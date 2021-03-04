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Для достижения полной "тишины" на Донбассе требуется большая политическая воля сторон, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Для достижения полной

Наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) свидетельствуют, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сделала следующее заявление:

"В понедельник конвой с гуманитарной помощью, предназначенной для отдельных районов Луганской области Украины, впервые пересек линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это обнадеживающий шаг и хорошая новость для гражданского населения.

Я надеюсь, что в скором времени будет возобновлена возможность прямой доставки гуманитарных грузов и в отдельные районы Донецкой области Украины.

Наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) свидетельствуют, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон.

При этом продолжающиеся ограничения и препятствия свободному и безопасному передвижению СММ и применению ее технических средств по всей территории Украины не позволяют проводить мониторинг эффективно и в полном объеме".

В заявлении отмечается, что все эти вопросы были предметом дискуссий Рабочей группы по безопасности. Кроме того, ее участники обсуждали условия и порядок функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. При том была подчеркнута необходимость уведомления о дисциплинарных мерах, примененных за его нарушения, подтвержденных СММ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": План действий по Донбассу требует готовности к компромиссам: обмен удерживаемыми лицами мог бы стать важным шагом, - Грау

Кроме того, в центре внимания Политической рабочей группы были вопросы, связанные с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Участники Гуманитарной рабочей группы обсуждали остающиеся вопросы, требующие решений для одновременного открытия и полноценного функционирования новых КПВВ вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

Также была затронута тема взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. При поиске решений данных вопросов политические соображения не должны превалировать над гуманитарными.

Участники Экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Состоялась обширная дискуссия по вопросам экологии, включая возможность создания международной группы экспертов для независимой оценки положения в затопленных шахтах в зоне конфликта", = говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ.
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Топ комментарии
+2
Какие еще стороны?! Почему бы тебе просто и прямо не сказать, россия и ее марионетки должны прекратить провокационные обстрелы?!!!!
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04.03.2021 13:15
+2
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2258
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04.03.2021 13:17
+2
"Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін..."

Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібно знищити всіх кацапів, а не політична воля!
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04.03.2021 14:14
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"Народне радіо" запитують, чи дійсно для досягнення "тиші" у Донбасі потрібна велика політична воля? "Народне радіо" відповідає не велика, а надвелика політична воля є у Путіна. І ця "воля" на утримування у своїх лапах України. І цю "волю" ніяк не можуть здолати навіть політьичний і санкційний тис Заходу.
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04.03.2021 12:21 Ответить
_Санкционный и политический тыск Запада практически отсутствует. Ну и результат соответствует. Этот тыск просто неадекватен угрозе, адекватен такой тыск, который эффективен в отличие от.
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04.03.2021 13:07 Ответить
Такя, как в Нагорном Карабахе или еще большая?
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04.03.2021 12:21 Ответить
Одна яд боеголовка на Донецк и одна в подмосковье в район гос дач.....
Думаю сразу будет мертвая тишина!
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04.03.2021 17:43 Ответить
Если к воле добавить умного, решительного, стратега, в лице Главнокомандующего, может и были бы положительные подвижки.
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04.03.2021 12:36 Ответить
"Для достижения полной "тишины" на Донбассе требуется большая политическая воля сторон, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау" - Не ври, скотина! Не сторон - а агрессора! Единственная причина и движущая сила этой войны - фашисткая расия!
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04.03.2021 12:38 Ответить
_ЕС со всеми их декоративными конторами типа ОБСЕ - это ботаны против серийного убийцы-психопата. Причём среди этих ботанов половина - подельники маньяка.
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04.03.2021 13:12 Ответить
Якої він ще хоче політичної волі зокрема від України? Вже і війська відводили і не стріляли в відповідь і в "очі заглядали", КПВВ відкривали і дороги до них. Що ще залишаєтся зробити? Вибачте, всратися і не жити?
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04.03.2021 13:13 Ответить
Ще раз вибачаюся. Виявляється Грау - то вона, а не він. Оптичний обман.
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04.03.2021 13:17 Ответить
Какие еще стороны?! Почему бы тебе просто и прямо не сказать, россия и ее марионетки должны прекратить провокационные обстрелы?!!!!
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04.03.2021 13:15 Ответить
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2630
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04.03.2021 13:16 Ответить
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 2258
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04.03.2021 13:17 Ответить
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 8596
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04.03.2021 13:20 Ответить
Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін, - спецпредставниця ОБСЄ в ТКГ Грау - Цензор.НЕТ 687
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04.03.2021 13:21 Ответить
"Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібна велика політична воля сторін..."

Для досягнення цілковитої "тиші" на Донбасі потрібно знищити всіх кацапів, а не політична воля!
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04.03.2021 14:14 Ответить
все що цікавить ОБСЕ, це лише "тиша", але не вимоги до окупанта виводу своїх банд з території України
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04.03.2021 15:05 Ответить
 
 