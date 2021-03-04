Для достижения полной "тишины" на Донбассе требуется большая политическая воля сторон, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау

Наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) свидетельствуют, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп в формате видеоконференций сделала следующее заявление:

"В понедельник конвой с гуманитарной помощью, предназначенной для отдельных районов Луганской области Украины, впервые пересек линию соприкосновения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье". Это обнадеживающий шаг и хорошая новость для гражданского населения.

Я надеюсь, что в скором времени будет возобновлена возможность прямой доставки гуманитарных грузов и в отдельные районы Донецкой области Украины.

Наблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ) свидетельствуют, что приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

Среднее число нарушений режима прекращения огня на прошлой неделе, согласно данным СММ, было в десять раз ниже, чем в феврале 2020 года. Но для достижения полной тишины требуется большая политическая воля сторон.

При этом продолжающиеся ограничения и препятствия свободному и безопасному передвижению СММ и применению ее технических средств по всей территории Украины не позволяют проводить мониторинг эффективно и в полном объеме".

В заявлении отмечается, что все эти вопросы были предметом дискуссий Рабочей группы по безопасности. Кроме того, ее участники обсуждали условия и порядок функционирования координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. При том была подчеркнута необходимость уведомления о дисциплинарных мерах, примененных за его нарушения, подтвержденных СММ.

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Кроме того, в центре внимания Политической рабочей группы были вопросы, связанные с выполнением поручения ТКГ разработать проект плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями.

"Участники Гуманитарной рабочей группы обсуждали остающиеся вопросы, требующие решений для одновременного открытия и полноценного функционирования новых КПВВ вблизи населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

Также была затронута тема взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. При поиске решений данных вопросов политические соображения не должны превалировать над гуманитарными.

Участники Экономической рабочей группы обсуждали вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Состоялась обширная дискуссия по вопросам экологии, включая возможность создания международной группы экспертов для независимой оценки положения в затопленных шахтах в зоне конфликта", = говорится в заявлении спецпредставителя ОБСЕ.