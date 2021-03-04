Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине
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Весной прошлого года Украине удалось более мягко пройти первую волну коронавируса по сравнению с Испанией и Италией, где зафиксирована большая смертность и экономические потери.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Год показал, что в условиях отсутствия коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Ничего другого против эпидемии в мире не придумано...На каждом этапе карантинных мер кроме сдерживания пандемии мы преследовали и другие цели. Например, жесткий карантин весной позволил остановить первую волну, когда основной угрозой были панические настроения в обществе. Люди боялись этого вируса, не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией, которые столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики", - подчеркивает Шмыгаль.
По его словам, во второй волне, осенью, главным врагом стало равнодушие.
"Когда людям все равно, все измучены ограничениями, напряжением. Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, который критиковали, но он дал результат — новогодние и рождественские каникулы прошли без пиковых вспышек. Январский карантин зимних каникул позволил вернуться к 2–3 тыс. заболевших в день. Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно. (по данным на утро сегодняшнего дня, за 3 марта зафиксированы 10 057 новых случаев заражения. - Ред.)", - отметил премьер.
Он напомнил, что в настоящий момент Украина вернулась к адаптивному карантину и не исключил введение новых ограничительных мер.
"Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях. Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Ні. Там же Бєні можна рубити бабки ще цілий березень.
А если ты считаешь, что так называемая вакцина сможет тебя уберечь от заболевания, или распространения, то безграмотный тут именно ты.
Но такой есть. Оспаривает карантинные ограничения.
Таким "розумахам" як ти важко відрізнити голландський триколор від мацкальського!
Їхспєрд з географіїї..,..
"гнать волну - [5/0] Привлекать повышенное внимание к какому либо человеку или событию, сеять панику. ... гнать волну - неодобр. Чрезмерно торопить или нагнетать обстановку." - любезно сообщает нам Гугль.
Это до сих пор первая волна не закончилась, а вам там уже третья пригрезилась.
То може ви, балбеси, не тим людей лікуєте?
Вже скоро 30 000 буде померлих.
До того ж Ігор Бровченко, заступник директора з Інституту проблем математичних машин та систем НАН, вважає, що в Україні половина смертей від Covid-19 взагалі не виявлена.
Джерело:https://www.bbc.com/ukrainian/features-56260505