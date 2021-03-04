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Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине

Весной прошлого года Украине удалось более мягко пройти первую волну коронавируса по сравнению с Испанией и Италией, где зафиксирована большая смертность и экономические потери.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Фокусу" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Год показал, что в условиях отсутствия коллективного иммунитета наиболее эффективны ограничительные меры. Ничего другого против эпидемии в мире не придумано...На каждом этапе карантинных мер кроме сдерживания пандемии мы преследовали и другие цели. Например, жесткий карантин весной позволил остановить первую волну, когда основной угрозой были панические настроения в обществе. Люди боялись этого вируса, не понимали, с чем имеют дело. Украина прошла этот период мягко по сравнению с Испанией, Италией, которые столкнулись с огромными потерями людей и проблемами для экономики", - подчеркивает Шмыгаль.

По его словам, во второй волне, осенью, главным врагом стало равнодушие.

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"Когда людям все равно, все измучены ограничениями, напряжением. Мы регулировали вопросы адаптивным карантином, затем был карантин выходного дня, который критиковали, но он дал результат — новогодние и рождественские каникулы прошли без пиковых вспышек. Январский карантин зимних каникул позволил вернуться к 2–3 тыс. заболевших в день. Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно. (по данным на утро сегодняшнего дня, за 3 марта зафиксированы 10 057 новых случаев заражения. - Ред.)", - отметил премьер.

Он напомнил, что в настоящий момент Украина вернулась к адаптивному карантину и не исключил введение новых ограничительных мер. 

"Ежедневно мониторим ситуацию, усиливаем карантин в отдельных областях. Довольно сложно раз за разом принимать жесткие решения, но их надо принимать, не жить в иллюзиях. В этом году мы и дальше будем сталкиваться с волнами пандемии", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+22
Невже нарешті закриєте Буковель?
Ні. Там же Бєні можна рубити бабки ще цілий березень.
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04.03.2021 11:38
+18
Привіт із Буковеля, чувакі! Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 8634
Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 8096
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04.03.2021 11:42
+14
зебіли должньі страдать!!!
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04.03.2021 11:43
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Ось це жостке ріщення, пп. 5) пункту 2
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04.03.2021 11:37 Ответить
А ще п. 4 про знищення.
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04.03.2021 11:39 Ответить
ну хоч 2 роки, хоча б 3 роки зеберігав відомості, в межах загальної позовної давності, а то б і років 10, т.я. хз як воно ще у майбутньому відіб'ється
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04.03.2021 11:42 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі! Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 8634
Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 8096
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04.03.2021 11:42 Ответить
Даешь КОММЕНДАНТСКИЙ час Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 4816
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04.03.2021 11:40 Ответить
до чого тут це????
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04.03.2021 11:43 Ответить
зебіли должньі страдать!!!
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04.03.2021 11:43 Ответить
Не просто страдать, а биться в страшных судорогах
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04.03.2021 11:58 Ответить
А таких даунов, как ты, необходимо просто утилизировать!
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04.03.2021 13:28 Ответить
даун у тебя между ног. гы Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 8635
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04.03.2021 13:29 Ответить
Пішли у сраку, мерзота, зі своїм дурантіном і хвилями. Досить дурити людей.
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04.03.2021 13:37 Ответить
Ну так же вместе с ними и ты тоже будешь страдать, не рой другому яму, сам в неё попадёшь...
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04.03.2021 14:59 Ответить
ну так на то он и Денис ШМОРГАЛЬ Видим начало третьей волны. Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях, - Шмыгаль о ситуации с коронавирусом в Украине - Цензор.НЕТ 5789
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04.03.2021 11:41 Ответить
шмаркаль. один головний шмаркаль і шмаркаль посадою нижче
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04.03.2021 11:43 Ответить
Я багато хто бачить наслідки роботи Буковеля у час карантину. То це Буковель спровокував третю хвилю? Пане Шмигаль, нарід хоче чути.
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04.03.2021 11:37 Ответить
А я думаю, що це Порошенко. Його терміново треба садити)))
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04.03.2021 11:45 Ответить
Та да! І організувати у Палаці "Україна" великий концерт до 8 березня, куди дозволити вхід без масок. 😊
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04.03.2021 11:54 Ответить
Невже нарешті закриєте Буковель?
Ні. Там же Бєні можна рубити бабки ще цілий березень.
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04.03.2021 11:38 Ответить
Сезон закончится и закроют. И преподнесут это событие, как великую заботу о народе.)
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04.03.2021 11:40 Ответить
Как справедливо заметил один из комментаторов на другом ресурсе - не только Буковель, но и Славсько, Драгобрат...
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04.03.2021 12:14 Ответить
ага, тільки саме мутрий наріт собі шмарклей в керівництво країни сам собі обрав
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04.03.2021 11:47 Ответить
Вчера в одной государственной организации услышал, как управляющая ходила и спрашивала работников, кто хочет вакцинироваться (видимо поступил указ). Так вот: судя по тому, что я услышал, желающих не нашлось. Но это ещё цветочки. После, управляющая сказала, что тех, кто не хочет сейчас, в июне обяжут это сделать в обязательном порядке. То есть, насколько я понял, в верхах решили это, рано или поздно, делать принудительно. А стимулом, видимо, будет какое-то давление на работников, как то, лишение премий, увольнение и т.д.
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04.03.2021 11:46 Ответить
Если дойдёт до этого, интересно, кто-то подаст в суд на государство?
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04.03.2021 11:47 Ответить
правильно, надо подавать в суд сразу по многим требованиям а. не хочу вакцинироваться и никто меня не заставит, б. не хочу платить за лечение и лечится и никто меня не заставит, в. хочу сдохнуть и утянуть на тот свет пару десятков своих сограждан и никто меня не остановит..., это будет логично...
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04.03.2021 11:51 Ответить
Пиши правильно, дура. Не хочу "вакцинироваться" говном неизвестного происхождения. Нормальную вакцину привезут - народ в очередь станет.
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04.03.2021 12:09 Ответить
нормальная вакцина - это спутник животных? даже индийская - на много порядков лучше, чем руснявая из говна слепленная
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04.03.2021 13:34 Ответить
и да, я буду вакцинироваться, если буду застрахован и будут гарантии того, что если со мной что-то случится - то мое лечение, какое бы оно дорогое не оказалось будет выполнено в полном обьеме, лучшими врачами и в необходимые сроки.
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04.03.2021 13:36 Ответить
Никто не имеет права давить, принуждать и вторгаться в моё тело, без моего согласия
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04.03.2021 12:22 Ответить
Твоё тело не имеет права заражать другие тела. А твоё не согласие не объективно, то есть основано на твоей неграмотности.
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04.03.2021 13:08 Ответить
Моё тело, это моё тело, и тебя, оно, никоим образом не должно волновать. Ферштейн?
А если ты считаешь, что так называемая вакцина сможет тебя уберечь от заболевания, или распространения, то безграмотный тут именно ты.
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04.03.2021 14:21 Ответить
Меня твоё тело - ха-ха - не волнует! Меня волнует моё тело, которое твоё непривитое тело собирается, повторяю, подвергать опасности заражения.
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04.03.2021 14:48 Ответить
Вы сильно удивитесь. Но такой есть. Суд запланирован на ... навскидку забыл дату, копаться в документах не могу, далеко они.

Но такой есть. Оспаривает карантинные ограничения.
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04.03.2021 12:17 Ответить
Так я сейчас не за карантинные ограничения, а за принудительное вакцинирование. Я не хочу вакцинироваться вообще. Я здоров и не боюсь какого-то распиаренного говноковида, и не желаю, чтобы в меня впрыскивали какую-то бодягу, независимо от того, как она называется.
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04.03.2021 12:25 Ответить
Согласна на 200 процентов!!! У меня в детстве двое моих детей пострадали от вакцинаций. Хрен потом за вас будет государство переживать
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04.03.2021 12:42 Ответить
А як зрозуміти фразу : "У меня в детстве двое моих детей" ? Або я повний дум-дум у російській грамоті , або Ви своїх дітей народили будучи сама дитиною ......... P.S. Іще одне держава не "переживати" (тобто хвилюватися) повинна за своїх громадян , а піклуватися ( російською буде "беспокоиться " ) "Переживають" за дітей , які до ранку додому не повернулися ....
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04.03.2021 18:10 Ответить
дивіться моє перше повідомлення в темі і текст по посиланню, одразу все стане зрозумілим
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04.03.2021 11:48 Ответить
как бы однажды они там "девятый вал" не пронаблюдали за болтовнёй.
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04.03.2021 11:47 Ответить
А то что всех загнали в опу это еще были не жесткие решения?
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04.03.2021 11:49 Ответить
Это уже не третья, а четвёртая, если не пятая волна!
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04.03.2021 11:50 Ответить
Узеленські жили в ілюзіях що вони найвеличніші майстри боротьби з ковідом. І тут ні сіло, ні впало, прозріли. Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 6389 Ще будуть 4, 5, 6, 7, 8 хвилі, а за ними прийде 9-й вал.
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04.03.2021 11:54 Ответить
Третья волна говоришь? Нехер было вашему ЗЕклоуну-наркоману по Буковелям ***********
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04.03.2021 11:59 Ответить
Ви дебіли закінчення першої хвилі не можете побачити а вже третю бачете! Це тільки початок другої, і ви як завжди обсеретесь! Скоро живі будуть заздрити мертвим
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04.03.2021 12:04 Ответить
Сейчас эти дебилы снова закроют всю страну на карантин.
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04.03.2021 12:10 Ответить
Сригаль пора тобі повіситись бо як народ повстане - все буде набагато серйозніше ,провакцинують всіх чиновників і дипутатів коровідшайсом поки не закінчиться!! Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 8281
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04.03.2021 12:13 Ответить
да бросьте. никто никуда не повстане. схавают и ещё попросят.
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04.03.2021 12:28 Ответить
Народ тільки й чекає "чорного лебедя"!
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04.03.2021 12:30 Ответить
Шмигаль, ти попробуй ще одну дозу канабиуса, то побачиш четверту і пяту волну короновіруса.
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04.03.2021 12:14 Ответить
Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 2885
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04.03.2021 12:25 Ответить
В школах учнів вже нема чверті! Діти швидко переносять вірус до близьких, зараз на весняних канікулах позаражють дідусів та бабусь в селах... Треба переходити на дистанційку та якось дотерпіти до наступного року. Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 2609
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04.03.2021 12:23 Ответить
Врятуй світ від дурнів - вакцинуйся! Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 3581
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04.03.2021 12:31 Ответить
Звичайно. Розумні залишаться в живих, а дурні невакциновані - вимруть. Хоча ти рашистський бот, що з тебе взяти
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04.03.2021 12:51 Ответить
Ну давай , доведи власним прикладом! Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 3456
Таким "розумахам" як ти важко відрізнити голландський триколор від мацкальського! Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 2899
Їхспєрд з географіїї..,.. Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 3456
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04.03.2021 15:44 Ответить
"Гнать волну" - это ваше специализация, Слуги Народа. Бачимо початок третьої хвилі. Потрібно ухвалювати жорсткі рішення, а не жити в ілюзіях, - Шмигаль про ситуацію з коронавірусом в Україні - Цензор.НЕТ 5017

"гнать волну - [5/0] Привлекать повышенное внимание к какому либо человеку или событию, сеять панику. ... гнать волну - неодобр. Чрезмерно торопить или нагнетать обстановку." - любезно сообщает нам Гугль.
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04.03.2021 12:24 Ответить
шмигаль, курва ахмєтовська, менше нюхать треба. відіт оно.
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04.03.2021 12:34 Ответить
Шмыгло грозится и дальше терроризировать народ, если не вакцинируются. У них везде одна тактика: принимаешь наши условия - дают послабления, не надолго.
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04.03.2021 12:37 Ответить
Далой прививки!
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04.03.2021 12:50 Ответить
Нужны жесткие решения. Посадки тварей, которые провалили вакцинацию потому, что пока искали, кто же даст откат, всю вакцину расхватали.
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04.03.2021 13:02 Ответить
Готовят жесткий локдаун на 9 месяцев?
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04.03.2021 13:06 Ответить
Где вакцинация нормальной вакциной, бандытэ???!! Всё! Нужно их убирать от власти, у них цель - угробить страну.
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04.03.2021 13:09 Ответить
все о нашем здоровье думает. Жаль только что не о тарифах. А так какой молодец этот...
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04.03.2021 13:22 Ответить
я бачу початок лише в три рази розжирівшої за рік морди Шмигаля
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04.03.2021 13:22 Ответить
Твари, специально накручивают статистику и нагнетают обстановку, чтобы принудительно посадить на иглу
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04.03.2021 13:36 Ответить
Одні й ті ж методи в усіх країнах. Хоча ні... В Ізраїлі вже багато куди не пускають тих, кто не вколовся. Чекаємо цих приколів по усьому світу.
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04.03.2021 13:43 Ответить
Для начала нужно запретить законом зеленым уродам (включая главную ШМАРКЛЮ) постоянно светится без маски и объявлять себя победителями вируса, чемпионами и мастерами спорта при каждом временном спаде выявлений... Шмаркля и степанов лично виновны уже в тысячах смертей. Степанов "успешно" проваливает вакцинацию, точно также, как он абсолютно провалил тестирование... Ни одного выполненного в срок обещания! И ноль реакции сверху! Ибо зеленые такие все ПОГОЛОВНО: просвистел и мгновенно забыл всё обещанное!
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04.03.2021 14:43 Ответить
Все, что делается а Украине это фарс. Или воровство.
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04.03.2021 16:02 Ответить
Господа политические серфингисты, что вы курите??! Спуститесь на бренную землю.
Это до сих пор первая волна не закончилась, а вам там уже третья пригрезилась.
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04.03.2021 16:15 Ответить
А за третьей волной будет четвертая волна, потом пятая волна, потом опять четвертая после рестайлинга и так до бесконечности.
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04.03.2021 16:16 Ответить
Журналістам платять, от вони й друкують дурниці від всіляких ідіотів. За крадені гроші пенсіонерів в Україні можна купити все - навіть піарити дебілів. Еге ж, цензор?
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04.03.2021 16:33 Ответить
Якщо 3-я хвиля почалась, то чому ні маски, ні щеплення не допомагають?..
То може ви, балбеси, не тим людей лікуєте?
Вже скоро 30 000 буде померлих.
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04.03.2021 19:40 Ответить
За офіційними даними, від коронавірусу з початку пандемії в Україні померли 26 212 людей, але по розрахунках закордонних науковців кількість смертей в Україні, пов'язаних із Covid-19, тільки у 2020 році може сягати 40-60 тисяч.
До того ж Ігор Бровченко, заступник директора з Інституту проблем математичних машин та систем НАН, вважає, що в Україні половина смертей від Covid-19 взагалі не виявлена.
Джерело:https://www.bbc.com/ukrainian/features-56260505
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04.03.2021 20:24 Ответить
Нужно принимать жесткие решения, а не жить в иллюзиях... Надо пфайзер покупать.
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05.03.2021 06:23 Ответить
Бред какой-то.Кому надо принимать решения, тот и говорит,что надо принимать решения.Зеля и подельники постоянно стараются быть сбоку и освободить руки, чтобы что-то стырить.Это как на горной дороге водитель машины говорит - "Товарищи - надо рулить!",вместо того , чтобы рулить.
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05.03.2021 06:38 Ответить
 
 