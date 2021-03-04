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Новости Экономика
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МВФ (3297) соцвыплаты (502) Марченко Сергей (279)

Пауза в отношениях с МВФ не повлияет на соцвыплаты украинцам, - глава Минфина Марченко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Пауза в отношениях с МВФ не повлияет на соцвыплаты украинцам, - глава Минфина Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что останавливать социальные выплаты для украинцев не планируют.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Марченко, программа с МВФ нужна Украине, чтобы обеспечить источники покрытия внешних заимствований.

"При этом мы не рассматриваем варианты, при которых придется останавливать любые социальные выплаты. Даже теоретически это исключено", - отметил глава Минфина.

В то же время, по словам Марченко, сотрудничество с МВФ есть.

"С декабря по февраль в Украине работала оценочная миссия МВФ по пересмотру программы. Мы до сих пор согласовываем параметры будущих обязательств и выполнение существующих параметров. У нас идет нормальная дискуссия по ключевым вопросам. Никаких критических акцентов ни по одному вопросу нет", - добавил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Короче,без Запада вы полное дерьмо.Что и т.д.
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04.03.2021 11:49
+2
Іншими словами печатний станок переходить на турборежим.
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04.03.2021 11:49
+2
Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6491
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04.03.2021 12:19
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А как по поводу отсрочки платежей, списания части долгов, реструктуризации ? Только не кабальной как от вражины Яресько!
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04.03.2021 11:48 Ответить
Бог подасть! Уточнюю - Зєлєнскій не Бог.
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04.03.2021 11:51 Ответить
да вабщє гаварят шо ана амєріканка...чють лі ні как супрун...
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04.03.2021 11:56 Ответить
Короче,без Запада вы полное дерьмо.Что и т.д.
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04.03.2021 11:49 Ответить
До чого тут Захід - просто лайно по своїй суті.
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04.03.2021 11:50 Ответить
Із Заходом теж лайно.
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04.03.2021 11:52 Ответить
А ти с Вастока? Бліжнєва ілі Дальнєва?
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04.03.2021 11:55 Ответить
Іншими словами печатний станок переходить на турборежим.
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04.03.2021 11:49 Ответить
Пауза в отношения с МВФ не повлияет на соцвыплаты.-Но повысит цены.
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04.03.2021 11:52 Ответить
А задолжности военнослужащим за 2020 год когда выплатят?
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04.03.2021 11:53 Ответить
Брехня. В Киеве прекратили платить пособие по частичной безработице на карантине с ноября 2020 , за декабрь-январь-февраль уже долг и в центре занятости говорят что пособий не ждите.
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04.03.2021 11:54 Ответить
Наштампують нових фантиків і роздадуть. Всі діла.
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04.03.2021 12:04 Ответить
Пауза у відносинах із МВФ не вплине на соцвиплати українцям, - глава Мінфіну Марченко - Цензор.НЕТ 6491
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04.03.2021 12:19 Ответить
Українське молоко й молочна продукція експортуватимуться до Японії.

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.
«Поновлено доступ на ринок Японії молочної продукції з України. Ще одні двері відкриті», - йдеться у дописі.
Сергій Корсунський також розмістив ветеринарний сертифікат для сирого молока та молочних продуктів, які експортуються з України до Японії.https://agrotimes.ua/tvarinnitstvo/**********-molochku-eksportuvatymut-do-yaponiyi/
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04.03.2021 12:47 Ответить
Це не пауза, це провалля!
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04.03.2021 12:57 Ответить
До осени, товарищ дорогой!
До осени, когда придёт время платить по кредитам...
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04.03.2021 13:07 Ответить
Якщо вже і про це заговорили, то писець підкрадається.
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04.03.2021 18:03 Ответить
 
 