, чтобы урегулировать правовой статус компании", – сказал он.

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Арахамия подчеркнул, что сейчас у "Мотор Сич" полностью неопределенное состояние, тогда как это градообразующее предприятие и на нем работают "десятки тысяч людей", которые обращаются к профильному комитету парламента и просят определить его статус и будущее.

В отношении возможной реакции на национализацию китайских инвесторов Арахамия сказал, что необходимо проводить переговоры с китайской стороной.

Президент Украины Владимир Зеленский по решению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) 29 января 2021 года ввел санкции в отношении гражданина Китая Ван Цзина и связанных с ним Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd; Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (обе - Пекин); Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские о-ва) и Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг), пытающихся в последние годы реализовать в Украине права акционеров ПАО "Мотор-Сич". В связи с этим Китай направил ноту Министерству иностранных дел Украины.

Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа 2019 года бывший на тот момент советником президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. В конце прошлого года временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что США рассчитывают на новую сделку по привлечению на "Мотор Сич" американского или другого инвестора, чтобы предприятие не было продано китайскому покупателю. 

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира. Предприятие в январе-сентябре 2020 года получило 930,2 млн грн чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2019 года чистый убыток составлял 532,7 млн грн. Чистый доход "Мотор Сичи" вырос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн.
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Топ комментарии
+10
то, о чём говорили семь лет порохоботы, наконец-то свершилось!.. "Мотор Сич" будет национализировано!.. это гуд!юю
китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
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04.03.2021 11:35
+8
за него ни копейки не было заплачено,
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
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04.03.2021 11:52
+5
И за шо тогда бабы будут богуслаева мацать?

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6629
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04.03.2021 11:36
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а шото за IQOS в отражении окна? Это те шо скурит зеля когда увидит корабельную сосну бабу да, бабу да?
Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 9898
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04.03.2021 11:35 Ответить
то, о чём говорили семь лет порохоботы, наконец-то свершилось!.. "Мотор Сич" будет национализировано!.. это гуд!юю
китайцзы и кацапня идут нафиг с пляжа!
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04.03.2021 11:35 Ответить
В тому й річ, що казали, тільки казали!
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04.03.2021 11:43 Ответить
только китайцы подали в суд...цена вопроса-3,5 млрд. монет... Законопроєкт про націоналізацію "Мотор-Січ" днями буде внесено в Раду, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 34
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04.03.2021 12:00 Ответить
китайцы не подавали в суд!!!..
китайцы только, прислали арбитражное уведомление о намерении подать в суд - это не одно и тоже!!!..
а с учётом того, что суд будет рассматриваться на территории США, то суда скорее всего не будет!.. есть у меня такая чуйка..
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04.03.2021 12:03 Ответить
Да это не важно будет суд или нет. Китай главный торговый партнер, так что правительство КНР может сделать Украине бяку без всяких судов.
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04.03.2021 15:28 Ответить
это разговор ниочём!.. у государства Украина и государства Китай, нет спорных точек соприкосновения по теме "Мотор Сич"..
есть юридический конфликт между гражданином Богуслаевым - китайским частным инвестором СуньХренВчаем - государством Украина.. а государства Китай в этой связке нет, от слова совсем!
при этом, СуньХренВчай изначально виноват, потому что хотел избежать предварительного погодження сделки Антимонопольным комитетом Украины.. поэтому в суде у СуньХренЧая изначально слабая позиция..
поэтому, скорее всего СуньХренВчай блефует, говоря о намерении судиться с государством Украина.. тем более, суд будет американский..
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04.03.2021 15:41 Ответить
Зачем тогда государство Китай шлет ноты, если им плевать на разборки по Мотор Сич? https://censor.net/ru/news/3245599/mid_ukrainy_poluchil_notu_ot_kitaya_izza_sanktsiyi_protiv_investorov_motor_sch
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04.03.2021 15:53 Ответить
если вы внимательно прочли статью, на которую дали ссылку, то МИД Китаю высказал "дежурную" ничего незначащую озабоченность по поводу санкций, принятых в отношении китайского физического лица и ряда юр.лиц- держателей акций "МС"..
применение санкций это действительно неординарное событие..
сам текст "озабоченности":
"Китай, как всегда, выступает против односторонних санкций иностранных правительств в отношении китайских предприятий.
В то же время мы просим китайские предприятия соблюдать законы при ведении бизнеса за рубежом.
Надеемся, что украинская сторона будет защищать законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов", - сказал он Вэньбинь.
краткая суть "озабоченности": мы "Китай) наблюдаем за ситуаций и просим не беспредельничать.. и всё.. то есть ниочем..
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04.03.2021 15:59 Ответить
Как говорится "Поживем-увидим". Думаю реальную реакцию или ее отсутствие увидим, когда Зеленский отправится в "турне" по Азии. Встретится с ним китайское руководство или нет, а если встретится, то чем закончится встреча.
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04.03.2021 16:27 Ответить
а чего тут смотреть..
29 января 2021г. СНБО ввел санкции..
01.02.21г. спикер МИДа Китая выразил дежурную озабоченность..
прошел месяц..
04.03.21г. "Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях"..
с национализацией будут спешить, это очевидно.. т.е. решение примут в этом полугодии..
Китай молчит.. а китайский инвестор СуньХренВчай в предбанкротном состоянии..

смысл ситуации достаточно прост для понимания: имея за спиной старшего брата (США), Зеленскому можно делать и не такое.. а еще пожестче.. и все сойдет с рук..
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04.03.2021 16:34 Ответить
Не стоит глядеть исключительно на дипломатическую сторону. Китай может не с того ни с сего перестать что-то закупать у Украины, без объявления всяких санкций или украинские товары вдруг резко начнут месяцами простаивать на таможне( Австралия не даст соврать)
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04.03.2021 16:49 Ответить
ага..
в январе 2021 года Запорожское предприятие "Мотор Сич" подписало контракт на поставку авиадвигателей АИ-322 для Воздушных сил КНР.
Об этом сообщает информационное агентство Defence Express, ссылаясь на собственные источники.
400 моторов АИ-322 обойдется китайской стороне в 800 млн долларов. Турбовентиляторный двигатель предназначен для учебно-боевых самолетов Hongdu L-15...
https://www.inform.zp.ua/2021/01/18/109019_motor-sich-postavit-v-kitaj-400-aviadvigatelej/
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04.03.2021 17:36 Ответить
И за шо тогда бабы будут богуслаева мацать?

Законопроект о национализации "Мотор-Сич" будет внесен в Раду на днях, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6629
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04.03.2021 11:36 Ответить
за выхлопное сопло
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04.03.2021 16:22 Ответить
Давно необхідно було націоналізувати "Мотор Січ", оскільки це стратегічне підприємство за копійки було вкрадено в нашої держави. А в даний час так звані "інвестори" намагаються обанкрутити "Мотор Січ" та викрасти всю технічну документацію. Державі необхідно оперативно та жорстко діяти в напрямку повернення стратегічних підприємств в державну власність, не звертаючи увагу на скиглення те вереск різного роду трубодурів.
Народ України повністю підтримуватиме такі дії нашої держави !
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04.03.2021 11:46 Ответить
за него ни копейки не было заплачено,
приватизировали трудовой коллектив за изготовление двигателя за государственные деньги , потом Богуслаев заставил рабочих сдать свои акции в ООО по управлению АО Моторсич откуда тихо перевел акции себе
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04.03.2021 11:52 Ответить
Интересно, кому продадут его после национализации. Уже есть подходящий эффективный собственник?
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04.03.2021 11:50 Ответить
создадут "Вертолетный холдинг", в который войдут "Мотор Сич", "Винницкий авиа-ремоньный завод», "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод", "Конотопський авіаремонтний завод «Авіако́н»", "Одесский авіаремонтний завод", и ряд других предприятий..
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04.03.2021 11:56 Ответить
Кроме Мотор Сич реально живые предприятия в этом списке есть?
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04.03.2021 15:30 Ответить
все живые и работают..
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04.03.2021 15:42 Ответить
киве
он на пропеллер качественно набрасывает

да и руки рабочие
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04.03.2021 16:25 Ответить
После того как Богуслаев уже всё вывез в Россию.
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04.03.2021 11:57 Ответить
А Украина сможет обеспечить МоторСич заказами на двигатели? Может стоит эти двигатели поставлять союзникам по НАТО?
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04.03.2021 12:04 Ответить
последние пять лет "МС" активно модернизирует украинские, индийские и НАТОвский ми-8.. в ходе модернизации, ставятся новые движки, производства "МС".. завод активно работает (остановка завода на два месяца была только из-за пандемии)..
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04.03.2021 12:10 Ответить
"Мотор Січ" здійснювало виробництво авіаційних двигунів, розроблених на Державному підприємстві "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "ПРОГРЕС" імені академіка О.Г.Івченко. Останнє входить до складу "Укроборонпрому", тобто через "Мотор Січ" так звані інвестори з Китаю, а фактично з Росії можуть отримати доступ до секретної авіаційної технічної документації нашої країни. Жодних капіталовкладень ці "інвестори" в підприєство "Мотор Січ" не здійснювали, так звані інвестиції існують лише на папері.
"Мотор Січ" має негайно бути повернуто в державну власність !
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04.03.2021 12:26 Ответить
Дотепний жарт. А союзники закриють свої заводи ))))
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04.03.2021 12:38 Ответить
Здесь нужно быть осторожными. Предварительно нужно проконсультироваться с юристами/экспертами по международному праву относительно возможных судебных исков со стороны КНР.
Что-бы не "попасть в просак"))) и не выплачивать потом КНР миллиарды долларов по судебным искам.
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04.03.2021 12:15 Ответить
Да, за национализацию. Но если имеем дело с КНР -то нужно сделать все в рамках международного правового поля.
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04.03.2021 12:17 Ответить
Треба монополіста ДТЕК націоналізовувати. Облгази. А персонал Нафтогаза відразу садити на довічне з конфіскацією, бо там тільки схематозники вітренки та кобєлєви сидять
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04.03.2021 12:21 Ответить
И нужно сразу интересоваться, как могло произойти, что такой завод вообще смог попасть в частные руки.
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04.03.2021 13:05 Ответить
"Государство неэффективный собственник, все надо отдать в частные руки!" Слышали такое?
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04.03.2021 15:32 Ответить
Ой боюсь...
Ой боюсь...
Национализируют его так кривожоппо, что потом проиграют все суды.....
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04.03.2021 13:06 Ответить
Нужно срочно посраться с Китаем!
Почему допустили покупку китайцами?
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04.03.2021 13:10 Ответить
 
 